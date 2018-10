Slavná osobnost TV drsně zúčtovala s Milošem Zemanem za řeči o Romech

„Dnešní den. A nejenom ten dnešní. Ráno: Vycházím z domu. Zdravím se s pěti muži, kteří u nás už skoro týden pracují. I o víkendu. Kopou odvodňovací příkopy a sundávají omítku, aby se dům odvlhčil. Sympatičtí. Ani jednou jsem je ještě neviděl odpočívat. Romové,“ napsal Jan Tuna ve svém příspěvku.

A pokračoval. „Dopoledne: Stejně jako každý den uplynulých minimálně deset let nám drobná usměvavá žena přináší poštu. Jako pošťačka by neuživila rodinu, a tak k tomu má ještě další práce. Např. po večerech pracuje jako pokladní v supermarketu. Vždy se na ni těším. Vždy prohodíme pár milých slov. Romka.“

Své pak řekl i k odpoledni. „Odpoledne: Vyzvedávám holky z družiny a stejně jako mnohé jiné dny si v poklusu dávám oběd ve školní jídelně. Lepší než v mnoha načinčaných hogo fogo restauracích. S úsměvem mně ho vydávají dvě sympatické mladé kuchařky. Jako vždy se pobavíme, prohodíme pár vět, já jdu jíst a ony dál s úsměvem pracovat. Romky,“ popsal Tuna.

„A tak tu teď sedím nad až do dna dojedenými talíři a přemýšlím, kde se vzalo tolik zla v jednom starém nemocném muži. Kdo mu v dětství ublížil. Jaký má problém sám se sebou, že z pozice své moci dokáže ubližovat tolika lidem. Vyvolávat a živit zlobu a nenávist proti nim. Proti lidem, kteří se tomu mohou jen těžko bránit a kteří barvu své kůže nemohou odložit a on jim na ni vypaluje Kainovo znamení, se kterým musí žít od rána do rána celý svůj život a při každé cestě na ulici čekat, kdy se plody zla, které ten muž (a nejen on) zalévá, přemění třeba v ránu pěstí... Kde se to jen v jednom člověku může brát?“ zeptal se Jan Tuna s odkazem na prezidenta Miloše Zemana.

Ten v posledních dnech svými výroky o Romech vzbudil pozdvižení. „Na rozdíl od jiných Romové za komunismu zase tak moc netrpěli,“ byl jeden z výroků, proti kterým se zvedl odpor, spolu s originálním: „Za komunismu Romové museli pracovat. A většinou pracovali jako kopáči, a když odmítli pracovat, byli označeni za osobu práce se štítící a šli do vězení.“

Zeman se vůči kritice, jež ho zasypala, podle serveru Romea.cz ohradil s tím, že ona sbírka fotografií pracujících Romů pochází od těch 10 %, kteří pracují. Narážel tak zřejmě na data, která mu prý sdělili starostové a jiní lokální představitelé. Romea již teď tvrdí, že Zeman manipuluje. Monika Mihaličková z této organizace uvedla: „V ČR žije odhadem 150 tisíc ekonomicky aktivních Romů. V sociálně vyloučených lokalitách jich ekonomicky aktivních je 75 tisíc. Pokud bychom vycházeli z posledních čísel z roku 2015, tak kolem 50 tisíc Romů v těchto lokalitách nemá práci. Znamená to, že 70 % Romů pracuje,“ uvedla v reakci Mihaličková.

Pro Lidovky.cz se vyjádřil sociolog Daniel Prokop, že v sociálně vyloučených lokalitách žije polovina Romů. „Ale poměr 10 procent pracujících a 90 procent nepracujících, jak tvrdí Miloš Zeman, tam určitě není,“ řekl v rozhovoru. Vychází prý z výzkumu společnosti MIDIS z roku 2014, podle kterého je poměr pracujících a nepracujících Romů asi jedna ku jedné. Pokud se do toho započte i práce na černo a brigády, přehoupne se poměr pracujících k nepracujícím přes polovinu.

Pro zlepšení situace Romů by se podle něj měla schválit reforma oddlužení a také změnit přístup k předškolnímu vzdělávání, které údajně vede k lepším výsledkům na dalších stupních. Ale je tu prý jeden zásadnější problém. „Speciálně Rom je často posuzován ne podle svých individuálních dovedností, ale podle své etnicity. Například běžný Čech má potenciální ekonomický výnos z dokončené střední školy vyšší než Rom se stejným vzděláním. Ten totiž ví, že bude stejně posuzován podle svého původu. To je největší problém rasismu – blokuje individuální motivaci,“ uvedl Prokop.

