Slavný Čech udeřil: Karanténa? Teď můžete pozorovat, kdo je kokot. Největší bojovníci za něčí práva a za menšiny řvou, že nemůžou chodit ven!

Herní vývojář Daniel Vávra natočil na YouTube hodinové video, kde probíral nejen koronavirus. „Další věc, velmi zajímavá, jak si lidi uvědomili najednou, že národní státy, rodina a nějaké menší kolektivy jsou nejvíc důležité, že na ně se můžete nejvíc spolehnout. Je vidět, jak většina států nyní jede na sebe, a najednou se ty hranice, o kterých se říkalo, že jsou k ničemu, tak najednou se ukáže, že jsou k něčemu, že se dají bránit, že se tam dá zamezit pohybu, že to není zas tak velký problém a že se to dá udělat ze dne na den,“ prohlásil slavný Čech. Proč připodobnil současnou situaci k naplnění tzv. Zeleného údělu? Co ho fascinovalo a překvapilo? A co ho naopak rozčílilo?

Slavný Čech, herní vývojář Daniel Vávra tedy ocenil opatření vlády, chování Čechů, a zkritizoval například mnohé Němce, kteří se nám za nošení roušek ještě nedávno smáli.

A přešel k tématu paniky: „Všichni prostě měli strach, aby nebyla panika. To je fascinující. Já jsem následně četl několik studií o tom, jestli panika je dobrá, anebo není. Samozřejmě primárně je dobrá. Všichni ti chytrolíni, co prostě mleli tu mantru, aniž by tím něco mysleli, to jsou naprosté fráze. Panika je, ta opravdová panika je, když se dav rozběhne, nevíte, kam běžíte, ale všichni tam běží, tak tam běžíte taky a někoho tam ušlapete. To je ta iracionální, stupidní panika. Jako ovce někam běžíte a tam chcípnete, protože spadnete do propasti nebo něco takového,“ pokračoval slavný Čech ve výkladu.

Druhá věc je, že teda ano, oni to možná říkali proto, lhali, vystavovali vás nebezpečí, jako jednotlivce, aby ochránili ten celek, protože věděli, že když si to každý půjde koupit, tak to prostě nebude a nebudou to mít ti, co to potřebují, ale to prostě neměli lhát, měli to zakázat prodávat, měli to stáhnout co nejrychleji a měli udělat něco. Neměli prostě lhát, že to je k ničemu.

Fascinující na tom je, že všichni uvěřili tomu panika, panika, ale přitom žádná panika nebyla. Panika by byla, kdyby lidi stáli u regálu s mačetami a prali se o pytlík rýže, usekávali si hlavy o pytlík rýže. To je panika. Když lidi jdou do krámu a tam si kultivovaně koupí rýži a koupí si jí víc než normálně, protože mají strach, že za měsíc nebude, tak to není panika, to je racionální chování.

Dneska se vidí, že ti preppeři a paranoidní lidi, kterým se před měsícem všichni smáli, tak dneska obětavě rozdávají. Spousta lidí, kteří to udělali... znám člověka, který měl 600 respirátorů a všechny je pak rozdal lidem, kteří je potřebují. On si to neškudlí pro sebe a neprodává za tři tisíce, ale rozdal to. A takových lidí znám víc... nebo to prodávají za normální cenu. Od podobného člověka jsem získal respirátory a nemusím teď šít masky,“ vysvětlil Vávra.

„Další věc je, že teďka ve svém okolí můžete velmi dobře pozorovat, kdo je kokot,“ pousmál se herní vývojář. Poznají se prý ti rozumní lidi, co dokážou pomoct, a pak tu jsou ti druzí.

„Několikrát se mi teďka stalo, že ti největší bojovníci za něčí práva a za menšiny atd., tak se ukazuje, že když by něco měli obětovat, jako že třeba nebudou chodit ven, tak začali řvát, že to je omezování svobody, že je to blbost a že se nic neděje, ale vůbec nepřemýšleli o tom, jestli se tedy něco děje, nebo ne, ale spíš jim šlo o to, aby mohli dál chodit ven, nemuseli se nijak omezovat. A ukázalo se, že jsou sobci a že to předvádění, jak chtějí všem pomáhat a jak jsou dobří, tak že je to jen taková póza. Když jde do tuhého, tak primárně jim jde jen o ně samotné,“ shrnul Vávra. To by se prý i dalo čekat, ale aspoň se to nyní krásně ukazuje.

Ocenil však připravenost vietnamské komunity, na rozdíl od některých tzv. profesionálů.

„Když jsem šel do Lidlu, tak tam byl totální chaos, a to bych ještě podotknul, že manažeři velkých řetězců, kteří ještě před týdnem zakazovali svým zaměstnancům nosit ochranné pomůcky, i když si přinesli své vlastní, aby nebyla panika, tak doufám, že je někdo zažaluje za obecné ohrožení, já na ně podám asi trestní oznámení sám, protože to je neskutečný. Za A na to nemají právo, za B tihle lidi mají dle zákoníku práce se sebrat a jít pryč, protože asi každý uzná, že v téhle době ten virus je nebezpečný, a jestli jim někdo brání v tom, aby se chránili, místo toho, aby jim on sám dal pomůcky, aby se chránili, tak je prostě vystavuje ohrožení a je to prostě obecné ohrožení, protože ti lidi to dál mohou šířit,“ naštval se Vávra.

Uvedl i konkrétní příklad. „Ti lidi psali, že dělají v nějakým obchodě a jejich šéf jim sebral roušku a rozšlapal ji na zemi, že prostě jsou idioti a že to je panika a že ji nesmějí nosit. To mi přijde jako naprostá nehoráznost a ti lidi jsou naprostí idioti. Mě opravdu šokuje, jak někteří lidi jsou úplní kreténi. Myslím, že by se z toho měly vyvodit nějaké důsledky a nemělo by se to nechat být,“ dodal Vávra.

Dále pověděl, že lidé, kteří měli lidi varovat, že je tu nebezpečí, tak nevarovali. Prý mělo přijít varování v době, kdy Čína vyhlásila karanténu koncem ledna. Pověděl k tomu, že jestli to někdo nepoznal jako hrozbu i dva týdny potom, tak to je závažný problém, který by se měl do budoucnosti nějak řešit, jelikož je to věc, která roste exponenciálně, což je věc k závažným opatřením.

„Ti lidi, co to dělají, mi přijdou opravdu hloupí,“ poznamenal Vávra k těm, kteří i v současnosti kritizují opatření, které provádí vláda. Jedna věc je nemít rád Babiše a bojovat proti němu, ale druhá věc je, házet mu klacky pod nohy v době, kdy dělá relativně rozumné kroky. „Hlavně teď nejde ho vyměnit. Nejde vyměnit vládu. Je naprosto stupidní tu dělat nějaký nový volby. My to tu musíme nějak doklepat tak, jak na tom jsme, tak musíme nějak vyřešit tu situaci, a pak můžeme řešit, kdo co za co může. Není možný tady házet jeden druhému klacky pod nohy! A fakt mě irituje, když to někdo dělá. Teď by měli všichni táhnout za jeden provaz, kritika by měla být konstruktivní, a ne, že Babiš napíše, že bychom neměli chodit ven, a pod tím mu napíše tisíc lidí, že je kretén, což, když se podíváte na jeho twitter, tak to tak je, a je to úplně smutný, že někomu to za to stojí v této situaci, to mě opravdu fascinovalo,“ postěžoval si Vávra.

Šokovala ho i situace na Západě, kde obecně vlády moc nejednaly, a obává se, že z Británie se stane Itálie, co se počtu nakažených týče, protože ta čísla jsou nemilosrdná. Ačkoliv nyní začínají dělat opatření, tak hrozí, že v těchto zemích zkolabuje zdravotnictví.

