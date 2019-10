Smetana tlačila. Vám se líbilo, co Gott dělal v 70. letech? A když podepsal Antichartu, co jste dělal? Jiří Suchý se nedal. A řekl jí na to...

V DVTV se objevil jako host Jiří Suchý. Tématem debaty byl Karel Gott. „On měl vzor anglického gentlemana a on tak působil. Zajímavé je, že když byl na vrcholu své slávy, tak ho neopustila skromnost,“ popsal Suchý. Ohledně režimu odpověděl Suchý takto: „On, kdyby mu zakázali zpívat, tak to je jeho konec. To byla jeho jediná hřivna. Na tu on položil veškerý důraz, pěstoval si to. Jediný, čím vládl a co byl smysl jeho života, byl ten zpěv a tomu věnoval všecko. Kdyby mu to vzali, tak nevím nic.“ Jak pomohl Karel Gott Suchému? Proměnil kulturu? Jak začínal? To vše bylo tématem rozhovoru.

Hostem Emmy Smetany na DVTV byl hudebník a divadelník Jiří Suchý. Smetana se zeptala Suchého na emoci, kterou má spojenou s Karlem Gottem z roku 1963. „Vidím to úplně před sebou, to je zajímavý. Já, který zapomínám na fůru věcí, tak tohle si pamatuju, jak jsme se sebrali s Jiřím Šlitrem na popud Karla Mareše, Karel Mareš byl náš ředitel a zároveň úspěšný skladatel, takový ten Oliver Twist nebo Jsi jako dlouhý most, no měl řadu úspěšných hitů, a on pro nás pracoval, a dokonce vyhledával talenty, no a říkal: ‚V kavárně Vltava zpívá takový kluk, amatér a tak, ale je to pozoruhodné, jděte se tam podívat,‘ tak jsme se sebrali s Jiřím Šlitrem a šli jsme se tam podívat a zírali jsme. Karel Gott se tenkrát věnoval hlavně jazzu, to nebyly ty kantilény jeho a tak, ale jazzová hudba a swing a tak, to odváděl tu práci brilantně, navíc nám to bylo blízké a tak. Když dozpíval, tak jsme za ním šli, abychom mu nabídli angažmá a on udělal jednu krásnou věc, tím si mě získal, říkal: ‚Podívejte se, já půjdu jedině, když se mnou půjde můj kamarád, Milan Drobný, jestli ne, tak já taky nepůjdu.‘ A přitom vím, a nakonec donedávna mi to zdůrazňoval, že angažmá v Semaforu, to byl pro něj úplný vrchol, ale kvůli tomu kamarádovi to byl schopný hodit přes palubu. To jsem ocenil,“ sdělil zakladatel divadla Semafor.

„Napadlo vás už tehdy, že z něj bude absolutní hvězda?“ ptala se Smetana. Suchý odpověděl: „Že z něj bude absolutní hvězda, to nenapadlo nikoho, ale že bude velmi úspěšný a velmi kvalitní zpěvák, to jsme věděli. My jsme do té doby nezaznamenali takový hlas. Byl tady Waldemar Matuška, ale ten tón byl takový zemitý, to byl úplně jiný styl. Tady byla lehkost a tak, on ten Karel Gott měl ještě jednu věc, on měl své charisma. On dokázal působit v té kavárně Vltava, on si získal to publikum. Samozřejmě, bylo tam pár lidí, šedesát až sedmdesát. Už tehdy jsme viděli, jak na něm viseli a tak. Říkali jsme si, že u nás bude mít větší publicitu, tak jsme ho vzali. On byl spokojený, vzali jsme i Milana Drobného,“ vyprávěl Suchý.

Dále se Smetana ptala na to, v čem byl Karel Gott v těch třiadvaceti letech jiný. Suchý odpověděl, že byl jiný ve všem. Měl prý jiný hlas než ostatní, měl dle Suchého zajímavou povahu a věděl, kam chce směřovat a co by rád. „On měl vzor anglického gentlemana a on tak působil. Zajímavé je, že když byl na vrcholu slávy, tak ho neopustila skromnost,“ popsal Suchý. Dodal, že byl tedy pořád stejný, že sláva s ním nijak nezacloumala.

