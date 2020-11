Smoljaku, Hilšere, Drahoši, jste profesionální lháři. Co si o sobě, chlapče, myslíš? Xaver zapnul kameru a rozebral všechny jejich nesmysly

Člen Rady ČT Lubomír Xaver Veselý se v mimořádném streamu na svém youtubovém kanále Xaver Live vyjádřil k demonstraci na obranu České televize, která proběhla na Kavčích horách v den výročí 17. listopadu, a objasnil, co je pravda a co je lež. Pustil se do řečníků na dnešním protestu, kterými byli senátoři David Smoljak a Marek Hilšer nebo zástupce iniciativy Vraťte nám stát! Václav Němec. A opět připomněl, z jakého důvodu byla odvolána dozorčí komise Rady ČT. „Nevěřte lidem, kteří lžou a manipulují, nezávislost ČT není ohrožena ani o milimetr,“ zdůrazňoval radní, který plánuje s dotyčnými uspořádat diskusi.

„Po vývoji v posledních dnech se mi vybavují slova z jedné písně Jaromíra Nohavici: ‚Jistě že na světě zvítězí pravda, ale až dokáže to, co dokáže lež.‘ Dnešní demonstrace na obranu nezávislosti České televize se mě velmi úzce týká. ČT se stává prostředkem politického boje,“ konstatoval úvodem radní České televize.

V kontextu toho připomněl i minulé demonstrace, které byly mířené proti Marii Benešové ve chvíli, kdy nastoupila na Ministerstvo spravedlnosti, a transparenty varující před ohrožením české justice, což se dodnes nepotvrdilo. „Slyšeli jste už něco o tom, že by Benešová něco provedla? Že něco ovlivnila? Bylo to nefér. Až bude končit, zajímalo by mě, jestli by někdo na transparent napsal, že se spletl a omlouvá se,“ pokračoval Xaver Veselý.

Velmi jej dnes překvapilo, že se před budovou České televize dnes sešli i ti, kteří mají budit úctu a důvěru, jako senátoři Marek Hilšer a David Smoljak. „Postavili se k mikrofonu a začali říkat čistokrevné nepravdy, lži a manipulativní věci,“ hrozil se, že o radních někdo hovoří jako o likvidátorech, a dodal, že pro demokracii je mnohem cennější diskuse.

Vrátil se na samý začátek, k dovolení nových členů Rady ČT. „Bylo jasné, že se bude formovat výrazná politická síla, které se to nebude líbit. Dnes jsme tam slyšeli prohlášení, že se jedná o radu ve službách politiků a politických stran,“ zmínil a vyjádřil přesvědčení, že jemu i jeho kolegům jde o to, aby Česká televize byla médiem veřejné služby a karty rozdávala všem stejně.

Slova o ohrožení nezávislosti ČT jen kvůli tomu, že Rada ČT odvolala svůj poradní orgán, kterým byla dozorčí rada, jsou podle Xavera Veselého směšná. Aby vyvrátil, že tyto kroky podnikla proto, aby uplatnila svůj vliv, vysvětlil, jak k odvolání komise došlo.

Připomněl, že o odvolání dozorčí komise se na radě hovořilo již od prvního dne, když do Rady ČT nastoupil. Její práce se totiž dlouhodobě nepozdávala i radním, kteří sloužili již druhé funkční období.

Divákům následně pustil autentickou nahrávku ze zasedání Rady ČT z 11. 12. 2019 ještě ve starém složení. Předseda Rady České televize Jan Bednář vyjádřil hluboké pochybnosti o práci dozorčí rady. „Musím říct, že jsem zásadně nespokojený se stanoviskem dozorčí komise k návrhu rozpočtu ČT na rok 2020. Komise pouze rekapitulovala údaje v rozpočtu, které si můžeme přečíst. Nejde do podrobností, které chceme mít. Považuji to za závažnou chybu. Má poskytovat doporučení radě, jak hlasovat v případě rozpočtu. Je na hluboké zamyšlení, jak dozorčí komise pracuje a zda poskytuje to, co potřebujeme a co stanoví zákon,“ kritizoval tehdy Bednář poradní orgán.

Xaver se následně obrátil na senátory, kteří radní ČT ostře kritizují: „Kde jste byli v tu chvíli, Smoljaku, Hilšere? Kde jste byl, senátore Drahoši, vy lháři a křiváku? Tenkrát jste nechtěli ochránit nezávislost ČT, vy pokrytci? Na co jste čekali? Až bude záminka? Až přijde paní Lipovská, která se toho nebude bát a řekne věci nahlas?“ tázal se.

„Dnes před Kavčími horami Smoljak, kterého jsem si před pár hodinami vážil, řekl, ‚že Rada ČT odvolala komisi, není šokující, ale že se tak stalo v předvečer schvalování rozpočtu ČT, zřejmě v rozporu se zákonem, a staví to věc do úplně jiného světla‘,“ citoval jeho slova.

Smoljak však uváděl špatné informace. „Co je to za blábol, Smoljaku? Rozpočet ČT se bude schvalovat na příští radě! V příštích dnech a týdnech. Proboha, alespoň se informujte. To je katastrofa, jak vám můžeme věřit?“ zamračil se člen Rady ČT.

Zastal se kolegyně Lipovské, o které zástupce iniciativy Vraťte nám stát! Václav Němec prohlásil, že je „likvidátorka“. „Maká z celé rady nejvíc. Na vše je výborně připravena. My radní s ní ani nestačíme držet krok. Možná jen říká, co zabolí. Ale ta drzost, jak jste na to přišel?“ nevycházel Xaver Veselý z údivu.

