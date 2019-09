Slovo do vlastních řad na Aktuálně.cz: Kremlu nejvíce pomáhají antiputinovci

Komentátor David Klimeš se na Aktuálně.cz vyjádřil ke Koněvovi. Prý Kremlu nejvíce pomáhají antiputinovci. „Celá pomníková akce v pražském Bubenči je proto nepochopitelným amatérismem. A všichni její účastníci by si zasloužili alianční školení, jak nedávat Rusku záminku k vyvolávání jeho oblíbených fantomů a aktivizaci kremelské páté kolony,“ vysvětlil Klimeš. Jak to myslel a co napsal? Byl dle něj Koněv osvoboditel? Přečtěte si.

Na Aktuálně.cz vyšel komentář Davida Klimeše, který si myslí, že je Rusko nejvážnějším geopolitickým soupeřem, nejvíce mu pomáhají někteří antiputinovci. Napsal, že až se jednou budou psát dějiny těch nejhorších a nejmizernějších reakcí na ruskou informační kampaň, tak se prý kauza Koněv 2019 má dočkat obsáhlé kapitoly.

Celý komentář ZDE

Vše to dle Klimeše odstartovalo jedním poškozením sochy maršála Ivana Štěpanoviče Koněva, který je prý Pražanům hodně známý jako „Prodavač květin“, což je jeho kódové označení. „Po nejrůznějších bizarních peripetiích jsme nyní přesně tam, kde si nás přálo ruské ministerstvo zahraničí mít – vydalo prohlášení, že vedeme válku proti symbolu vítězství nad fašismem. Co na tom, že vandalům ani českým lokálním politikům o nic takového nešlo a nejde,“ napsal v komentáři.

Anketa Jste pro to, aby ČR zrušila uznání státu Kosovo? Ano 95% Ne 5% hlasovalo: 8744 lidí

„Aktivistický historik Timothy Snyder ve své knize Cesta k nesvobodě popisuje jednu ze základních propagandistických technik Kremlu jako schizofašismus – situaci, v níž skuteční fašisté za ně označují své oponenty. Pokud se vám totiž jakýkoli spor podaří popsat jako projev neúcty k sovětským vojákům, kteří zahynuli při osvobozování východní Evropy od nacistického jha, prakticky jej už nemůžete prohrát,“ pokračoval v komentáři Klimeš. Tím nejvíce extrémním byla prý situace na Ukrajině, kde ruská propaganda měla využít vše od historických filmů až po Photoshop. Avšak proti členům NATO byla tato taktika prý použita už v roce 2007 v Estonsku, kdy se Estonci snažili o přesun sochy sovětského vojáka z centra metropole na místní hřbitov, avšak Kremlu se údajně podařilo vyvolat po republice obrovské nepokoje.

„Celá pomníková akce v pražském Bubenči je proto nepochopitelným amatérismem. A všichni její účastníci by si zasloužili alianční školení, jak nedávat Rusku záminku k vyvolávání jeho oblíbených fantomů a aktivizaci kremelské páté kolony,“ dodal.

Klimeš napsal, že socha nebyla poškozena poprvé, že ji Praha 6 již minulý rok osadila vysvětlující tabulkou, což prý vypadalo jako rozumný kompromis. Avšak dále napsal, že Praha 6 se nepochopitelně rozhodla barvou politý pomník neočistit, naopak ho ohrnula lešením a zakryla plachtou, čímž vyzvala proruské aktivisty, aby si užili 15 sekund slávy, jak napsal Klimeš. „Tak se i stalo a Rusko dostalo příležitost postupovat až příliš snadno podle osvědčené taktiky: jakýsi nevýznamný politik v jejím rámci řekne, že to všechno udělali fašisti a že asi vzpomínají s láskou na Hitlera. Kremelská pátá kolona přidá a následuje přehlídka vyděšených reakcí: Od úvah o vyhoštění velvyslance až po vyhoštění sochy na sovětskou ambasádu, aby Moskva dostala ještě větší palebnou sílu,“ vysvětlil situaci.

Fotogalerie: - Prezident v Srbsku

Kreml prý byl situací nadšen, jelikož tím u části české veřejnosti, získal snadno podporu. Jelikož je pro část lidí, často tedy prý těch starších, symbolem osvobození. „A není vůbec těžké to pochopit. Nic na tom nezmění ani maršálovo pozdější angažmá při vpádech sovětských vojsk do satelitních zemí, k nimž jsme svého času patřili,“ řekl doslova Klimeš.

Zvláště bizarní má být to, že se na sochu 30 let nevzpomnělo a začala se řešit až nyní. „Snad ještě pikantnější pak je, že zrovna tuto sochu chceme co nejrychleji expedovat ideálně Putinovi do obýváku, ale taková Koněvova ulice, ke které se denně na poště hlásí tisíce lidí, nám nevadí,“ napsal komentátor na Aktuálně.

Anketa Máte důvěru ve Věru Jourovou? (Hlasování od 11.9.2019) Mám 13% Nemám 87% hlasovalo: 7957 lidí

Poté Klimeš zmínil, že v roce 2009, kdy se v Praze mělo slavně zakládat Východní partnerství, tak bylo údajně Česko spolu s Polskem odhodláno tlačit Unii k co nejvíce aktivní politice vůči východním postsovětským státům. Dodal, že jsme se na to poměrně brzy vykašlali a dnes si to diriguje Polsko samo. Na podporu Ukrajiny padla prý jen slova, avšak to mělo být jediné, jak jsme Ukrajinu podpořili. Stejně jako tam český premiér nebyl deset let. Podobně to má být i s dalšími státy, prý i s Běloruskem. Tam je opět prý viditelná podpora od Polska a baltských států, avšak od Česka nikoliv. „V takové situaci teď heroicky bojujeme o Koněva, že on sám by to u Moskvy nezvládl lépe. O sochu, kterou by sebevědomý demokratický unijní stát s nejlepším bezpečnostním zajištěním ve své historii mohl bez jakýchkoliv problémů brát dál jako symbol osvobození Československa a neobjednával by si u Kremlu zbytečně snadnou dezinformační kampaň, která dál štěpí už tak mohutně rozeštvanou českou společnost. Ale my jsme řekli ne. Místo opravdu efektivní politiky vůči Kremlu dál jen omamně čicháme k bronzovým šeříkům ‚Prodavače květin‘. A děláme v zápasu s Moskvou jednu nevynucenou chybu za druhou,“ zakončil svůj komentář Klimeš.

Psali jsme: Ideologické zlo z Istanbulu. Právnička si přečetla oficiální český překlad dohody a bije na poplach Jestli se socha Koněva odveze... Podívejte se, co prezident Zeman pronesl na adresu Koláře už před svým odjezdem do Srbska Půjde Sobotka před soud? Poslanecká komise k OKD chce začít podávat trestní oznámení Prezident Zeman: Topolánkova vláda nerespektovala usnesení Sněmovny a uznala Kosovo

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: tle