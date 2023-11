Skutečně zaznělo: Německo potřebuje ruské zdroje, proto musíme odstranit Putina

reklama

Brooks na síti X navrhl překvapivé řešení evropské energetické krize. Německo totiž potřebuje levný ruský plyn. Způsob, jak tento plyn získat, prý vězí ve změně režimu v Rusku. „Teprve pak může být Nord Stream znovu zapnut,“ má jasno Brooks.

Ke změně režimu podle něj povede jedině velká finanční krize, kterou by mohl vyvolat nižší cenový strop na ruskou ropu a zemní plyn. „Toto je v nejlepším zájmu Německa,“ tvrdí Brooks.

What Germany needs

1. Germany needs cheap Russian gas

2. The way to get that is regime change in Russia

3. Only then can Nordstream be turned on again

4. A financial crisis may lead to regime change

5. A lower G7 cap can produce such a crisis

6. This is in Germany's best interest pic.twitter.com/fpKoaKcDl0 — Robin Brooks (@RobinBrooksIIF) November 7, 2023

„Doporučuji, abychom agresivně snížili cenový strop pro Rusko, stanovený skupinou G7. Rusko je poník na jedno použití, který financuje svou ekonomiku a invazi na Ukrajinu prostřednictvím vývozu energie. Pokud Rusko připravíme o peníze, je velká šance, že se dostane do finanční krize,“ je přesvědčený Brooks.

No. I'm just recommending that we aggressively lower the G7 oil price cap on Russia. Russia is a one trick pony that finances its economy and invasion of Ukraine via energy exports. If we deprive Russia of money, there is a good chance it'll go into financial crisis. — Robin Brooks (@RobinBrooksIIF) November 8, 2023

Energetický analytik serveru Bloomberg Javier Blas ale říká, že při pokračování současné patové situace se spíš Německo znovu rozhodne s Putinem dále obchodovat. „Jak dlouho bude trvat, než se Německo rozhodne, že potřebuje pouze bod 1, a zapomene na všechny ostatní body ze seznamu (stejně jako se USA v roce 1995 rozhodly, že přece jen potřebují ropu, kterou produkoval Saddám Husajn)?“ ptá se Blas.

How long before Germany decides it just needs #1 and forgets about every other point from the list? (As the US decided in 1995 that, after all, it needed the oil that Saddam Hussein was producing) https://t.co/cZTjucLvoV — Javier Blas (@JavierBlas) November 8, 2023

Tato Blasova reakce rozpoutala názorovou roztržku obou pánů. „Je mi záhadou, proč jste od počátku proti západním ekonomickým opatřením vůči Rusku. Nestojí snížení cenového stropu v rámci G7 za pokus, i když to není dokonalé opatření? Není lepší dělat něco než nedělat nic? Nejsou ekonomická protiopatření lepší než válka?“ reagoval ekonom.

I'm puzzled why you've opposed western economic measures against Russia from the start. Isn't lowering the G7 cap something worth trying, even if the cap has imperfections? Isn't doing something better than doing nothing? Aren't economic countermeasures better than warfare? — Robin Brooks (@RobinBrooksIIF) November 8, 2023

Blas ovšem dodal, že ekonomická opatření schvaluje a vždy schvaloval, ale nesmí jít o neúčinné sankce, které vypadají dobře na papíře, ale bolí více nás než Putina. „Právě naopak, prosazoval jsem ropné sankce proti Rusku ‚šokem a úlek‘, a to od prvních dnů invaze. Proti čemu jsem vystupoval (a nadále vystupuji), jsou neúčinné placebo sankce: jsou příjemné, ale ničeho nedosáhnou,“ odpovídal Blas.

„Dále jsem chválil 6. balíček sankcí EU, který zahrnoval úplný zákaz využívání finančních, zprostředkovatelských a přepravních služeb EU k přepravě ruské ropy. Bohužel mnou chválené sankce EU byly rozmělněny cenovým stropem G7,“ je k cenovému stropu kritický.

Furthermore, I praised the EU 6th sanctions package, which included a full ban of using EU financial, brokering and shipping services to transport Russian oil. Here from May 2022: https://t.co/xT00unJq6i



Sadly, the EU sanctions I applauded was watered down by the G7 price cap. — Javier Blas (@JavierBlas) November 8, 2023

Blas podle svých slov jednoduše nepodporuje taková opatření, která nesníží ruské peněžní příjmy, vypadají dobře jen na papíře, ale jsou bolestivá hlavně pro nás a nejsou promyšlena v rámci celkové ekonomické válečné strategie.

What I would not do is: a) support measures I know won't reduce Russian cash receipts; b) applaud policy that looks robust on paper but is weak in practice; c) pretend that our sanctions are pain free for ourselves; and d) discuss economic warfare without an overall exit strategy — Javier Blas (@JavierBlas) November 8, 2023

Brooks si ale trval na svém, že snížení cenového stropu ruské peněžní příjmy sníží. „Snížení cenového stropu G7 sníží ruské peněžní příjmy. Západní lodě dosahují 30 % kapacity, takže Putin určitě bude mít nižší příjmy. Ale tady je moje otázka pro vás: co vlastně navrhujete jako alternativu? Nemůžete jen tak říct, že nic nefunguje. Jaké alternativy navrhujete?“ opět se ptá Brooks.

Reducing the G7 cap will reduce Russian cash receipts. Western ships are 30% of capacity, so Putin will for sure get less revenue. But here is my question for you: what do you actually propose as an alternative? You can't just say nothing works. What alternatives do you propose? pic.twitter.com/SfL1248rHA — Robin Brooks (@RobinBrooksIIF) November 8, 2023

Blas opakuje svoji tezi, kterou prosazuje už téměř dva roky. „Úplné embargo na ruskou ropu – ‚šok a úlek‘ v ekonomickém smyslu, abyste Putina donutili zasednout k jednacímu stolu. To je můj návrh od 24. února 2022,“ dodává energetický expert.

A full embargo on Russian oil -- "shock-and-awe" in economic terms to force Putin into the negotiation table. That has been my proposal since Feb 24, 2022. Coupled with a full-capacity emergency drawdown of IEA strategic releases (equal to ~5m b/d). pic.twitter.com/1eNGXiLpEY — Javier Blas (@JavierBlas) November 8, 2023

