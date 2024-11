Slzy demokratů. Někteří Trumpovo vítězství nevydýchali. A odnesla to rodina

Svůj plačící obličej sdílela se svými přáteli i veřejností mladá žena, která ukázala, že volby trhaly i rodinné vztahy. Podle mladé ženy její rodiče nechápou, pro co vůbec hlasovali, že volili fanatismus a nenávist. „Tohle by mohlo... to by mě a mé rodiče mohlo rozdělit, protože prostě nechápou, pro co hlasovali a co se jim líbí a co to znamená, a co je zač fanatismus a nenávist, za kterými stojí a který se jim líbí,“ plakala do kamery mladá žena.

Ona se snaží být hodný člověk, pravila na kameru a je podle ní ironické, že její rodiče jako katolíci nechápou, že volili někoho, kdo rozbil jejich rodinné vztahy. „Snažím se být dobrý člověk. Nejsem katolík jako oni, což je ironické, protože to je náboženství, které učí, abys miloval lidi. Ale podívejte na to rozbití vztahu mezi mnou a mými rodiči,“ dostávala žena záchvaty pláče.

A pokračovala dál s tím, že její rodiče nechápou, že zvolili někoho, kdo udělá lháře z jejích přátel. Přitom ona bude v pořádku, ona je bílá žena. Ale její přátelé, ti podle ní v pořádku nebudou. „Protože oni prostě nechápou, že hlasovali pro někoho, kdo z mých přátel udělá lháře. Já jsem v pořádku, jsem bílá žena, ale moji přátelé nebudou v pořádku,“ skončila video, které ukázalo i generační střet, který u voleb proběhl.

The leftist tiktokers are not coping well pic.twitter.com/p96lcdvhsr — Libs of TikTok (@libsoftiktok) November 6, 2024

Další mladá dáma zase sdílela svůj pláč na kameru. K němu napsala „Právě jsem se probudila a viděla výsledky. Přísahám bohu, že jsem s vámi skončila, vy nenávistné, odporné rasistické svině,“ sdílela na TikToku mladá dáma.

Their tears are delicious pic.twitter.com/XSpesairMe — Libs of TikTok (@libsoftiktok) November 6, 2024

Další dáma afroamerického původu před kamerou předvedla po zjištění volebních výsledků hysterický záchvat. Beze slov.

Their tears are so delicious. These videos never get old ?? pic.twitter.com/idQXSdbcfK — Libs of TikTok (@libsoftiktok) November 6, 2024

Mladý pán, dle videa trenér fitness, s velmi vážnou tváří mluvil o Elonu Muskovi jako o tom, kdo rozdával miliony dolarů na kampaň Donalda Trumpa. „Nikdy, přísahám, že nikdy si nekoupím Teslu,“ pronesl muž na videu.

The Left is losing it over Trump winning



This man is so mad he said he will never buy a Tesla. I don’t know how Elon will ever recover from this ?? pic.twitter.com/Fkki3uzJUi — Libs of TikTok (@libsoftiktok) November 6, 2024

