Šmarda: Ať ČSSD odejde z vlády. Babiš nás týrá

Místopředseda ČSSD Michal Šmarda se domnívá, že sociálnědemokratičtí ministři by měli podat demisi. Uvedl to v rozhovoru pro iRozhlas.cz, kde si vzal na paškál i samotného premiéra Andreje Babiše (ANO). Ten se podle jeho slov chová jako zbabělý manžel.

Šmarda se včera vzdal nominace na post šéfa resortu kultury. „Já si myslím, že po třech měsících váhání se pan premiér rozhodl říct, že mě nepovažuje za kvalitního kandidáta. Začal po mně různě poplivávat. Já jsem od začátku říkal, že rozhodně nechci být zdrojem nějakých hádek nebo sporů. Možná je trochu škoda, že si pan premiér v rámci svojí ústavní odpovědnosti celou věc nerozmyslel už v červnu, a mohli jsme si ty tři měsíce ušetřit,“ poznamenal ke své „rezignaci“ Šmarda. Nyní chce své štěstí zkusit v senátních volbách na Žďársku.

Anketa Udělal Michal Šmarda dobře, když ,,položil" stranickou nominaci na ministra kultury? Udělal dobře 17% Neudělal dobře 2% Už mě to téma nebaví, jděte s tím do háje 81% hlasovalo: 1764 lidí

„Pokud zůstane sociální demokracie ve vládě, tak má poměrně dost velmi kvalitních odborníků. Namátkou můžu jmenovat například dva velmi úspěšné hejtmany Martina Netolického nebo Jiřího Běhounka, kteří by to v pohodě zvládli. Sociální demokracii by to ale samozřejmě poškodilo před krajskými volbami, protože jsou to velmi dobří budoucí lídři svých kandidátek,“ řekl pak k možným jménům nového ministra kultury. Neopomněl ani náměstkyni Kateřinu Kalistovou.

Závěrem se pak Šmarda vyjádřil k Andreji Babišovi (ANO). Ten se podle jeho slov chová jako takový zbabělý manžel, který aby nemusel na rovinu říct, že se chce rozvést, tak týrá svoji ženu. „A čeká, kdy už to nevydrží a odejde sama. Nejsem si přesně jistý, proč to dělá. Podle mě by tahle éra v politice měla skončit a měla by přijít úplně nová generace politiků, kteří nestojí jednou nohou někde v minulosti. Neřeší pořád nějaké svoje mindráky z 90. let a chtějí normálně pracovat pro Českou republiku. Je nejvyšší čas, aby taková doba nastala,“ uzavřel.

Michal Šmarda ČSSD



starosta Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Bláto! Šmarda to položil a Česko žije. Jaromír Soukup dal výzvu „Do p**e.“ Aféra s Kočnerem a mrtvým Kuciakem se rozšířila i na Mariana Kotlebu Ústavní soud rozhodne o stížnosti Ratha, jenž přišel o křeslo zastupitele ČT nechala rozebírat politiku kulturního redaktora z Respektu. Byl to skutečně bláznivý rozhovor

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef