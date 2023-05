Skoro 60 miliard korun za švédské BVP. „Obrovský krok“ Jany Černochové

reklama

Česká republika bojová vozidla CV90 pořídí formou mezivládní dohody ze Švédska. První vozidla budou dodána v roce 2026. „V současné situaci je armáda, její modernizace a bezpečnost naprostou prioritou. Jsem rád, že se nám tuto prioritu daří naplňovat konkrétními kroky,“ uvedl premiér Petr Fiala (ODS).

Ministryně obrany Jana Černochová kontrakt popsala jako obrovský krok k výstavbě moderní české armády. „Přijela jsem na vládu rovnou z letiště poté, co jsem se vrátila ze Spojených států po podpisu smlouvy o obranné spolupráci USA a Česka. Toto jednání vlády totiž bylo jedním z nejdůležitějších v tomto volebním období z hlediska Ministerstva obrany. Vláda dnes totiž schválila nákup bojových vozidel pěchoty CV 90 a zároveň mě pověřila jednáním s ministerstvem obrany USA o společném pořízení tanků Leopard 2A8,“ uvedla slavnostně Černochová.

„Takže dnes jsme udělali opravdu obrovský krok pro výstavbu Armády ČR, konkrétně pro její těžkou brigádu. Kdyby moji předchůdci našli odvahu učinit tyto kroky dříve, mohli jsme mít tuto věc dávno vyřešenou. Bylo to skoro devět let, kdy všichni věděli, že je nezbytně nutné, aby se bojová vozidla koupila, ale nikdo k tomu neučinil to zásadní rozhodnutí,“ prohlásila kriticky směrem ke svým předchůdcům.

Cena vozidel je 59,7 miliardy korun, konkrétně se jedná o 246 bojových vozidel včetně 29 dílenských vozidel a dodávek náhradních dílů a dalšího příslušenství nebo školení. „Je to významný milník na dlouhé cestě k výstavbě těžké brigády, a chtěla bych proto poděkovat všem mým kolegům, kteří prakticky nonstop devět měsíců pracovali na té zakázce od té doby, co jsme dostali právní posouzení, jak v této zakázce pokračovat poté, co byla zrušena Lubomírem Metnarem,“ rýpla si opět do svého předchůdce.

Armáda původně chtěla 210 strojů za 51,7 miliardy korun. Kvůli rostoucím cenám techniky se ale ministerstvo rozhodlo využít opce a pořídit již nyní i dalších 36 strojů. „Místo původních 210 kusů vozidel jsme uplatnili opci a na základě požadavků armády a výhodné ceny vozidel jsme nakoupili rovnou všech 246 vozidel. Asi každému je jasné, že v čase války na Ukrajině každý den stoupají ceny vojenského materiálu, a proto jsme nechtěli čekat na uplatňování opce někdy v budoucnu. Zajistili jsme to proto všechno najednou a je to z hlediska České republiky velmi výhodné,“ je přesvědčená Černochová.

Švédsko také smluvně garantuje, že podíl českých firem na výrobě dosáhne nejméně 40 procent, jinak budou následovat sankce. Výrobce počítá s využitím asi tří desítek českých firem. „Velký důraz jsme kladli na průmyslovou spolupráci a díky našemu úsilí se podařilo zapojit do výroby i české firmy a ty mají šanci získat další kontrakty po celém světě. Máme garantováno zapojení českých firem ze 40 %, a my dnes dokonce víme, že to bude o něco více. Ta zakázka je totiž samozřejmě finančně náročná, a tak je zapotřebí, aby nějaká část těch peněz zůstala tzv. doma. To nedodržení 40 % je navíc případně sankcionováno, to je velmi důležité,“ dodala Černochová.

Vláda schválila nákup 246 bojových vozidel pěchoty CV90 za 59,7 miliardy Kč.



Armáda původně chtěla 210 strojů za 51,7 miliardy, využila opci. pic.twitter.com/uKw9xjlFKo — ČT24 (@CT24zive) May 24, 2023

Bojové vozidlo CV90 je švédské pásové obrněné vozidlo, které byla zkonstruováno začátkem 90. let. V současnosti se vyrábí už čtvrtá generace, která se vyvíjela spolu s technologickým pokrokem a měnícími se požadavky na bojišti.

Vozidlo přepravuje a podporuje šest plně vybavených vojáků. Různé varianty vozidla zahrnují předsunuté dělostřelecké pozorovací, velitelské a řídicí, protiletadlové, obrněné vyprošťovací vozidlo nebo verzi pro elektronický boj. V současné době je v provozu 1 280 vozidel v patnácti variantách u sedmi uživatelských států, z nichž pět je součástí aliance NATO.

