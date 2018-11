Slonková, je to blbě rozehraný, zaznělo od zkušeného muže. Vyjádřilo se i psychiatrické zařízení

„Já nevím, co si paní Slonková myslí, že dělá, ale natáčet evidentně psychicky nemocnýho člověka na skrytou kameru a zneužít jeho dětinsky naivní důvěry (schizofrenik jak vyšitej), to má jako položit Bureše, jo?! Hm, tak to si nejsem jist, zda Andrejovi -mučedníkovi nepolezou procenta i ušima. Spíš by se někdo mohl zeptat, z jakého důvodu je MUDr. Protopopová, specialistka na schizofrenii a bipolární poruchy, už v roce 2016 mezi externisty ministra financí?! On nám na Ministerstvu financí byl někdo takhle nemocnej?!“ ptá se Tyl.

Anketa Měl by Andrej Babiš po slovech svého syna odstoupit z postu předsedy vlády? Ano 14% Ne 86% hlasovalo: 1092 lidí

„Prchal z toho udělá, že ‚báťuška car‘ o ničem nevěděl, naopak mu v problémech obstaral nejlepší péči (koukal jsem, Protopovová má renomé), než ho zavřít (jako jedinou obranu před tlakem médií), tak ho poslal mimo ČR. Babičky zatlačí slzu, jaký těžký úděl to ten pan Babiš má a ještě jeho milované rodině nedají pokoj ani ve Švýcarsku. Do toho ta skrytá kamera atd. Blbě rozehraný od prvního tahu,“ dodal dále právník.

„Národní ústav duševního zdraví zaznamenal reportáž Seznam Zprávy – ‚Zvláštní vyšetřování: Průlomové svědectví v kauze Čapí hnízdo. Slonková a Kubík vypátrali zmizelého Babišova syna‘, v níž pan Babiš mladší zmiňuje lékařku MUDr. Ditu Protopopovou působící na malý úvazek v našem ústavu. Vedení ústavu tyto informace důkladně prověří, neboť jeho prvotním posláním je hájit zájmy pacienta a respektovat lékařské tajemství. Do ukončení tohoto prověřování se k dané věci tedy nebudeme vyjadřovat,“ podotýká Národní ústav.

„Tak už je to potvrzeno reportážně, že je mladej Bába magor. Teď si položme otázku, komu to ve finále prospěje, že áno,“ píše investigativní reportér Jan Hrbáček. A reaguje na něj novinářka Irena Válová. „Starému Bábovi?“ ptá se. „Na richtig, Irena,“ souhlasí Hrbáček.

Slonková s Kubíkem se za Babišem juniorem vydali do Švýcarska, aby se rozhodli jej skrytou kamerou natočit při rozhovoru. Následně zveřejnili i informace, které jim poslal e-mailem. Psali jsme ZDE.

