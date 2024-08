Slovenská demokracie v ohrožení? Šimečka a neziskovky, inspirace pro šílence se zbraní, slyšeli jsme

Ohrožení demokracie na Slovensku? Zatímco premiér Robert Fico varuje před dalšími atentáty na tamní politiky, které by podle něho mohly vyvolat akce a rétorika opozice, jiní z druhého tábora hovoří o tom, že Fico zahájil svého druhu normalizaci.

Podle slovenských vládních představitelů je naopak kritika vlády z řady opozice daná tím, že dochází k odříznutí některých významných státních penězovodů, z nichž prý měli profitovat například lidé spojení s opozičním lídrem Martinem Šimečkou.

Do jaké míry lze říci, že je ohrožena slovenská demokracie? ParlamentníListy.cz se zeptaly českých politiků v anketě.

„Není. To byla ohrožena demokracie v Polsku, potom v Maďarsku, teď zase na Slovensku, nakonec i u nás byla ohrožena demokracie, když vládl Babiš (a to je teda fakt a ne dezinformace!), teď je zase ohrožena demokracie v České televizi... Lidé bděte, ale neblázněte!!“ vyzývá senátor ODS Tomáš Jirsa.

Europoslankyně a lídryně koalice STAČILO! Kateřina Konečná reagovala stručně. „Nemyslím si, že by se v případě Slovenska mělo mluvit o nějakém ohrožení demokracie,“ uvedla.

„Dlouhodobě nekomentuji politickou situaci v jiných zemích a nebudu to měnit ani v tomto případě. Udělal bych výjimku jedině v případě, kdy by to ohrožovalo Českou republiku,“ konstatoval šéf hnutí Přísaha Robert Šlachta.

Možnost ohrožení slovenské demokracie vidí lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský. „Pokud se přestávají vyšetřovat kauzy na pokyn politiků, kterých se to týká, tak k ohrožení demokracie určitě může dojít,“ myslí si.

„Ano, slovenská demokracie je v ohrožení. A tím, co ohrožuje slovenskou demokracii, jsou slova o jejím ohrožení. Ta vycházejí z nerespektování výsledků svobodných voleb a neustálé snahy progresivní části politického spektra falešně vykládat každé volby a vládní kroky těch druhých jako fatální střet o povahu státu a politického zřízení. Což pak inspiruje šílence k zoufalým činům, například atentátu na premiéra. V tomto smyslu je skutečně slovenská demokracie v ohrožení,“ sděluje kandidát na senátora za ANO a Motoristy sobě Boris Šťastný.

Poslanec Karel Krejza z ODS má opačný názor. „Demokracie je v ohrožení stále. Někdy a někde méně a jindy více. Na Slovensku teď trochu více,“ je přesvědčen.

„Slovenská demokracie je v současné době v ohrožení zejména díky progresivistům, jako je Martin Šimečka a různým aktivistům a politickým neziskovkám, které stále nemohou přijmout skutečnost, že v demokratických volbách na Slovensku zvítězily vlastenecké strany a nikoliv oni. A to přesto, že měli před volbami velký prostor ve veřejnoprávních médiích. Na Slovensku probíhá proces nastolení suverénní národní politiky a nikoliv podpora Bruselu. Je potřeba postupovat nadřízeným směrem a trvale odolávat prosazování probruselských názorů opozice. Demokracie se hodnotí výsledkem voleb a další budou opět za tři roky,“ uvedl poslanec SPD Radovan Vích.

Své mínění k tématu vyjádřila též senátorka Jana Zwyrtek Hamplová. „Pokud vím, na Slovensku byly svobodné volby. Jejich výsledek se nelíbí těm, kdo je prohráli. To je celé. Současné dění je proto o popírání vůle občanů, kterou projevili v těchto volbách. A je to nerespektování výsledků voleb, co je přímým ohrožením demokracie v celé její podstatě. Vyvrcholilo to pokusem o atentát na premiéra a teď to celé pokračuje, pouze jinými prostředky. Ti lidé si musejí uvědomit, že ty funkce nemají navždy, přestože si patrně myslí, že ano. Protestovat má právo každý, ale nesmí to být, proboha, proti naprostým základům právního státu, navíc za vyvolávání takového stupně nenávisti mezi lidmi. To nemá s bojem za demokracii nic společného, těm lidem jde jen o sebe. Každý zkrátka nemá na to vítězi pogratulovat, a co víc, dohodnout se s ním pro klid v zemi, jako to kdysi dokázali Klaus a Zeman. Ovšem to byla jiná liga,“ napsala redakci.

„Nemám pocit, že je ohrožena demokracie. Když ale slyším, co se děje, tak mám někdy pocit, že je ohrožen zdravý rozum,“ uvedl šéf SOCDEM Michal Šmarda.

„Ano, slovenská demokracie je ohrožena. Ohrožuje ji Michal Šimečka a jeho Progresívní Slovensko a další opoziční strany. Ohrožují ji politické neziskovky financované ze zahraničí. Ohrožuje ji zfanatizovaná část veřejnosti. Ohrožují ji všichni, kteří nejsou ochotni smířit se s tím, že volby vyhrál někdo jiný a že realizuje program, se kterým byl zvolen,“ vyslovil se první místopředseda Trikolory Petr Štěpánek.