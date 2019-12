Smějí se Babišové. Kdo? Kyselé p*dele. Neuvěříte, kdo to řekl

Aféra s instagramem Moniky Babišové včera vedla k tomu, že premiérova manželka už střípky ze svého života neposkytuje veřejně. „Víte, co si myslí voliči pana Babiše o uštěpačných komentářích k instagramu paní Babišové a jejímu večírku? Nic, anebo, že to píšou závistivé, kyselé p*dele bez smyslu pro humor,“ nechal se slyšet režisér Hřebejk. A dodal, že proti paní Babišové nic nemá a klidně by o ní natočil film.

Jak informovala ostatní média, instagram Moniky Babišové už není veřejný. K uzamčení se premiérova choť rozhodla poté, co její fotky z večírku vyvolaly negativní reakci. Zmíněného večírku se zúčastnil zahradník Ivan Šablatúra, a to v kostýmu kardinála. Monika Babišová zvolila tématiku amerických Vánoc a Santa Clause.

Foto z večírku a komentář zahradníka:

Vzhledem k tomu, jak je u jisté části společnosti Andrej Babiš a kdokoliv, kdo je s ním spojený, oblíben, se fotky z večírku dočkaly odsuzujících reakcí. Například od Johany Hovorkové na serveru Forum 24.

Psali jsme: Babišová vypadá jak z filmu pro dospělé. A Zeman, ten taky „zrovna moc vychování nepobral“. Lekce etikety od Šafrovy Hovorkové

Šablatúra pak reagoval výše zobrazeným komentářem: „My se bavíme na večírku a chudoba u PC na fotkách. Myslím, že všechno v pořádku.“ Což jen přililo olej do ohně. Nad jeho výrokem se začali lidé pohoršovat na sociálních sítích. „Totální výsměch lidem, co se mají hůř, co neměli štěstí, co jsou v obtížích, co jsou v exekucích... Ale party jede,“ mínil například novinář Ondřej Kundra z Respektu.

Totalni vysmech lidem, co se maji hur, co nemeli stesti, co jsou v obtizich, co jsou v exekucich... Ale party jede. pic.twitter.com/n802S8GfS3 — Ondrej Kundra (@okundra) December 17, 2019

A Andrej Babiš reagoval pro Blesk: „Není to v pořádku. Pan Šablatúra je arogantní hlupák a píše nesmysly, které zásadně odsuzuji. Zneužil moji paní ke své reklamě.“ Sám Šablatúra se později omluvil s tím, se nechal vyprovokovat „zlým“ útokem konkrétního uživatele sociální sítě. „Rád bych se omluvil za tu hloupou a zbytečnou větu, kterou jsem napsal na Instagram. Teď mě to mrzí, protože jsem se nechtěl dotknout nikoho dalšího,“ uvedl podle Blesku.

Kundra si opět rýpl, že Ivan Šablatúra připravil Andreji Babišovi kytici pro pro šéfku Evropské komise Ursulu von der Leyen. „Jak může ženu premiéra zneužít někdo, kdo premiérovi říká AĎO a označuje ho při tom? A vyrábí mu kytku pro šéfku Evropské komise...“

Jak muze zenu premiera zneuzit nekdo, kdo premierovi rika AĎO a oznacuje ho pri tom? A vyrabi mu kytku pro sefku Evropske komise... https://t.co/hzdJsW0Y9t — Ondrej Kundra (@okundra) December 17, 2019

Svůj komentář k celé aféře připojil i režisér Jan Hřebejk: „Víte, co si myslí voliči pana Babiše o uštěpačných komentářích k istagramu paní Babišové a jejímu večírku? Nic, anebo, že to píšou závistivé, kyselé prdele bez smyslu pro humor.“

Víte, co si myslí voliči pana Babiše o uštěpačných komentářích k Istagramu paní Babišové a jejího večírku? Nic a nebo, že to píšou závistivé, kyselé prdele bez smyslu pro humor — Jan Hřebejk (@JanHrebejk) December 17, 2019

Z publika přišel dotaz, co mu na Monice Babišové vadí. „Na paní Monice mi nevadí vůbec nic, a kdyby někdo napsal dobrý scénář, jak paní Monika s paní Ivanou a její dcerou Kačkou jdou třeba v Moskvě nakupovat do GUMu, když pan prezident s panem premiérem mají jednání v Rosatomu, klidně bych to natočil. David Drábek, nebo Petr Kolečko?“ odpovídal Hřebejk a vyzvídal, zda by mu někdo nenapsal scénář.

Na paní Monice mi nevadí vůbec nic a kdyby někdo napsal dobrý scénář , jak paní Monika s paní Ivanou a její dcerou Kačkou jdou třeba v Moskvě nakupovat do GUMu, když pan prezident s panem premiérem mají jednání v Rosatomu, klidně bych to natočil. David Drábek nebo Petr Kolečko? — Jan Hřebejk (@JanHrebejk) December 17, 2019

„Že je paní Babišová nevkusná, všichni víme. Vkus si nekoupí, jinak to neumí. Už když jsem četla ten článek na Foru 24, říkala jsem si, jaká z něj zas čiší zbytečná nenávist. Ohradili se opravdu hloupě, ale mám pocit, že tentokrát byla vina za rozdmýchání na druhé straně...“ dodávala Blanka Škaloudová.

Že je paní Babišová nevkusná, všichni víme. Vkus si nekoupí, jinak to neumí. Už když jsem četla ten článek na Foru24, říkala jsem si, jaká z něj zas čiší zbytečná nenávist. Ohradili se opravdu hloupě, ale mám pocit, že tentokrát byla vina za rozdmýchání na druhé straně... — Blanka Škaloudová (@Blunka_) December 18, 2019

Fotogalerie: - Babiš v Betlémské kapli

A ozvala se i europoslankyně Pirátů, Markéta Gregorová: "Mně na kauze s instagramem Moniky Babišové přijde nejsmutnější, že vlna veřejného odporu ji smetla za sice nevkusnou, ale domácí párty, namísto jejích vysmátých fotek z turecké riviéry v době, kdy Erdogan hrozil masakrem Kurdů."

Mně na kauze s instagramem Moniky Babišové přijde nejsmutnější, že vlna veřejného odporu ji smetla za sice nevkusnou, ale domácí párty, namísto jejích vysmátých fotek z turecké riviéry v době, kdy Erdogan hrozil masakrem Kurdů. — Markétka Gregorová (@MarketkaG) December 17, 2019

Psali jsme: ČT našla Superstar. Německou političku, která jde proti Babišovi jak buldozér. Jenže my se o ní dozvěděli věci, ze kterých mrazí i v létě. Utekla od nehody, poslala čtvrt miliardy tam, kde pracoval její muž... A to je jen začátek Ajaj. Kubera o Milionu chvilek. Co na to paní Němcová? Zajímavé Europoslanci ODS: Chamtivost premiéra přesahuje hranice. Evropský parlament řeší střet zájmů při čerpání evropských fondů Jan Schneider upozorňuje na věc, která zapadla v pláči opozice: Babiš se ukázal jako demokrat, zcela je zahanbil

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.