Šmarda: Věřím, že ČSSD vstane z popela. Od nové vlády jsem čekal víc než šaškování

„Dream job to asi není, ne?“ otevřela moderátorka Světlana Witowská rozhovor otázkou, že být šéf ČSSD není nyní zřejmě žádná výhra. „Dream job to není, je to krizový management. Je to velká výzva, kdy strana, která má obrovský potenciál, se nachází ve velkých problémech. Teď je třeba ty problémy vyřešit a ten potenciál využít,“ řekl Šmarda coby šéf pro horší časy.

Uplynuly dva měsíce, kdy ČSSD skončila ve volbách před branami Sněmovny. Nyní podle Šmardy pandemie ve straně převládá nálada plná očekávání a chuť ji zachránit: „Není to žádná deprese z výsledku, ale touha to změnit. Sociální demokracie nasekala plno chyb, tvrdě za to zaplatila. Nyní mají sociální demokraté chuť stranu odspodu budovat, to z těch lidí cítím. Nejkrásnější roky ČSSD byly v devadesátých letech, když se zvedala a šla z popela, třeba nás to teď zase čeká,“ pousmál se Šmarda.

„Nyní máme velké hospodářské problémy, je potřeba si to přiznat. Ale jsou to problémy, které se dají vyřešit. A to tím, že se uskromníme, že budeme více pracovat a že si nebudeme zadávat služby ven,“ uvedl, že nyní je třeba spoléhat se hlavně na kvalitu vlastních lidí. „Pak budeme za práci mnohem méně platit a budeme ji více dělat s nadšením,“ věří novopečený šéf ČSSD s tím, že bude třeba i lépe využívat nemovitý majetek strany a majetek pronajímat. „Musíme se chovat ekonomicky,“ zopakoval.

Má v plánu osobně promluvit s každým, s kým se hodlá v ČSSD rozloučit: „Zatím jsem to osobně řekl třem lidem, ale týkat se to bude více než poloviny současných zaměstnanců ČSSD,“ upřesnil.

Jedním z bodů, proč ČSSD ve volbách neuspěla, je podle Šmardy také ztráta důvěry lidí kvůli účasti sociální demokracie ve vládě Andreje Babiše, kde museli dělat „špatné kompromisy“. „Tady se zkrátka praly dvě věci: buď sociální demokracie bude po čtyři roky prosazovat svůj program i za cenu toho, že ztratí velkou část svého morálního kreditu, nebo si morální kredit zachová, ale neprosadí vůbec nic,“ řekl Šmarda, že šlo o jednoduchou rovnici. Dnes říká, že to „za to nestálo“.

Okomentoval také blížící se jmenování Fialovy vlády, velmi jej překvapil prezident Miloš Zeman, který původně chtěl jednoho z ministrů vetovat, ale nakonec ustoupil. „Překvapilo mě to, myslel jsem, že to potrvá déle, ale myslím, že se prezident rozhodl správně,“ podotkl.

Co od nového kabinetu očekává? „Upřímně řečeno, pokud byli čtyři roky v opozici, čekal jsem, že na to budou lépe připraveni. Že připraví plán, jak bojovat s epidemií,“ řekl a na poznámku, že možná plán představí, až budou u moci, podotkl: „To mi vadí, to politikaření. Mělo by zde přestat takové to přetahování a šaškování. A kdo má nějaký plán, měl by s ním přijít hned. Ne že si to schovává na potom, aby jim to nikdo nesebral,“ smál se Šmarda. „Měla by na tom spolupracovat nová i stará vláda,“ dodal, že na to jsme v příliš velké krizi, a vyžaduje kultivované předání moci v demokratické zemi.

Na řadu přišly i prezidentské volby. Novopečený předseda sociálních demokratů Michal Šmarda by byl rád, kdyby se o prezidentský post ucházel předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula: „Hlava státu určuje, co jsou klíčová politická témata v zemi. A já si myslím, že těmi se musejí opět stát témata sociální, témata lidské důstojnosti a témata práce. Josef Středula ví, že bych byl rád, aby kandidoval, ale nic mi na to neřekl,“ dodal Šmarda závěrem.

