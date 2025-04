Slavná spisovatelka oslavuje. Ve Skotsku zvítězil zdravý rozum

Najdou se však i lidé, kteří rozhodnutí soudu kvitují. Je mezi nimi J. K. Rowlingová, autorka slavné knižní série o čarodějnickém učni Harry Potterovi. „Bylo zapotřebí tří výjimečných, houževnatých skotských žen s armádou za zády, aby Nejvyšší soud tento případ projednal. Tím, že vyhrály, ochránily práva žen a dívek v celém Spojeném království,“ napsala na síti X spisovatelka J. K. Rowlingová. Těmito slovy ocenila práci organizace Za skotské ženy (For Women Scotland).

It took three extraordinary, tenacious Scottish women with an army behind them to get this case heard by the Supreme Court and, in winning, they’ve protected the rights of women and girls across the UK. @ForWomenScot, I’m so proud to know you ?????????????????????????????????????????????????????????????? https://t.co/JEvcScVVGS