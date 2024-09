Skončí Fabie? „Vondra nás ujistil, že malá auta zachránil.“ Jenže zpráva se šíří dál

Klíčová informace ohledně osudu některých modelů vyráběných ve Škodě Auto zazněla na zasedání evropské a světové rady koncernu Volkswagen. Konkrétně se jedná o modely Fabia, Scala a Kamiq. Postupně mají být vyřazovány z výroby mezi roky 2026 a 2027, uvádí na serveru Autoživě.cz novinář Ondřej Komárek. A že informace čerpá z odborového magazínu Odbory Kovo MB s názvem Škodovácký odborář.

Hlavním důvodem podle Komárka je zelená politika, konec spalovacích aut, přechod na elektromobilitu. Tato zpráva vzbudila mezi zaměstnanci značnou nejistotu. Nejsou k dispozici informace o tom, které modely tyto vozy nahradí. Je to důležitý moment pro celý automobilový průmysl, zvláště v souvislosti s probíhajícím přechodem na elektromobilitu, která se stále více stává klíčovým zaměřením jak pro Škodu, tak pro celý koncern Volkswagen, píše dále Komárek.

Současná situace se ale má tak, že Volkswagen oznámil, že uvažuje o zavírání některých továren. Elektromobily se neprodávají. Automobilky podle všeho ukončily vývoj a přípravy nových aut se spalovacími motory. Do toho prosakují informace, že EU možná otočí.

„Že to s přechodem ze spalovacích aut na elektrická nebude tak horké. Třeba z důvodu zákazu lithia. Ale to může být jen záminkou. K tomu, aby Evropská unie mohla změnit názor a nemusela přiznat chybu. Připustit, že se mýlila. A že tím připravila firmy o miliardy, lidi o práci, o peníze. Tohle veřejně nikdy nezazní. Bude se ale nějakým způsobem řešit to, jak do roku 2035 skončit se spalovacími motory. A zároveň jak vyřešit to, že elektrická auta jsou neekologická vzledem ke způsobu jejich výroby,“ uvádí novinář Ondřej Komárek, jenž dříve psal pro přední automobilová média Autocar a TopGear.

Možný konec nejoblíbenějšího českého auta komentuje herní vývojář Daniel Vávra na svém facebooku: „Pojďme zavzpomínat na Fabii, která rituálně padla na oltář grýn dýlu! A tak je to správně! Holota se špatnými názory by neměla mít právo vypouštět CO2 fábkou v dechtu!“ podotkl ironicky k informaci serveru Autoživě o konci oblíbené Fabie.

V souvislosti s koncem Fabie zaznívají však rozporuplné informace. Uživatel Štěpán Řehák upozornil, že Ondřej Komárek čerpá informace ze starého vydání Odboráře z roku 2023. „Jako důvod zmiňuje zelenou politiku a emisní normy EURO7, proti kterým bojoval europoslanec Vondra. Na tiskové konferenci nás ujistil, že zachránil malá auta. A to bylo jedno z hesel v jeho volební kampani,“ poukázal.

Před nedávnem se také na server iDNES.cz objevil článek jak vývoj a produkci Fabie Kombi musela Škoda z úsporných důvodů v nejnovějším vydání modelu škrtnout, což je zároveň ilustrací změn na trhu i ve společnosti.

V rámci oslav 25 let Fabie na trhu server uvádí, že je „stálicí nabídky značky a v jejím osudu je také možné sledovat vývoj celého autoprůmyslu, od moderního, nadčasového, velmi robustně postaveného auta, jakým byla první generace modelu, nabízeného dokonce ve třech karosářských verzích (hatchback, kombi, sedan), až po dnešní čtvrtou generaci, která zůstala v prodeji jen jako hatchback a je pro značku kvůli výrobním nákladům a stále bohatší a dražší povinné výbavě na hranici rentability“.

