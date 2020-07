Šmarda: ANO nemá výsledky. Tak nabídne vůdce Babiše

Senátní i krajské volby se blíží, pro sociální demokraty znamenají velkou výzvu. Podle místopředsedy ČSSD Michala Šmardy je do horní komory potřeba osobní příběh. Řekl to alespoň v rozhovoru pro DeníkN.cz s tím, že v některých krajích zaslouží sociální demokraté na zadek.

Sám Šmarda kandiduje do Senátu na Vysočině. „Každý senátor plní dvě základní funkce. Jednak je to zákonodárce, měl by mít jasný názor na centrální témata a představit jasnou vizi pro Českou republiku. Každý senátor je ale také ombudsmanem svého volebního obvodu. Je to jediný přímo volený člověk na úrovni těchto malých celků. Má tak přímou vazbu s voliči, na rozdíl třeba od poslanců. Velký kus práce senátora tedy je, že je zastáncem práv toho obvodu. Na to se někdy zapomíná,“ poznamenal Šmarda.

„V mém obvodě mne lidé znají, vidí mi do talíře. Pokud mě zvolí, tak proto, že mi věří, že budu prosazovat jejich zájmy a také třeba to, aby se z Prahy mnohem více pomáhalo Vysočině. Mnohem menší šance mají v senátních volbách lidé, kteří kandidují jen kvůli tomu, že mají na někoho mobil," poznamenal Šmarda, jenž kandiduje s podporou Zelených a také strany Budoucnost.

Tuto možnost zvolil proto, že štěpení levicových sil je špatné. „Když bude existovat deset levicových stran, levice nebude desetkrát silnější, ale bude slabší. V těch stranách jsou lidé, kteří by měli umět spolupracovat. Pro mě je spolupráce od středových ekologických stran až po nekomunistickou levici něco, co by bylo dobré. Tu kandidaturu beru jako potvrzení toho, že to jde,“ dodal.

Šmarda je podle svých slov přesvědčen, že sociální demokracie může v nadcházejících volbách uspět. „Čekají nás těžké časy a lidé nám mohou uvěřit, že jim pomůžeme. Myslím, že můžeme přesvědčit lidi, že v krizi se nemá experimentovat,“ uvedl Šmarda. „Kraje, kde máme hejtmany, si vedly dobře. Když nebudeme lidem slibovat nesmysly a zaručíme se, že nadcházející krizi zvládneme, lidé nás podpoří,“ dodal také Šmarda.

„Volí se ve třinácti krajích, každý má úplně jiné problémy, je to tedy třináct samostatných kampaní. Někde jsme velmi úspěšní a zasloužíme si vyhrát. Někde jsme to ale zanedbali a zasloužíme si dostat vyplaceno na zadek. To asi všichni vidíme. Já je jmenovat nechci, protože si přeji úspěch úplně všude. Platí jednoduchá poučka, že vedení strany je odpovědné za průměrný výsledek a jednotlivé kraje jsou odpovědné za odchylky od průměru,“ zmínil.

Své pak řekl i k hnutí ANO, které jistě nabídnou jako tahák kampaně premiéra Andreje Babiše (ANO). „S tím musíme počítat. Z pohledu hnutí ANO je to logické, na co jiného by také vsázeli? My můžeme ukázat na konkrétní práci našich lidí, konkurence to samé nabídnout prostě nemůže. Ti takové výsledky nemají, takže se dá předpokládat, že nabídnou nějakou osobnost vůdce nebo sliby do budoucna,“ uzavřel Šmarda.

