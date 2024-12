Slibovala, že neodstoupí. Ale palác nakonec opustila. Změna v Gruzii, některým v USA navzdory

Parlamentní volby v Gruzii proběhly už před pár měsíci. Vyhrál je vládní Gruzínský sen a urychleně zastavil přístupové rozhovory k EU. Prezidentské volby se uskutečnily před pár týdny. Vyhrál je bývalý fotbalista Michail Kavelašvili, ostrý kritik západního směřování Gruzie. Část společnosti neuznává ani výsledky voleb do parlamentu, ani výsledky voleb prezidentských. Hlavní tváří této části společnosti je dosavadní gruzínská proevropská prezidentka Salome Zurabišviliová. Ta podle agentury AFP tvrdí, že nadále zůstává jedinou legitimní hlavou státu.

A lidé stojící po boku dosavadní prezidentky utvořili živý řetěz. Každý účastník tohoto živého řetězu požaduje, aby se Gruzie vrátila na cestu do EU.

Tisíce demonstrantů vytvořily lidské řetězy ve městech po celé Gruzii v sobotu, den před inaugurací nového proruského prezidenta země, který byl podle odpůrců zvolen ‚nelegitimním‘ hlasováním v listopadu,“ napsal server France24.

Podobná shromáždění se konala po celé Gruzii, včetně měst Batumi, Kutaisi, Zugdidi, Poti, Samtredia, Rustavi, Gori, Khashuri, Telavi a Gurjaani, uvedla místní média.

Jenže už proběhlo uvedení Kavelašviliho do úřadu hlavy státu. Inaugurace proběhla na půdě parlamentu a fotbalista-prezident zde složil přísahu. „Já, prezident Gruzie, před Bohem a lidem přísahám, že budu dodržovat ústavu Gruzie, nezávislost, jednotu a nedělitelnost země, že budu věrně plnit povinnosti prezidenta, že budu zajišťovat bezpečnost a blaho občanů své země a že budu pracovat pro obrodu a sílu svého lidu a vlasti.“

Gruzínský server Interpress News upozornil, že na inauguraci šestého prezidenta Gruzie byli pozváni a zúčastnili se jí členové prezidentského volebního kolegia, včetně poslanců parlamentu, zástupců místních samospráv, členů Nejvyšších rad Adžárie a Abcházie, gruzínské vlády, ústavních orgánů a představitelů gruzínské pravoslavné církve.

Inaugurace v paláci se zúčastnil také čestný předseda strany Gruzínský sen Bidzina Ivanišvili.

Diplomatický sbor nebyl na akci pozván.

Republikánský kongresman Joe Wilson na sociální síti X oznámil, že předloží legislativu, která bude znamenat, že Američané neuznají bývalého fotbalistu za prezidenta a počkají si, až v Gruzii proběhnou „skutečně svobodné volby“.

„Příští týden předložím zákon o neuznání gruzínské noční můry, který zakáže uznání nezákonného diktátorského režimu v Gruzii ze strany USA a uzná Zurabišviliovou za jedinou legitimního vůdkyně Gruzie, dokud se neuskuteční svobodné a spravedlivé volby,“ napsal kongresman.

Next week, I will introduce the Georgian Nightmare Non-Recognition Act, which will prohibit U.S. recognition of the illegal dictatorial regime in Georgia and recognize @Zourabichvili_S as the only legitimate leader in Georgia until such a time as free and fair elections are held.