Pak se Vávra přesunul k tomu, co bude dál do budoucnosti. Pro nás je dobré, že ta křivka se díky našim opatřením zpomaluje, a snad u nás nehrozí kolaps zdravotnictví.

„Špatný je, že se začne hroutit všechno okolo nás, takže cestování a podobné věci asi nehrozí, protože tam prostě budou mít svých starostí dost a nebudou nikoho pouštět, a špatný je, že kvůli tomu se spousta lidí ocitne ve velkých problémech. Je mi to hrozně líto, a tahle situace je nezáviděníhodná.

Pokud se nepletu, tak v této zemi je asi milion lidí v exekuci, tak ti pravděpodobně žijí z ruky do huby, a budou mít obrovský problém. Pak tady jsou dva miliony lidí s hypotékou, tuším, kdy část z nich bude mít taky problémy. Je tu spousta firem, které jsou závislé na turistickém ruchu, na službách, které dneska nejsou možné. Sportovní areály, bazény, kina, divadla, všechny tyhle věci jsou desetitisíce, statisíce lidí, co jsou teď bez práce a nemají žádné příjmy. Když se k tomu připočte, že řada z nich má hypotéky nebo jsou zadlužení a třeba žijí z ruky do huby, tak máme potenciálně stovky tisíc lidí, možná i víc, co jim došly nebo brzy dojdou peníze.

Máme firmy, co jsou třeba zadlužený, protože si vzaly úvěr na rozvoj nebo tak, sám takových pár lidí znám, kteří prostě nemají na splácení, a i když si splátky odloží, tak mají nulové příjmy a nebudou moct platit nájmy, zaměstnance, budou mít obrovské problémy.

Asi se dá čekat, že vláda začne dělat něco, čemu se říká shazování peněz z vrtulníku, to znamená, že plošně začnou rozdávat peníze, aby minimalizovali, že lidi nebudou mít co jíst, ale to znamená, že se strašlivě zadluží a že se ty peníze budou tisknout, takže inflace. Navíc příští rok strašlivě klesne výběr daní, protože nebudou zisky, což znamená o řád nižší rozpočet, víc, než se teďka čeká, takže potom nebude z čeho rozdávat, aby se zalepily ty průšvihy, který se stanou teďka.

Situace není v tomto směru fakt růžová a opravdu by to chtělo, abychom pomáhali lidem, jak to jde. Ti, co mají peníze a mají rezervy, a ti, co pořád vydělávají, tak aby pomohli tím, že si objednají jídlo od někoho jiného než od velké korporace, ale od nějakých zemědělců, v restauraci. Rozhodně pomoct lokálním malým podnikatelům, protože to nemají lehký a ti lidi jsou páteř společnosti, zařizují řadu služeb denní potřeby,“ popsal.

Vávra upozornil na nebezpečí zmrazení ekonomiky.

„Tak se sice zachrání ti lidi, co by tu nemoc mohli dostat, ale stane se zase to, že jak ti lidi budou nezaměstnaní, nebudou peníze, začne spousta dalších problémů, tak lidi začnou umírat kvůli tomu, nebudou mít peníze na to, aby se léčili z něčeho nebo začne ten systém kolabovat z jiné strany, protože prostě nebudou peníze. Nebudou peníze, nebudou mít nemocnice peníze, aby ty lidi léčily z jiných nemocí, takže jako ten systém úplně zastavit, abychom se nenakazili, je taky nežádoucí a je třeba najít nějakou třetí cestu, abychom byli schopni nějak fungovat a zároveň abychom byli dostatečně chráněni, aspoň u těch nejzranitelnějších, aby to nedostali, což je něco, co je těžký, ale v té Asii se to podařilo tam udělat,“ zanalyzoval.

Poté přešel k tématu ekologických hnutí a k tomu, „kam to vede“.

