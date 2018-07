Slavná pěvkyně Pecková promlouvá: V jedné věci je prý EU naprosto dokonalá

„Já jsem divná,“ pravila mezzosopranistka Dagmar Pecková, když se snažila vysvětlit, proč ráda běhá. Prý si tím zvětšuje kapacitu plic.

Poté se poměrně kriticky vyjádřila k tomu, jak se v Česku nakládá s pěveckými talenty. Byla poměrně kritická. Má pocit, že mladí nadějní zpěváci jsou v Česku hned na startu své kariéry přetěžováni, a tím i ničeni. Mladí lidé by podle dámy měli zpívat romantické písně, barokní kusy a tak podobně, aby dbali o hygienu svého hlasu. Stejně tvrdá byla i k českým pěveckým školám.

Možná i proto na ni prý čeští hudební kritici „tolik házejí špínu“, zatímco ve Velké Británii je respektovanou umělkyní. Může v tom prý hrát roli i to, že čeští kritici vycházejí z řad lidí, kteří toho nedokázali tolik jako Pecková. Tak to alespoň vidí sama umělkyně.

I proto se rozhodla žít v Německu. „Dnes můžete žít a pracovat, kde chcete, pokud znáte jazyky, tak vám přece nikdo nemůže bránit. A v tom je ta Evropská unie naprosto dokonalá. Lidi mě za to strašně odsuzují, že žiju v Německu a furt tady něco kafrám a hodnotím,“ uvedla Pecková s tím, že EU má své dětské bolesti, ale je to dobrý projekt, za který se vyplatí bojovat. V České politice jí schází nějaký nástin cest, co dál.

autor: mp