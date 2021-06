Šmelináři velí Česku, řekla Geislerová. Úroveň! Tenhle mluví dobře

Herečka Anna Geislerová se v rozhovoru pro magazín Forbes vyjádřila mimo jiné k tomu, kam směřuje česká společnost. Geislerová své názory na politickou situaci dává poměrně jasně najevo na sociálních sítích. Je o ní známo, že nepatří k příznivcům současného premiéra Andreje Babiše (ANO), v rozhovoru rozebírá i to, jak dala zvracejícího smajlíka do diskuse u ministryně financí Aleny Schillerové (ANO). Co jí dnes chybí? „Forma komunikace, snaha o nějakou úroveň, důstojnost.“

Geislerová v rozhovoru prozradila, že zatím neví, jakou politickou stranu – a zda vůbec nějakou – před volbami podpoří. „Nikdy to moc nedělám, abych se třeba přímo zapojila do nějaké oficiální kampaně. A když, tak jsem podpořila někoho, koho jsem fakt osobně dobře znala a věřila jsem mu. Jako byl kníže při prezidentské volbě. Tentokrát si navíc myslím, že nás nečeká vůbec snadná volba,“ sdělila Geislerová.

A vzpomněla si na jeden rozhovor s novinářem, který v poslední době vedla. „Ptal se mě, že když jsem udělala to politické prohlášení, zda bych to nechtěla nějak víc rozvést. Tak udiveně povídám, proboha, jaké politické prohlášení já jsem udělala? No, povídá on, jak jste dala toho zvracejícího smajlíka paní ministryni Schillerové do diskuse na jejím profilu. Tak jsem se smála, že i tohle už je dneska považováno za politické prohlášení,“ poznamenala Geislerová.

Ona sama, kdyby měla dát věci do pořádku, je pro ni na prvním místě školství. Co české společnosti jako celku podle herečky chybí?

„Já si myslím, že zásadně by se měla zlepšit forma. Forma komunikace, snaha o nějakou úroveň, důstojnost. Ta v poslední době strašně chybí. Já často říkám, že uvítám i slušné pokrytectví, protože nečekám, že mi každý vpálí svoji pravdu o mně, aby mi něco ironizoval, shazoval, dával mi nahlédnout do nějakých svých pocitů, které v něm zrovna vzbuzuji. Já chci, aby se lidé základně k sobě chovali slušně, a předpokládám od nich nějakou úroveň. Když už vám i vládní představitel v politické diskusi na otázku moderátora řekne, no a co, že jsem ztratil důvěru občanů, kde to pak jsme? Ano, může to samozřejmě říct, každý může říct, co chce, to je dneska taky populární názor. Ale já bych ocenila, kdyby odpověděl jinak. S pokorou a úctou. Ráda bych, abychom se vrátili do nějaké běžné formy slušné komunikace,“ sdělila a podotkla, že by se měl změnit i způsob chování se k ženám.

Zároveň uvedla, že bychom se měli snažit, aby nám bylo dobře, abychom byli dobrou zemí. „Zdá se mi, že je všechno strašně roztříštěné, hodnoty, vize, přístup lidí k úplně základní slušnosti. Každý má pocit, že když se mu daří, že uspěl, ale tady jde o úspěch celku. Celek musí nějak fungovat. Vždycky když si to uvědomím, hrozně mě to deptá. Chce to odzoomovat od věcí. Soustředit se na kontext, větší celek. Vidět víc do dálky. A nezůstat sedět v teplíčku. Když si totiž člověk na ten marast zvykne, je to strašidelný. A to se nám, myslím, bohužel děje. Zvykli jsme si,“ dodala Geislerová, podle níž tady velí parta šmelinářů.

Geislerová se těší na to, až bude moci k někomu vzhlížet

„Chce to lepší lídry, ve vedení takové lidi, ke kterým lze nějakým způsobem vzhlížet,“ podotkla s tím, že jí se líbí, jak třeba mluví bývalý vyslanec Petr Kolář. „S tou správnou mírou rozumu, rozvahy, odvahy a taky jistou mírou dobrý chlapský energie, která, neříkám, že je vždycky všude nutná, ale u něj to jako celek opravdu funguje. Přirozená autorita, rozum, diplomacie, ta imprese tam u něj prostě je. Takhle to vidím. A vím, že takových lidí je tu víc. Těším se, až zase budeme k lidem ve vedení našeho státu vzhlížet. Ta doba určitě přijde. Jsem si jistá. A těším se na to moc,“ uzavřela.

V březnu letošního roku se Geislerová rozzuřila nad chováním strážníků obecní policie z Uherského Hradiště, kteří provedli nepřiměřený zákrok proti muži s dítětem. Videozáznam zásahu se stal rázem virální hlavně kvůli tomu, že celému incidentu přihlížel jeho vystresovaný a plačící tříletý syn, kterému přispěchala na pomoc žena z místní pekárny.

Odpornej Hamáčku, zaznělo v minulosti

Geislerová nejprve vyzvala ministra vnitra k odchodu z funkce. „Rezignuj, odpornej Hamáčku, tohle je tvoje vizitka!“ uvedla emotivně na úvod. „A vy dva ubožáci! Co vám jede v těch prázdnejch hlavách??? Domluvit je vám málo? Proč nenosíte a nerozdáváte roušky těm, co nemají nebo zapomenou?? Dítě nevidíte? Neslyšíte? Nevnímáte??“ pokračovala ve svých otázkách umělkyně.

Poté vyzvala k suspendaci „těchto dvou imbecilů“, kdy se následně rozmyslela a požadovala nejen suspendaci, ale rovnou vyhazov od policie, ačkoliv to jsou příslušníci městské policie, a nikoliv Policie ČR. „A platíme je z daní?? Hanba!! Styďte se!! Tohle dítě to bude mít v sobě celý život,“ dodala Aňa Geislerová.

V minulosti byla herečka Aňa Geislerová také jednou z tváří protestů Milionu chvilek pro demokracii. Na Václavském náměstí provolávala, že protesty jsou kampaň. „Kampaň za odstoupení trestně stíhaného estébáka, kampaň za nezávislou justici, kampaň za ochranu životního prostředí.“ S blížícími se protesty na Letenské pláni dostala v roce 2019 možnost vyjádřit se v interview s Danielou Drtinovou na DVTV. Prý je potřeba mluvit s lidmi mimo Prahu a vysvětlit jim, o co demonstrantům jde. Andrej Babiš se má podle ní obviněním postavit. „Nemůže se chovat jako totalitní vůdce nebo autoritativní nevím co,“ říká. Ze současné vlády se jí v té době líbil ministr zahraničí Petříček.

