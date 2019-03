Slovensko: Kritik Čaputové se vrátil domů a tohle našel. Manželka má strach

Kampaň před druhým kolem voleb pomalu, ale jistě pádí do finále. V sobotu rozhodnou Slováci o tom, zda Andreje Kisku na postu hlavy státu nahradí právnička Zuzana Čaputová nebo dlouholetý místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič.

Poslanec slovenské vládní strany Směr Luboš Blaha se nijak netají tím, že Čaputovou nepodporuje. Tvrdí, že mu její příznivci vyhrožují zastřelením a dalšími děsivými věci. On se však vždy snažil chránit před tímto tlakem rodinu. Až do víkendového výletu s manželkou a s dětmi. Když se vrátili domů, Blaha podle svých vlastních slov zjistil, že jeho nejbližší nemusí být v bezpečí.

Když byli pryč, kdosi se proplížil k Blahovu bytu a nalepil na vchodové dveře cedulku „pozor, zlý pes“. Snad v narážce na to, že poslanec nenechává nit suchou na Zuzaně Čaputové a označuje ji za spolupracovnici amerického miliardáře George Sorose a neziskových organizací.

Blaha nechápe, jak někomu může stát za to, přiblížit se až k domovu jeho rodiny, až k místu, které jeho děti považují za bezpečný kout a nalepit na dveře takový lísteček. Pokud někdo udělal něco takového, poslanec se na sociální síti zamyslel, co by se mohlo stát příště. Trápí to prý i jeho ženu.

„Máme děti a nějaký úchyl má potřebu se takhle ‚vykadit‘ u našich dveří,“ rozčílila se po návrtu z výletu.

Manželka má podle Blahy obavy, aby nakonec někdo na rodinu opravdu fyzicky neútočil, když už mu vyhrožovali smrtí na sociálních sítích. Podobně se prý podle ní vyjadřovali i studenti na školách v USA, kteří nakonec opravdu přišli do školy se zbraní v ruce a začali kolem sebe bezhlavě střílet.

„Řekněte mi, napadlo by někoho proplížit se do bytovky, kde žije Čaputová, a zavěsit jí na dveře nějaký politický hejt? Umíte si vůbec představit takového magora? Sluníčka, která se pyšní tolerancí a slušností zřejmě tuto potřebu mají,“ rozjel se Blaha.

„Já nevím, my jsme to ‚neslušné Slovensko‘, ale nemám pocit, že bychom narušovali soukromí politiků nebo psali na internetu, že budeme střílet lidi, jejichž názory se nám nelíbí. Ale slušnolidi můžou. Ti mohou všechno,“ pokračoval slovenský zákonodárce.

Nakonec se znovu obul do Čaputové. „Ona není Johanka z Arku, která by vedla slušné Slováky. Ona je marketingový produkt, který stojí v čele rozběsněného davu plného nenávisti a zloby,“ vypálil Blaha. „Pěkný večer, přátelé. Zamkněte si na noc dveře. Máte jiný názor, takže vám možná hrozí nebezpečí. Slušný bratr vás vidí,“ varoval ještě lidi, kteří sdílí jeho názory.

autor: mp