„Strašně zajímavý je, že Extinction Rebellion, Zelení a další borci, co teďka bili na poplach, by teď měli skákat radostí, protože všechny ty jejich přání, o které usilovali, třeba okamžité přestání leteckého provozu a okamžité zastavení používání něčeho, tak to se prostě všechno splnilo. Letecký provoz brutálně klesl, automobilová doprava klesla o desítky procent, produkce CO 2 musela klesnout, nevím přesný čísla, ale je jednoznačný, že fabriky zastavily výrobu, že nastalo brutální utlumení po celém světě, takže vlastně se to naplnilo... A teď vidíme, kam to vede, že utlumení turismu vede k tomu, že některé země prostě zbankrotují. Itálie, Francie nebo Španělsko, které jsou závislé na turismu, tak letos budou mít turismus nula. Nevěřím tomu, že v létě bude v těchto zemích nějaký turismus. Možná jen nějaký vnitřní turismus, že Francouzi budou ve Francii cestovat, Češi budou pravděpodobně cestovat taky v Česku, ale ty příjmy budou maximálně uvnitř té země a ti lidi z bohatých zemí nepůjdou třeba do těch chudších zemí ty peníze vozit, nechají je doma, a ty země nebudou mít peníze do rozpočtu zvenčí a může je to strašně položit.

Tady vidíte, kam to vede. Když lidi nebudou lítat letadly, to znamená, že nebude turismus a tak. To utlumení, které teďka nastává, to je taková demoverze toho, co by se stalo, kdyby se začal realizovat ten ‚Zelený plán‘, kterým ti všichni naivní exhibicionisti, zachránci světa, machrovali, ale vůbec to nemají domyšlený, vůbec neví, co by se stalo, kdyby někdo tu jejich vizi začal realizovat. Tím neříkám, že by se lidstvo nemělo chovat zodpovědně, mělo by, ale ne tak, aby se tím vyhubilo zároveň, což u realizace těch mnoha zelených opatření nastává,“ shrnul.

„Další věc, která je velmi zajímavá, jak si lidi uvědomili najednou, že národní státy, rodina a nějaký menší kolektivy, jsou to nejvíc důležité, že na ně se můžete nejvíc spolehnout. Je vidět, jak většina států nyní jede na sebe. Chovají se dost sobecky, zavřely své hranice, starají se o své lidi. Jelikož ty ostatní státy mají taky svých starostí dost, tak se každý stará primárně o sebe. A najednou se ty hranice, o kterých se říkalo, že jsou k ničemu, tak najednou se ukáže, že jsou k něčemu, že se dají bránit, že se tam dá zamezit pohybu, že to není zas tak velký problém a že se to dá udělat ze dne na den. To si myslím, že bude mít velmi zajímavý efekt na politiku do budoucnosti – otázka je, jaký.

Přijde mi, že lidi si uvědomili, že jsou horší problémy, než takový ty virtuální problémy, jako že se někdo nějak cítí a někdo mu ubližuje, že mu někdo něco řekl, a takový ty moderní problémy bohatých lidí z hlavních měst. Přijde mi, že lidi si uvědomili, že mohou chcípnout – a že je důležitější mít dobrý zdravotnictví než to, zda budeme mít gender neutrální záchody nebo podobný naprosto irelevantní věci, který nikoho nemusí dvakrát trápit,“ poznamenal Vávra.

Upozornil na budoucí politické souvislosti, jelikož například v USA viní Činu, a obecně si spousta států uvědomila, jak jsou na Číně nezdravě závislí, takže je dost možné, že bude obchodní válka.

„Je pravděpodobně dost dobře možný, že vlády se budou snažit přetáhnout část výroby klíčových, strategických komodit zpátky sem, což se těm Číňanům líbit nebude,“ řekl Vávra. A dodal, že on sám je pro jistou míru soběstačnosti a spoléhat se spíše na sousední státy než na vzdálenou Čínu.

Upozornil i na nebezpečí, když se nemoc dostane do rozvojových zemí, kde není žádné dobré zdravotnictví, kde se bude nákaza obrovsky šířit.

„Myslím si, že svět nebude stejný za rok, tak jak byl před dvěma měsíci, bude dost jiný,“ zakončil Vávra své úvahy.

