Slováci premiéra vyměnili! Šojdrová na ČT tepala Babiše a naznačila, co je ve zprávě od Komise

Do Česka přišla zpráva Evropské komise, která se vyjádřila ke střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Příliš podrobností se ale ještě neví. Ví Šojdrová něco víc? „Ještě před volbami jsme měli setkání s panem komisařem Oettingerem, který nám podával informace o tom, že česká vláda dostane výsledky auditu ještě před volbami a bude na české vládě, jak s těmi výsledky naloží,“ sdělila Šojdrová s tím, že je podezření o tom, že došlo k vážnému střetu zájmů. „To zřejmě v té zprávě je,“ podotkla.

„Má to dvě roviny. Prokázání toho, že je to střet zájmů a že se budou muset vracet dotace, případně se zastaví vyplácení dotací. To je věc, která by se šetřila u každého neoprávněného pobírání evropských prostředků. Ale daleko horší je ten politický dopad. Nyní se sestavují orgány Evropské unie a my potřebujeme premiéra, který bude respektovaný,“ obává se Šojdrová.

„Podívejme se na Slovensko, kde vyměnili premiéra, když byl zpochybněn... Státy nechtějí, aby v jejich čele byl člověk, který je nějak zpochybňován. Premiér Babiš se hájí, ale už to, že v lednu nepřišel hovořit o své vizi o Evropské unii, bylo proto, že cítil, že není respektován,“ podotkla dále Šojdrová s tím, že premiér se dle jejích slov necítí tak sebejistý, jak to prezentuje v Česku.

„Nedovedu si představit, že premiéra, který čelí takto vážným obviněním, jak vážně jej bude prezident Macron či kancléřka Merkelová brát,“ sdělila dále lidovecká europoslankyně.

Šojdrová se dále vyjádřila ke svému výroku, kdy po volbách poděkovala voličům, kteří se nenechali zastrašit.

„Chtěla jsem, aby Česko přijalo nepřijaté děti z uprchlických řeckých táborů. Byla jsem napadena, že jde jen o kampaň. U mnoha lidí to vyvolalo určitou obavu. Nechci islamizaci, chci, aby Evropa chránila svoji vnější hranici, ale vidím, že v Řecku zůstávají děti nezletilé a nikým nedoprovázené. A mnoho sil a dezinformačních kampaní se proti tomu obrátilo, vyvolávalo ten strach... Nerozhodovala jsem se podle toho, zda mi to přinese body, ale rozhodovala jsem se pro to, co je dobré pro ty děti a pro Česko,“ poznamenala k tomu Šojdrová, která stále věří, že se několika dětem vskutku dostane pomoci.

„Obhájení dvou mandátů za situace nárůstu voličů o 10 procent je podle nás dobrý výsledek. Získali jsme zhruba o 20 tisíc hlasů víc,“ podotkla Šojdrová k výsledkům voleb. Velké překvapení pro ni byly výsledky voleb ve Francii. „To je pro mě zklamání. Marine Le Penová jen demagogicky kritizuje,“ sdělila Šojdrová k prohře francouzského prezidenta Emmanuela Macrona.

Své pak řekla k chybám, k nimž došlo v Evropě v minulých letech, kdy zkritizovala prosazování kvót i vzestup radikalizace. Zároveň vyjádřila přání k tomu, aby Velká Británie z Evropské unie neodešla. „Aby neudělala tu radost panu Trumpovi a panu Putinovi,“ podotkla. „Ve Velké Británii musí posílit hlas prounijní. Řešením je, aby si Británie uvědomila, že s Evropskou unií je mnohem silnější,“ uzavřela.

