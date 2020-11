Školáci si stěžují: Jen jsme se vrátili, navalili na nás testy. Jsme ve stresu

reklama

„Návrat maturantů proběhl v pořádku, školy jsou připravené na příchod všech žáků, nechybí ani dezinfekce,“ říká Tobiáš Tiele z maturitního ročníku v Gymnáziu Karla Sladkovského v Praze tři dny poté, kdy se studenti závěrečných ročníků středních škol mohli vrátit do škol. Tiele dále informoval, že distanční forma výuky přetrvává u odborných předmětů, kam docházejí studenti z vícero tříd. Vedení škol však většinou upravila rozvrh tak, aby se studenti mohli s dostatečnou časovou rezervou přesunout z domova do tříd. „U nás se stalo jedině to, že jedna spolužačka měla na hodinu při přesunu asi pětiminutové zpoždění, ale ona bydlí za Prahou, takže by to měla škola tolerovat.“ prohlásil předseda.

Maturanti to opravdu nemají jednoduché. Po návratu do škol je totiž zřejmě čeká skutečná plnohodnotná výuka. „Máme obavu z toho, že se na nás navalí velké množství testů, které se měly psát během dvou měsíců, kdy jsme byli doma. A ta obava se bohužel naplňuje. Příští týden maturanty čeká veliké množství testů a řada z nás je z toho ve zbytečném stresu. Tenhle týden nám učitelé dali ještě prostor k tomu, abychom si látku zopakovali, ale příští týden to přijde.“ potvrzuje Tiele.

Podle něj si učitelé chtějí doplnit chybějící klasifikaci, zároveň jsou ale shovívaví a snaží se testování dělit na několik částí. „To abychom se mohli učit na konkrétní celek a nemuseli jsme hned zvládnout celou látku, která je obtížná na naučení.“

Psali jsme: „Protektorátní večerku máte místo v devět až v jedenáct. A klaň se nám, lůzo!“ Komentátor nastínil, kdo prý vydělává na udržování koronakrize

Tiele také řekl, že během pandemie by byl samozřejmě raději ve škole, ale nastalou situaci prý chápe: „Epidemiologickou situaci chápeme. Než abychom nakazili učitele, spolužáky nebo rodinu, tak asi bylo lepší zůstat doma. Ale prostředí třídy s učiteli a spolužáky dává škole lidštější charakter. Nevytváří se mezera mezi mnou a kantorem, kterou tvoří internet.“

Podle předsedy se situace kolem distanční výuky jednoznačně zlepšila oproti jaru. „Pomohlo to, že podle nové legislativy je distanční výuka pro žáky opravdu povinná. Takže na online hodinu opravdu chodí a mohou se něco naučit. Navíc už se v používání vyučovacích programů zlepšili také učitelé.“

Pochvalu si zaslouží prý i nejstarší kantoři. „Ti měli zpočátku s technikou problém, je tam logicky generační bariéra. Ale musím uznat, že se opravdu snažili, aby nám vzdělání i přes svůj věk mohli poskytnout.“

Tiele také zmínil často rozebíraný problém, kdy třeba studenti nemají potřebnou techniku a připojení k online výuce: „Mapovali jsme to. V Praze na středních školách je podobných případů opravdu málo. Magistrát se snažil dát těmto studentům příslušnou techniku pro připojení, aby se mohli výuky účastnit. Existuje i sbírka počítačů, které se těmto žákům půjčují, to platí třeba i pro dětské domovy. Je dobře, že se město nebo i ministerstvo školství snaží těmto studentům pomoci. Ale musím říct, že v mém okolí, na naší škole, zatím neznám nikoho, kdo by takový problém měl.“ prohlásil Tiele.

