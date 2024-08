Šlachta začal s kampaní. Lidé mu vyprávějí o vládě. A není to hezké

Šlachta chce na podzim kandidovat do Senátu na Břeclavsku, nakolik vysoké jsou jeho šance získat křeslo v horní parlamentní komoře, nechtěl odhadovat: „Šance nechci hodnotit, míněno po mých zkušenostech se sněmovními volbami v roce 2021, kdy jsme skončili i přes očekávání těsně před branami. Nechci hodnotit výsledek, je to samozřejmě vůle voličů, jestli mne tam pošlou, nebo ne,“ uvedl v rozhovoru pro XTV.

Zatím podle něj vše nasvědčuje tomu, že v senátních volbách bude mít podporu voličů: „Senátní volby jsou ale rozdílné. Je to přímá volba, kandiduji tam pod svým jménem. Už nyní jezdím mezi lidi po volebním obvodu 56, kde bydlím. Zatím to vypadá, že podpora od občanů je. Podporu mi dávají i podnikatelé, kteří lidi zaměstnávají,“ pokračoval šéf Přísahy. „Chodí za mnou lidé, kteří jsou nespokojeni s vládou. To, co slyším na naše elity, vadí jim chování vlády vůči občanům, chování ministra vnitra, drahé potraviny. Chodí za mnou lidé,“ uvedl, že ve značné části české společnosti panuje velká nespokojenost s vládou.

V jeho kampani se prý objeví i Filip Turek z Motoristů, kteří šli s Přísahou do eurovoleb a slavili úspěch. „Jak s Filipem Turkem, tak Petrem Macinkou jsme domluvení, že mám jejich podporu. S Petrem Macinkou jdeme společně i do krajských voleb. Přísaha jde tedy s podporou Motoristů, kteří v tuto chvíli svoji krajskou strukturu dobrušovávají,“ dodal Robert Šlachta.

Anketa Vládní zmocněnec Foltýn označil část společnosti za „svině a nepřátele vlastního státu“. Je to šťastné vyjádření? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 1334 lidí

V případě, že se do Senátu dostane, bude to znamenat, že končí jeho ambice stát se ministrem vnitra? „Naopak. Boj o ministra vnitra v žádném případě nevzdávám. Náš cíl jsou samozřejmě parlamentní volby v roce 2025,“ uvedl Robert Šlachta.

Ostře kritizoval vedení Ministerstva vnitra. „Chybí nám už 6 000 policistů. Pomalu klesáme v měřítku bezpečné evropské země. Mám obavu, že kdy odboráři veřejně kritizují vedení vnitra, že nejsou finanční prostředky na policisty. Ti na ulicích budou chybět. Policie se dostává na rozcestí, pokud policisty neudržíme, budeme mít s bezpečností velké problémy. Podívejme se, co se děje ve světě – migrace, bezpečnost je to, co lidi zajímá,“ poukázal Šlachta.

Vrátil se také k případu střelby na filozofické fakultě v Praze. „Zdá se, že pro ministra vnitra je to uzavřená věc. Pro mne je to strašná ostuda, strašná ostuda vůči pozůstalým a vůči tomu, jakým způsobem lhali, jakým způsobem vysvětlovali. Je to jedna z věcí, o které se se mnou lidi na ulici baví. Zatloukat, zatloukat, dokud se na to nepřijde a novináři to nevyhrabou, je to strašně neuctivé. Je jasně vidět, že se stala fatální systémová chyba. Ten člověk na Ministerstvu vnitra měl dávno odevzdat klíče a měl rezignovat, to je pro mě jediná možnost,“ poznamenal k ministru Vítu Rakušanovi.

Jako bývalý šéf Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu se Šlachta věnoval přílivu uprchlíků z Ukrajiny, kterých je namístě se obávat. „Proudili sem nekontrolovatelným způsobem díky naší vládě. Dobrý úmysl organizovaný zločin vždy využívá. Já bych se obával Ukrajinců kvůli organizovanému zločinu a vyzývám orgány státní moci, aby zlepšily kontrolní činnost,“ uvedl Robert Šlachta.

Psali jsme: Pro Vondráčka byl přestup Gregora k Motoristům velkým osobním zklamáním Sanitární kordon kolem ANO. Už i ódéesákovi to přišlo ostudné Vondra přivezl Turka, je z toho haló. Ale Fiala dostal tvrdou odpověď, proč chybělo ANO To o sobě Fiala ještě neslyšel. Turek, Šlachta a Macinka v akci