„Já vám řeknu, jaká likvidátorka je to, abyste neumřel hloupý! ČT za ředitele Dvořáka prodělává stovky milionů korun rok co rok! Bere z fondu koncesionářských poplatků, který tam zanechal ředitel Janeček. Dva tři roky tímto tempem, a ČT bude v minusu. Když se Lipovská ptá, že se musí šetřit, tomu říkáte likvidátorka?“ pokračoval.

Jako lež následně označil prohlášení Smoljaka a Němce, že radní účelově šikanují vedení ČT a prosazují rozhodnutí, která jsou pro fungování ČT destruktivní, a útočí na nepohodlné redaktory.

„Smoljaku, stálo by za to být konkrétní, neřekl jste jediný případ, kdy rada prosadila něco, co je pro fungování destruktivní. Jen jste blábolil. Neuvedl jste ani jeden útok na nepohodlného redaktora,“ sdělil s tím, že kdyby něco takového jakýkoliv radní udělal, je okamžitě na barikádách.

„To, co jste si dovolil říct o Lipovské a členech rady, je jen sbírání pavlačových drbů a velmi nepřesné. Chytněte se už za nos. Proč jste nebyli na Radě ČT jako veřejnost, když se tam řešily důležité věci? Proč čekáte, až vás pozvou na demonstraci, kde budou kamery?“ rozčílil se člen rady.

„Smoljaku, Hilšere, Drahoši, profesionální lháři, slyšeli jsme před volbami, jak chceme změnit atmosféru společnosti a její rozdělování. Nepřiléváte spíše olej do ohně?“ ptal se dál senátorů.

Připomněl, kdo se snaží ovlivňovat obsah vysílání ČT. „Copak Václav Moravec si v pořadu nemůže dělat, co chce, každou neděli? Fridrichová v pořadu 168 hodin si nedělá, co chce? Reportéři si netočí kritické reportáže? To poslední, co by člen rady dělal, je, že by do toho zasahoval,“ zdůraznil a dodal: „Dobře víte, Smoljaku, Hilšere, křiváku Drahoši, že se v ČT nic špatného neděje a nikdo program neovlivňuje.“

Znovu se vrátil k odvolání dozorčí komise a zmínil, co jejímu odvolání předcházelo. Mimo jiné podotkl, že Lipovská se komise předtím dlouho zastávala. „Pořád říkala, ať se počká, jak se věcí vyvrbí,“ uvedl.

„Vedení ČT požadovalo po Radě ČT, aby posvětila nákup pozemku pod budovou ČT v Ostravě za milion a půl korun. Organizace každý rok pracuje se sedmi miliardami vašich peněz, nesmí ji nikdo kontrolovat. Proč se najednou ptají rady, jestli mohou koupit pozemek? Rada dostala nůž na krk, že to musí koupit už letos 19. listopadu. Rozhodovalo se to minulý týden, to nikdo ty roky předtím nevěděl, že ta budova stojí na pozemku někoho jiného?“ nechápal radní.

„Naléhali, aby se to koupilo rychle, že pozemek chce koupit pán z Ostravy, zřejmě spekulant s pozemky. Jinak by to televizi pronajímal, že je lepší pozemek koupit, byť za vyšší cenu,“ popisoval Xaver Veselý.

„Dozorčí komise v tomto případě selhala. Zřejmě bude Rada ČT dotlačena, aby to odsouhlasila. Je to tedy milion a půl korun z vašich peněz, pokud pro takovou transakci dozorčí komise nepřipraví relevantní podklady a vytvoří se takový tlak, je to podezřelé, je to ve stejné kategorii jako začerněné smlouvy,“ konstatoval.

„Byla to poslední kapka a Lipovská navrhla dozorčí komisi odvolat. Hlasovali i další radní. Není to spíš sebeobrana proti tomu, co na kilometr smrdí podvodem? Neudělala Rada ČT správný krok?“ vyzýval radní k zamyšlení, a mrzí ho, že si tyto otázky neklade ani Smoljak s Hilšerem a demonstrujícím Němcem. „Jestli to není ta parta, co si říká: tak nám naší milé partě v čele s TOP 09 někdo chce postavit ČT do té pozice, aby sloužila stejně,“ doplnil radní.

Naopak neférovost zažil na vlastní kůži od některých redaktorů ČT z pořadu Newsroom. „To je stoka všech stok. To byl okamžik, kdy jsem si řekl, že nestačí psát statusy. Ani řediteli ČT jsem nevěřil, když řekl, že my, co platíme poplatky, nejsme zralí znát platy zaměstnanců ČT. To jsem si řekl: co si to o sobě, chapče, myslíš?“

Rád by nyní s kolegy z XTV uspořádal debatu a Smoljaka s Hilšerem přizval k diskusi, a vyzval veřejnost k pomoci. „Je to to jediné, co mohu dělat. Proti aktuální radě se šikuje parta lidí. Budeme potřebovat pomoc. Nenechám to bez povšimnutí. Byla by chyba boj vzdávat. Podpořte, co dělá Lipovská, dá se jí věřit,“ dodal radní.

A závěrem uvedl: „Chci vám říct, že jsem přesvědčen, že bojujeme za dobrou věc. Nezávislost ČT není ohrožena ani jedním milimetrem, garantuje ji i zákon. Nevěřte lidem, kteří lžou,“ ujistil.

