Slavná brněnská nemocnice v problémech

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně stále hledá nového ředitele. K poslednímu červnu tuto funkci opustil Martin Pavlík, který nemocnici vedl pět let. Ten nakonec vyhověl žádosti ministra Adama Vojtěcha a šéfem zůstane až do konce července. Mezitím dvacetičlenná výběrová komise vybrala na uvolněné místo bývalého přednostu Sexuologického ústavu v Praze a někdejšího náměstka ministra zdravotnictví a poslance Michala Pohanku, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch nečekaně celé výběrové řízení zrušil.

„Doporučení výběrové komise složené z odborníků bylo nepřesvědčivé. Přihlédnu-li i k tomu, že pan Pohanka již jednou nemocnici vedl, a bohužel ne s valným výsledkem, což se podepsalo na její ekonomické kondici, jeho jmenování by bylo pro nemocnici špatným rozhodnutím,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Poté, co výběrové řízení zrušil, na pozici ředitele Fakultní nemocnice u sv. Anny rovnou vypsal nové výběrové řízení. „Tím maximálně otevíráme prostor pro to, aby se do čela nemocnice našel ten nejlepší kandidát,“ dodal ministr zdravotnictví.

Ve hře je podle informací z nemocničního prostředí mnohem více než jen ministrova nespokojenost s Michalem Pohankou. A právě v tom je podle našich dobře informovaných zdrojů ten největší problém. Ministrovi údajně ani tak nevadí, že by brněnskou fakultní nemocnici měl vést Michal Pohanka, ale že výběrová komise nedoporučila jiného z kandidátů. Tím by měl být Ján Dudra, lékař, který působil od roku 2013 jako ředitel pro vědu a výzkum ve společnosti AGEL. Tato skupina je bezpochyby největším podnikatelem na poli soukromého zdravotnictví a v České republice provozuje také dvě desítky soukromých nemocnic, lékáren a laboratoří. Ján Dudra se dokonce v březnu 2014 stal ředitelem Zdravotní skupiny AGEL a až do prosince 2016 zastával funkci předsedy představenstva. Tím však jeho angažmá v AGELu neskončilo, z představenstva tohoto mezinárodního zdravotního gigantu odešel teprve vloni v září.

To ovšem společnost AGEL odmítá. „Společnost AGEL se zajímá pouze o reálné akvizice, což není případ Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví. Doktor Ján Dudra ukončil spolupráci s naší společností před rokem. Od té doby s ním nejsme v žádném kontaktu, tedy jeho účast ve výběrovém řízení nemá se společností AGEL nic společného,“ uvedla pro naši redakci tisková mluvčí Radka Miloševská.

O další variantě budoucnosti nemocnice informovala v minulém týdnu Mladá fronta. Podle ní se v Brně zrodil plán, jak vyřešit budoucnost výzkumného centra ICRC, které nyní spadá pod Fakultní nemocnici u sv. Anny. Výzkumné centrum by se podle MF DNES přeměnilo v klinický a experimentální institut a Fakultní nemocnice u sv. Anny by v tomto případě zanikla. Tento plán má již ministerstvo na stole, a pokud projde, nemocnice zanikne a hlavním zařízením se stane právě toto vědecké centrum.

S tímto návrhem nesouhlasí končící šéf Martin Pavlík. „Pokud někdo šíří názor, že je předimenzované brněnské zdravotnictví, tak je zcela mimo obraz reality. Někdo, kdo nemá ponětí o fungování zdravotnictví v našem regionu. Z objektivních dat vyplývá, že Brno je opravdu předimenzované, ale jen co se týče ambulantních specialistů,“ poznamenal Pavlík pro Mladou frontu.

Veřejně se proti tomu postavil i bývalý jihomoravský hejtman Michal Hašek. „Jako občan Brna a jižní Moravy protestuji proti tomuto ‚experimentu‘ zvažovanému ministrem Adamem Vojtěchem. Za 8 let v čele kraje jsem bojoval za rozvoj celého jihomoravského zdravotnictví, které je provázaným organismem špičkových fakultních nemocnic s krajskými i městskými nemocnicemi. Od zeleného stolu v Praze se takto reforma brněnské akademické medicíny opravdu řešit nemá a nedá! Burcuji tedy ke stanovisku Masarykovu univerzitu, zejména její Lékařskou fakultu, Jihomoravský kraj i statutární město Brno, odbornou i laickou veřejnost – nepřipusťme nevratné experimenty s Brnem a jižní Moravou v sektoru veřejného zdravotnictví! Již v minulosti jsem byl s kolegy z ČSSD takto aktivní v čase úvah o zrušení a následné privatizace majetku Úrazové nemocnice Brno a podařilo se nám tehdy tomu speciálním zákonem zabránit, má to smysl se veřejně a nahlas ozvat i nyní u Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně,“ napsal na Facebooku.

Dění okolo Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně znovu nabralo na obrátkách. Ministerstvo totiž s novým výběrovým řízením neotálelo a podle dostupných informací se další kolo uskuteční již v polovině července. ParlamentníListy.cz budou jeho vývoj i nadále sledovat.

autor: Barbora Richterová