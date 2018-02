Skupina senátorů napadla u Ústavního soudu konkurenci exekutorů, věřitelé by si prý neměli vybírát k vymáhání pohledávek exekutora dle libosti

23.02.2018 22:45

Skupině senátorů se nelíbí, že si věřitelé mohou vybrat k vymáhání pohledávky kteréhokoli exekutora. Napadli u Ústavního soudu ustanovení exekučního řádu, které tento stav určuje. ČTK to dnes za skupinu členů horní komory sdělil Miroslav Nenutil (ČSSD). Pokud by soud návrhu na zrušení části zákona vyhověl, měla by se podle senátorů zavést místní příslušnost exekutorů. Dlužníkům by se tím mohly snížit náklady na vymáhání jejich dluhů.