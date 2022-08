Sluníčkáři, vzdělaní z velkých měst, venkované... Komu a čemu věřit? Ombudsman Křeček vypustil text

reklama

„Ukazuje se, že na sociálních sítích mají fake news větší úspěch než pravdivé informace,“ uvedl podle Stanislava Křečka ke svému žertu, kdy místo hvězdy zveřejnil kolečka salámu, francouzský vědec Etien Klein.

„A sklidil potlesk, jak to prý pěkně nandal těm, kteří stále hledají nějakou ‚pravdu‘ a nemohou se rozhodnout pro to pravé. Těm nebezpečným sdílečům dezinformací, kterými se musí zaobírat už nejen policie, ale dokonce i BIS!“ dodává Křeček s tím, že se obává, že tak jednoduché to nebude.

„Není přece tomu tak dávno, kdy jsme na počátku pandemie koronaviru na sociálních sítích a vůbec ve veřejném prostoru mohli slyšet a číst nejrůznější expertní názory komentátorů, lékařů, epidemiologů, datových vědců. Názory často zcela protichůdné. Co byl názor, co dezinformace, co sdělení vědeckého poznatku? A bylo nebo i v budoucnu bude opět jen na čtenářích novin a konzumentech sociálních sítí, aby sami posoudili, co je ono ‚kolečko salámu‘ a co ‚pravdivá informace‘?“ ptá se Křeček.

Fotogalerie: - Volební plakáty v ulicích

„Z nedostatku praktické možnosti ověřit si skutečné vědecké poznatky používáme vědeckou terminologii bez vzájemné shody na obsahu pojmů. Tak hovoříme nejen o pandemiích, neurózách, fóbiích, ale i o rasismu, xenofobii, nacismu a fašismu. A nálepkujeme: sluníčkáři, vzdělaní voliči z velkých měst, venkované… A jen tak zvyšujeme až fatální míru vzájemného neporozumění,“ zmínil také veřejný ochránce práv.



„Navíc: neposuzujeme jako pravdivé nebo ‚pravdivější‘ raději a spíše to, co chceme slyšet, než to, co slyšet nechceme? A nejde o jednotlivosti, ale o zásadní směřování lidské společnosti. Nebo snad nemáte z aktuálních zpráv o dění ve světě dojem nebo alespoň zrnko pochybnosti o tom, že vše, co jsme dosud dělali, je špatně?“ ptal se dále.



„Ale není snad pravdou, že bychom raději souhlasili s těmi, kteří říkají, že nic zvláštního se neděje, zásobníky jsou naplněny, inflace zmizí, růst se vrátí, dvě tři zimy přežijeme, než těmi, kteří píší o konci naší západní civilizace, o tom, že je zapotřebí, třeba v důsledku klimatických změn, se rozejít s představami, které jsme měli za nezpochybnitelné? Bude to opět jen na nás, co budeme považovat, nebo lépe, chtít považovat za pravdivé a čím se budou řídit naše postoje? Třeba už v příštích volbách?“ zakončil svůj blog.

Psali jsme: Toto si mají diváci myslet? Velká Rada smetla Noru Fridrichovou. Citlivé a výbušné téma „předžvýkáno“ Ústí nad Labem: Projekt TicketPack úspěšně pokračuje O 5 000 Kč na dítě je možné od příštího týdne žádat on-line či v Czech Pointu Jelínková (KDU-ČSL): Dalším úspěchem je parkování automobilů domácí zdravotní péče

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.