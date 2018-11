Skoro milion Čechů v exekuci. A teď se jim ještě přitáhnou šrouby, naznačuje expert

Člověk v tísni má za to, že novela insolvenčního zákona, která byla schválena na konci října, dlužníkům vlastně vůbec nepomůže, spíše jim situaci ještě zhorší.

Nezisková organizace prý rok co rok pomáhá s řešením tíživých životních situacích asi dvěma tisícům lidí, v podmínkách nastavených novelou insolvenčního zákona to prý bude velmi obtížné. Na oddlužení člověk dosáhne, pokud zaplatí 30 procent svých dluhů, což se lidem z Člověka v tísni jeví jako přemrštěný požadavek. Nemluvě o tom, že částka, která dlužníkům zbude po provedení srážek ze mzdy, je natolik nízká, že se z ní nedá vyžít.

„Problém je hlavně v tom, že ze zákona ona 30% podmínka nezmizela. Tato nesmyslná hranice platí i nadále, jen se posunula na konec. Pokud uvedenou část dluhů nesplatí, rozhodne o jeho osudu soud, který dlužníka zbytku závazků nemusí zbavit,“ řekl Daniel Hůle z organizace Člověk v tísni.

Celá řada lidí nedokáže plnit povinnosti stanovené tímto zákonem, což povede k tomu, že o jejich finálním oddlužení bude rozhodovat soud, což podle Hůleho dlužníky demotivuje ve snaze dostát svým závazkům.

„Novelu teď čeká schvalování v Senátu. Pokud by jím v současném znění prošla, problém předlužení v ČR zůstane nevyřešen. Za naši organizaci mohu říci, že si nedokážeme představit, že bychom v rámci našeho odborného dluhového poradenství lidem oddlužování doporučovali. Vystavili bychom je nejistotě a riziku, že i když budou mít poctivý záměr, 30 % dluhů za pět let nesplatí, soud jim nakonec oddlužení nepovolí a oni opět spadnou do exekucí,“ uvedl Hůle.

Exekutorské lobby prý tento model vyhovuje, ale dlužníkům nikoliv. České podmínky pro oddlužení považuje Hůle za velmi přísné. Kupříkladu ve Francii nebo ve Velké Británii se občan může oddlužit do tří let a nemá stanovenu nějakou minimální hranici dluhů, které musí splatit. Rozhodující je dobrá vůle splácet dluhy.

autor: mp