„S Jiřím Šlitrem jste pro něj napsali píseň Oči má sněhem zaváté, která mu vynesla prvního Slavíka, přitom jste o té písničce ze začátku dost pochybovali, jak to?“ mířila další otázka na Suchého. Jiří Suchý odpověděl, že napsal text, když to přinesl Jiří Šlitr, tak si říkali, že na to neměli interpreta. „Teď jsme si říkali, co s tím, nevěděli jsme, komu to dát, tak jsme to dali šupleti. Pak přišel Karel Gott, a tak nás napadlo, co kdybychom mu to nabídli. Možná, že z toho něco udělá, protože jsme cítili, že on je takový tvůrčí. On si s každou věcí uměl poradit, tak jsme mu to nabídli a pak jsme čuměli,“ řekl doslova Suchý.

Smetana citovala Suchého z Českého rozhlasu, kde řekl, že až později se dozvěděl, že Karel Gott některé písničky zpíval se zaťatými zuby, a zeptala se, zda tedy nikdy Gott Suchému neřekl, že tu a tu písničku zpívat nechce. Jiří Suchý odpověděl, že ne, že mu to řekl až po letech.

„Jak se naopak vám líbilo to, co Karel Gott zpíval v sedmdesátých a osmdesátých letech?“ zeptala se moderátorka. „Částečně ano, částečně ne. On byl zpěvák, který měl velmi široké spektrum. Zahrnoval nejrůznější publikum. Byli písničky, které mě vůbec nerafly, a pak byly majstrštyky,“ odpověděl Suchý. Následně se ho Smetana zeptala, že když to znělo jako ze Semaforu, tak zda se mu to tedy líbilo, na což odpověděl, že ano.

Poté přišla na řadu otázka ohledně režimu. „Vaše profesní cesty se rozešly, k čemuž přispělo i to, že jste se každý postavili jinak k tehdejšímu režimu. Vyčítal jste někdy Karlu Gottovi, že například podepsal Antichartu?“ zeptala se. „Ne, já musím říct jednu věc, že se naše cesty nerozešly kvůli režimu, ten režim mě zajímal dost málo, hlavně jsem nikdy neodsuzoval lidi, co dělali něco jiného, než bych si myslel já, protože jsem nevěděl, z jakého důvodu a pod jakým tlakem to dělali. Říkal jsem si, že je to jejich problém, jak se k tomu postaví, to mě nezajímá. Mě zajímá, co dovedou, a to Karel Gott splňoval stoprocentně, no a já věděl jednu věc. On, kdyby mu zakázali zpívat, tak to je jeho konec. To byla jeho jediná hřivna. Na tu on položil veškerý důraz, pěstoval si to. Jediný, čím vládl a co byl smysl jeho života, byl ten zpěv a tomu věnoval všecko. Kdyby mu to vzali, tak nevím nic,“ rozpovídal se.

Smetana zmínila Ondřeje Brzobohatého, který v DVTV popsal, jak Karel Gott pomáhal ostatním umělcům, kteří nebyli v oblibě režimu. „Mně, jak pomohl. On přišel, že mu budu křtít jeho LP desky, vyšlo dvojalbum celoživotní, že mě pověřil pokřtěním. Stalo se to, že jakmile se to rozhodlo, tak televize, která to měla točit, řekla, že když tam budu já, tak že to nebude natáčet. On, kterému šlo o publicitu, o prodej těch desek, řekl, tak to nebudete natáčet. To bylo teda gesto. Přišel mě tehdy požádat, zda bych otextoval některé skladby Karla Svobody. Dal mi čtyři, ale říkal jsem mu, že mu to otextuju, akorát se to nedostane do sdělovacích prostředků, na desky, on říkal, to nechte na mně. Tak jsem to otextoval a on vahou své osobnosti to protlačil. On mi skutečně v této situaci pomáhal,“ řekl Suchý.

Na konci rozhovoru se Emma Smetana zeptala, jak Karel Gott proměnil českou kulturu. „Já bych neřekl proměnil, já bych řekl obohatil. Proměnit, to by nebylo v jeho silách, ani mých. Přinesl tam určitý vklad, bez něhož by ta kultura byla chudší,“ vzkázal.

