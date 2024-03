Skončil. A promluvil o zásahu na FF UK. Policie se naježila

reklama

„Den začal rutinně. Jeli jsme hlídat do Klánovického lesa, jestli se tam nepotuluje pachatel dvojnásobné vraždy,“ vzpomíná policista Michal na den, kdy došlo k masové střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro Seznam Zprávy. Poté popsal, jak vtrhl s jednotkou na fakultu v Celetné. Vyběhli ve sprintu pět pater a zjistili, že vraždící student v budově není. Pan Michal poznamenal, že byl štítonoš, tedy člen jednotky, který nese štít a chrání tím muže za sebou. Štít, připomněl pan Michal, je těžký 30 kilogramů. Tedy se pronese.

Pan Michal popsal, co se dělo dál. Seběhli opět pět pater dolu a ozvala se vysílačka. Vrah střílí ve fakultě na Palachově náměstí. „Když jsme sešli dolů, ve vysílačce hlásili, že se ozývá střelba z Filozofické fakulty UK – ale na Palachově náměstí.“ Nejrychlejší přesun byl pěšky. Se štítem. Dva Michalovi kolegové se přilepili za něj, za štít a vyrazili. Spatřili vraha na ochozu fakulty.

„Běželi jsme k bočnímu vchodu a najednou nám k nohám spadla holka. Byla na místě mrtvá. Nevím, jestli pádem, nebo ji předtím střelil. V ten moment jsem přepnul na autopilota,“ popisuje Seznam Zprávám Michal.

Ale to byl teprve začátek.

„Běželi jsme nahoru, v plné výstroji, já s třicetikilovým štítem, takže ve druhém patře už jsem polykal andělíčky. To už byly slyšet výstřely.“ Strach si nepřipouštěl, protože postup drilovali nesčetněkrát. „Pro mě, štítaře, je důležité, abych cítil na jednom rameni jednoho střelce, na druhém druhého. O víc se nezajímám. Kdyby bylo nebezpečí, tak vím, že se za mě kluci schovají a současně mě pokryjí z boku,“ řekl Michal.

Michal popsal, jak byl svědkem obětí, které ležely na zemi, všude se ozývalo sténání, marné vyzvánění telefonů, všude krev, pláč. Policisté pokračovali vpřed. U dveří přišel zádrhel. Nešly vyrazit. Tedy nešly vyrazit jednomu z policistů. Michal mu pevným hlasem nakázal jít stranou a sám beranidlem dveře vyrazil. Ovšem to byla hierarchická chyba. V kukle nešikovného policisty byla vysoká šarže od Speciální pořádkové jednotky Praha (SPJ). A to mělo své následky.

Fotogalerie: - Bezpečnostní riziko Babiš

Michala si druhý den zavolali do kanceláře na kobereček.

„Když jsme prohledávali budovu a otvírali jednotlivé dveře, tak jsem jednomu z našich, kterému se to nedařilo, řekl ostře, ať uhne, a udělal to beranidlem sám. Jenže to byl asi někdo z velení SPJ, já ho přes tu kuklu nepoznal, takže to se mnou po návratu na základnu řešili,“ vysvětlil Seznam Zprávám.

Druhý den chytl směnu u převozu cenin. Směnu za trest, míní Michal. Pak musel jet střežit místo masakru, kde mu nadávali lidé. „Čtyři hodiny jsem tam stál u toho vstupu a lidi mi nadávali: Kde jste byl včera, vy hrdino? Nebo: Teď tu máte samopal, včera by se hodil víc. A podobné narážky. Já byl hladový, unavený, nesměl jsem na záchod ani si dát cigaretu, totálně grogy. Celou dobu jsem si říkal, jestli to mám zapotřebí,“ svěřil se Michal s problémy.

Teď už Michal pro policii nepracuje. Opravuje střechy a je spokojený.

Spokojená ovšem není policie. Na Michalův výstup v médiích reagovala tím, že na záchod nikomu skutečně nebránila odejít. Navíc nařkla Michala z toho, že chvíli předtím vstoupil do strany KSČM. Policie upozornila, že jí server Seznam Zprávy nedal možnost se vyjádřit. Poukázala na to, že Michalův příběh je plný polopravd.

„(Příběh) obsahoval spoustu polopravd a jelikož nám autor odmítl dát prostor se vyjádřit, tak zde zveřejníme plnou verzi příběhu,“ napsala v reakci Policie ČR. A přišla kanonáda.

Michalovi byla několikrát nabídnutá psychologická podpora. Ten ji však zatvrzele odmítal. „Policista dostal nabídku intervence několikrát, jak na místě události, tak i s odstupem času. Vždy ji ale odmítnul nebo nevyužil. Intervence je vždy o dobrovolnosti a nemůžeme nikoho nutit, aby ji využil,“ napsali policisté na adresu svého bývalého kolegy.

Michal si ve vyprávění pro server Seznam Zprávy stěžoval i na to, že okamžitě po návratu z akce na FF UK bylo odeslání zpět ke hlídání prostoru. Prý neměl čas se ani převléknout. Police ČR na jeho slova reagovala dementem. „Policista dostal možnost převléknout se na základně, kde jak sám tvrdí, dal věci do pračky. Mohl si tedy vzít jinou, čistou uniformu. Také dostal prostor na osobní hygienu. Policista navíc mohl kdykoliv sdělit, že není schopen z jakéhokoliv důvodu další služby a nepokračoval by,“ tvrdí Police ČR a dokládá to na tom, že jeden z Michalových kolegů takovou možnost využil a z akce odešel.

K šarži ze Speciální pořádkové jednotky si Policie ČR také řekla své. Žádné konspirace o hierarchické pomstě, ale prostý přečin neadekvátního chování ke kolegovi. „Nadřízený s policistou řešil jeho neadekvátní reakci vůči jeho kolegovi. Nejednalo se o nikoho z vedení SPJ, jak je v článku uvedeno.“

A že byl Michal bez střídání a bez možnosti si odskočit na toaletu? I tady Policie ČR pamatuje na zákoník práce, jak tvrdí. „Na místě události u Filozofické fakulty UK bylo ze strany vedoucích zajištěno standardní střídání policistů, kteří střežili perimetr, měli možnost se občerstvit a zajít si na toaletu,“ mají policisté věc za vyřešenou.

A pak přišlo politické angažmá Michala. „Závěrem je nutné zdůraznit, že tvrzení policisty vnímáme jako účelové, v lednu byl totiž propuštěn ze služebního poměru, kdy ještě před tím vstoupil do KSČM,“ napsali policisté na facebooku.

Že si Michal odpočine na střeše při přitloukání nových střešních tašek a zateplování dle směrnic Evropské unie? Možná ne příliš. „Trestný čin, ze kterého je zároveň podezřelý, řeší Generální inspekce bezpečnostních sborů.“

Psali jsme: Čaputová v Praze podpořila Fialu: Ficova slova musela vyvolat reakci Rakušan se hádal s Vildumetzovou o migranty: Povinná solidarita? Spíš samozřejmá Mašek (ANO): Americká FBI už informace o střelbě na FF UK má? My ještě ne Šlachta (Přísaha): Už se začínají ptát i pozůstalí

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE