Slovensko: Fico setřel Trumpa. „Spící kníže,“ padlo! I chvála Lavrova. A taky promluvila Čaputová...

Fico podotkl, že ani mnozí blízcí spolupracovníci amerického prezidenta Donalda Trumpa netušili, že k útoku dojde. V parlamentu prý doporučí poslancům Smeru, aby usnesení s takovýmto obsahem podpořili. Dodal též, že od Spojených států očekává konkrétní důvody útoku a uvítal, že slovenští vojáci byli přemístěni mimo území Iráku. Podle jeho informací se nacházejí v Kuvajtu. V Evropské unii můžeme podle něj očekávat další vlnu migrantů. Tvrdí, že vláda už v této souvislosti činí „inventuru opatření“. Fico též kritizoval opoziční a mimoparlamentní strany za to, že nezaujaly po úterním společném obědě stanovisko k situaci v Iráku a Íránu. Poukázal též na dvojí metr při udělování mezinárodních sankcí. Evropská unie podle Fica nenajde odvahu, aby uvalila sankce na USA tak, jako dala v případě porušení mezinárodního práva sankce Rusku.

Bývalý slovenský premiér na Facebooku řekl k situaci toto: „V roce 2006 jsem jako předseda vlády dal pokyn ke stáhnutí vojáků z Iráku. Důvody, které uvedly USA k invazi této země, nebyly pravdivé. Vojenský zásah byl evidentně v rozporu s mezinárodním právem a důsledky války v Iráku jsou katastrofální dodnes.

Dnes stojíme v podstatě před stejnou situací. A Slovensko se musí opět chovat suverénně. Jako důvod zabití Sulejmáního neuvedl americký prezident nic konkrétního. Ale nezbývá moc do prezidentských voleb (v USA; pozn. red.) a prezident čelí ústavní žalobě. Sulejmání určitě nebyl žádné neviňátko, ale opět musíme konstatovat, že byl zabit v rozporu s mezinárodním právem.

Důsledky tohoto kovbojského činu mohou být zničující. Až po otevřenou válku mezi USA a Íránem a rozmach terorismu v Evropě a členských státech EU. Írán je obrovská a silná země, která fanaticky nenávidí Spojené státy. To si vláda prezidenta Trumpa ihned po zabití druhého nejsilnějšího člověka v Íránu uvědomila, když požádala občany USA, aby se vrátili na území Spojených států.

Slovensko si musí bránit své vlastní zájmy. Především musíme zdůrazňovat porušení mezinárodního práva. Mezinárodní právo je totiž to jediné, co chrání malé země jako Slovensko. V Iráku máme vojáky, kteří cvičí iráckou armádu. Oceňuji rozvážný postoj premiéra Pellegriniho. Ale vývoj v Iráku musíme sledovat na hodinové bázi. A když to bude nevyhnutelné, tak v zájmu ochrany našich vojáků budeme muset učinit stejný krok jako v roce 2006 a stáhnout je na území Slovenska. Výcvikovou misi v Iráku totiž pozastavilo samotné NATO. Dnes není čas na hrdinství. Do této situace bylo Slovensko zataženo, aniž bychom vyjádřili jakýkoliv souhlas.“

„Z Kásima Sulejmáního udělali mučedníka, čas pomsty je jen otázkou času a místo otázkou náhody,“ reagoval pak v souvislosti se situací po smrti íránského generálmajora předseda hnutí OĽaNO Igor Matovič. „Na čin jednotlivce mohou doplatit úplně nevinní lidé a obávám se, že se to nedá odvrátit,“ uvedl na sociální síti. Matovič ve svém příspěvku tvrdí, že „věřit Íránu, že nekuje pikle, by bylo naivní“ a připomíná, že „demokratický svět by se měl mít před ním stále na pozoru“. Zároveň však přiznává, že se zabitím Sulejmáního se neztotožňuje. „Zabít někoho jen tak z rozmaru a na výstrahu, v duchu ‚neboť já mohu‘, je něco, s čím se ztotožnit nedokážu, jakkoliv se už druhý den snažím,“ vysvětluje na Facebooku. „Velký bratr je v klidu. Ale Evropa je protkaná zranitelnými dírami a tisíci lidmi, kteří rádi Íránu poslouží, pokud se jeho vůdce též rozhodne jen tak z rozmaru vykonat pomstu u některého spojence pachatele zpoza oceánu,“ dodává Matovič.

Předseda parlamentu Andrej Danko (SNS) je v případě pátečního incidentu ztotožněn s názorem ruského ministra zahraničních věcí Sergeje Lavrovra, považujícího útok za porušení mezinárodního práva. „Ukamenujte mě, ale pan ministr Sergej Lavrov to řekl přesně. EU nemůže mlčet. Jsem rád, že se probouzejí i evropští politici a ministři zahraničních věcí. EU musí jednotně ukázat USA svůj postoj,“ uvedl šéf NR SR na Facebooku. Prezidentka země Zuzana Čaputová v reakci nabádá k uvážlivému hodnocení a komentování událostí. „Bylo by nevhodné a nijak by nepřispělo k uklidnění ani řešení, pokud by se toto téma na Slovensku zpolitizovalo a případně bylo zneužito v rámci probíhající předvolební kampaně,“ uvedla.

Své pak napsal také poslanec Smeru-SD Ľuboš Blaha, který k zabití Sulejmáního dal celkem 7 bodů:

„1. Stáhli jsme vojáky z Iráku a americkou agresi v parlamentu odsoudíme

Slovenští vojáci už nejsou v Iráku. Jsem rád, že naše vláda koná. Stalo se tak díky Smeru. Parlament přijme rezoluci, ve které odsoudíme USA. Jsem rád, že je na tom ve Smeru shoda. A co je důležité, naši vojáci nikdy do žádné války s Íránem nepůjdou, NATO neNATO. Stejně jako jsme stáhli vojáky z Iráku, tak dozajista odsoudíme i americké válečné zločiny ve vztahu k Íránu. Toto jsou klíčové otázky, které dnes komunikoval Robert Fico. Za to děkuji.

2. Kiska by poslušně běhal pro aportíky od americké ambasády

Slovenská republika se zachovala správně. Kdyby vládli kiskovci, tak by na úřad vlády zavěsili americkou vlajku a už by vysílali do Íránu vojáky. Stačí si poslechnout, co za nesmysly produkuje Kiska nebo Sulík – že „Írán provokoval USA“ (Kiska) a že „víme, co byl ten Sulejmání zač“ (Sulík). Že je huba nebolí. Tito lidé zavlečou Slovensko do války. Zabraňme jim v tom!

3. Spojené státy americké okupují OSN

Ministrovi zahraničních věcí Íránu byla znemožněna účast v OSN. Američané už nerespektují nic – minule takto nepustili ruskou delegaci. USA se chovají jako darebácký stát a jsem rád, že předseda Smeru Robert Fico to jasně odsoudil. Musíme vést dialog, a ne se navzájem vraždit. Možná by pro příště mohly USA vykázat z OSN všechny kromě Izraele – budou si tam kecat Trump a Bibi o tom, koho všeho zavraždí. Gratuluji.

4. Už i spící „kníže“ přirovnává USA k teroristům

Ke kritice USA se přidali i politici, od kterých by to asi nikdo nečekal. Český kníže Schwarzenberg dokonce přirovnal USA k teroristům. Bývalý francouzský prezident Hollande prohlásil, že USA ohrožují svět. Američtí demokraté chtějí prezidentovi odejmout pravomoc rozhodovat o vojenských věcech. Amerických zvěrstev už mají všichni plné zuby. Povězte, kolik států za posledních 200 let napadl Írán? Žádný. A kolik Amerika? Desítky. Ať už konečně všichni pochopí, kdo je skutečné zlo.

5. Opozice se umí jen shodnout na tom, že budou zneužívat Kuciakovy vraždy

Když celý svět řeší americký teroristický čin, naše opozice si chodí na obědy, aby se dohodli, že se dohodnou tak, jak se dohodnou. K Íránu nic konkrétního neřekli. U Ruska vřískali, u USA ani neumí odsoudit americký teror. Jediný konkrétní výstup je to, co řekl Sulík, že plánují zneužít výročí vraždy Jána Kuciaka, kterému Sulík ani nemohl přijít na jméno. Banda lůzrů bez jakékoliv morálky.“

V posledních dvou bodech už se Blaha věnoval situaci na domácí politické scéně.

Íránského generálmajora Kásima Sulejmáního, velitele jednotek Kuds íránských revolučních gard, zabili minulý pátek americké síly při útoku dronem nedaleko letiště v iráckém hlavním městě Bagdád. Operaci nařídil prezident Spojených států Donald Trump, který Sulejmáního obvinil z přípravy útoku na americké diplomaty a vojáky v Iráku. Írán za to slíbil „tvrdou odplatu“, ke které došlo včera v noci.