Slováky naštval obrázek s Ficem a vyřídili si to s námi

Týdeník Reflex publikoval své zamyšlení nad nástupem Roberta Fica do vlády Slovenské republiky. Fico se dočkal i toho, že se ocitl na obálce týdeníku. Jak jinak, než výsměšně. Vykreslený jako Marfuša z Mrazíka. Za pasem nůžky a v ruce slovenskou vlajku, z které byl vystříhaný slovenský státní znak s trojvrším a cyrilometodějským křížem. Barvy vlajky tak zůstaly v podobě vlajky ruské. Obálku rámoval titulek „Prodejná nevěsta. Proč Fico táhne zemi na východ“.

Na další obálce po prezidentských volbách, které vyhrál Peter Pellegrini, Reflex nového slovenského prezidenta označil na titulce „prezidentem podržtaškou“, ve fotomontáži pak Pellegrini drží tašku s nákupem pro Fica (kde je i gorila, odkaz na kauzu Gorila, která hýbala slovenskou politikou při pádu Roberta Fica v jeho posledním volebním období, než ho vystřídal Igor Matovič), v druhé ruce pak drží tašku napěchovanou eury. U třetí obálky Reflexu, kterou Eduard Chmelár sdílel, je Fico a novinář Ján Kuciak a jeho přítelkyně.

Eduard Chmelár, slovenský historik, politický a mediální analytik, vysokoškolský učitel, publicista a občanský aktivista, se vůči praxi v Reflexu velmi ostře vyhranil. „Jsou věci, které mi, jak se říká, odstřelí dekl,“ napsal Chmelár a ukázal, že ani po pokusu o atentát na slovenského premiéra novináři Reflexu nezpytují svědomí.

„Jeden z nejodpornějších českých plátků, který pravidelně neobyčejně agresivním způsobem dehumanizuje slovenské politiky, se ve svém nejnovějším čísle docela vážně ptá, ,Proč si Slovensko ubližuje‘,“ poukazuje mediální analytik a pokračuje s poukazem na to, že Reflex se ani nezamýšlí nad podílem viny na dusící atmosféře na Slovensku, která vyústila v pokus o atentát. „A ve svém úvodníku hned odpovídá: ,Je to Fico a ostatní politici SMERU, kdo šíří nenávist proti všem‘. Ani slovo omluvy nebo přiznání vašeho podílu viny na dusící atmosféře, která se šířila jako epidemie,“ štětil se Eduard Chmelár nad týdeníkem Reflex.

A označil novináře Reflexu za zbabělé chudáky. „Nečekal jsem žádnou vysokou míru sebereflexe od těchto typů novinářů, ale co to musí být za zbabělé chudáky, kteří se snaží svrhnout vlastní svědomí tím, že ukazují prstem na ostatní?“ ptá se rétoricky Chmelár.

„Takový mediální hnůj si nezaslouží ani čáru navíc, jen hluboké opovržení a bojkot. Omlouvám se, ale všechno má svůj limit,“ ukončil proud svých opovržlivých slov směrujících do redakce týdeníku Reflex.

A v diskusi pod Chmelárovými slovy se začalo účtovat i s bratrstvím mezi našimi národy. „Čeští bratři (?) mohou jen potichu závidět. Nemáte koule na to se odtrhnout od bruselských cecků. Bojíte se zamést si před vlastním prahem, tak zametáte u bratrů (?) Slováků. Už nám po bradě neteče mléko,“ potvrdila rázně rozvodové papíry Česko-Slovenska Eva Hrivňáková.

Další komentář poukázal na to, že lidé v České republice nejsou spokojení se svou vládou pěti stran. A kdyby si Slováci nezvolili Roberta Fica, měli stejně protislovenskou vládu, jako má Česká republika protičeskou. „Hnus takhle se vozit po druhém státu, zatímco tato libtardí média dělají ostudu normálním českým lidem, kteří se za jejich 5demolici stydí. Současná česká vláda je ukazatelem toho, co bychom tady měli, kdyby volby vyhrálo PS – PROTI SLOVENSKU a spol.,“ poukázala v diskusi Jana Anderlová.

A přišla i reakce z České republiky. Velmi kritická k všední realitě české současnosti. „Nebrat vážně, shovívavě mávnout rukou. Češi jsou národ chudáků, kteří si své mindráky léčí poukazováním na (domnělé) nedostatky jiných, obzvláště těch, kteří na tom byli historicky hůře. V dnešní ČR skoro nic Čechům nepatří, většina národa pracuje za podprůměrné platy a všechny zisky odcházejí ven, stát nemá na slušné důchody, na platy důležitých profesí. Spousta služeb je v ČR nejdražší v EU. Plno Čechů nemá zubaře nebo dětského lékaře, periodicky chybí léky, protože se dodavatelům nevyplatí je do ČR dodávat. Není dost míst na středních školách. Nefunkční justicí pohrdají i sami Češi, už se dokonce bude měnit trestní zákoník, aby se mohli pustit někteří vězni, protože stát nemá na provoz věznic. Tak si nestěžujte v tomto rozpoložení na Slováky nebo Poláky,“ napsal Tomáš Jadlovský.

Jak by Češi reagovali, kdyby si podobným způsobem vzali na mušku slovenská média premiéra Petra Fialu nebo prezidenta Petra Pavla? „Bratři Češi, udělejte si test Ficem... když by se toto objevilo, ale ve formě Petr Fiala nebo Petr Pavel, taky by se vám to líbilo?!... to je hnus, co tady předvádíte a pan Fico dál bojuje o život kvůli takovému debilovi, co jich v Čechách máte mrtě... karma je zdarma,“ poznamenala Viera Kocholová Kosmelová.

Přišlo i politování Čechů. „Chudáci Češi. Navolili si tam hnůj, teď se ho nemůžou zbavit, tak si léčí svou frustraci na Slovácích,“ utrousil na naši adresu Milan Beleš.

