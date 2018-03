Šlachta: Reforma rozprášila ÚOOZ. Je to prasárna

Bývalý šéf Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Robert Šlachta se rozmluvil pro server Týden.cz. „Musel jsem odejít. Zatočili by s námi jako s policií na Slovensku,“ zdůvodňuje svůj odchod muž, jenž je nyní u celníků.

Šlachta se dosud nesmířil s policejní reformou, kvůli níž odešel. Podle něj reforma ÚOOZ rozprášila. Tvrdí také to, že to byla prasárna. Nyní rovněž sleduje situaci na Slovensku, o níž říká, že je to „hroznej průser a tragédie“.

„Vnímám, že to tam dlouhodobě bobtnalo. Já bych to nenazýval mafií, ale spíše zájmovými skupinami, velkými propletenci politiky, policie a byznysu,“ podotkl Šlachta, jenž právě spojený elitní útvar NCOZ vnímá jako podobný s policejní slovenskou centrálou NAKA.

„Česko se NAKA v té zpackané reformě dost inspirovalo,“ podotkl Šlachta a dodal, že on sám je odpůrcem tohoto modelu. A dodává i to, že v současné době jsou uvnitř policie spory. Zda on sám bude policejním prezidentem místo Tomáše Tuhého, rozebírat nechtěl. Hovoří se však o tom již dlouhou dobu.

