Skvělé, díky! Nepokleknul: Slávistovi Stanciovi tleskají

Přípravný zápas, který domácím posloužil jako důležitá zkouška před blížícím se evropským šampionátem, se nehrál v Londýně, ale o zhruba 400 kilometrů výše na sever v Middlesbrough. Tamní fanoušci, zdá se, mají trochu jiné naladění, než kosmopolitní obyvatelé Londýna. Když se totiž schylovalo k úvodnímu výkopu, 20 z 22 fotbalistů na trávníku symbolicky pokleklo v solidaritě s hnutím Black lives matter. A z tribun se na ně začalo valit hlasité bučení, ve kterém zanikal i potlesk těch, kteří s klečícími souhlasí.

Vrací se tak k dva měsíce starému incidentu, kdy v zápase Evropské ligy jeho spoluhráč Ondřej Kúdela pošeptal cosi do ucha protihráče Glena Kamary ze skotských Rangers. Kamara, finský reprezentant tmavé barvy pleti, poté vyběhl za rozhodčím a začal na Kúdelu křičet, že je rasista. Zápas, který byl plný tvrdých faulů, se tak v samotném závěru ještě vyhrotil. Po odpískání finálového hvizdu pak organizace domácích Rangers blokovala slávistům dlouhé desítky minut odchod ze hřiště, což je v evropských poměrech nevídaná situace. Tečku za celým ostudným vystoupením pak udělal sám Fin Kamara, který po utkání napadl Kúdelu v útrobách stadionu.

Dohru měl celý incident i u komise Unie evropských fotbalových asociací UEFA, která v případě Kamary a jeho pěstního útoku na Kúdelu vynesla třízápasový trest, jeho spoluhráč Kemar Roofe, který v zápase prokopl lebku slávistickému brankáři Ondřeji Kolářovi, vyfasoval o zápas delší stopku. A údajný rasista Kúdela? Ten si z rozhodnutí Komise UEFA nezahraje deset zápasů a přijde tak i o nadcházející evropský šampionát, kde by pravděpodobně v barvách českého národního týmu byl stabilním členem základní sestavy. Pro středního obránce Slavie jde navíc pravděpodobně o poslední příležitost zahrát si na velké fotbalové akci, protože je mu už čtyřiatřicet let.

Právě na tento nepoměr se Stanciu snaží poukázat. A pozornost jistě zaujal. O nepokleknutí informovaly sportovní i jiná média prakticky z celého světa. Na Twitteru celou událost komentují stovky a tisíce lidí.

„To je fantastické,“ napsal v reakci na bučení fanoušků na klečící hráče britský komentátor Paul Joseph Watson.

Někteří fanoušci si také pochvalovali Stanciuovo gesto. „Velmi pěkné gesto, mnohokrát děkuji a velký respekt za kuráž udělat to na hřišti Anglie,“ píše fanoušek pod jménem Radek Budař.

