Smrděl a nemyl se? „Havel, Havlovo svědomí.“ Kajínek tahá zarážející fakta

V rámci svých vzpomínek přiblížil bývalý doživotní vězeň Jiří Kajínek svým divákům sériového vraha Ivana Roubala, který byl odsouzen v roce 2000 na doživotí a v roce 2015 zemřel. Roubal se tituloval jako „doživotního vězeň Havlova svědomí“ a Kajínek odhalil, co ve stížnostech psal a proč k ničemu nebyly. Roubal totiž v každé z nich psal o Havlistánu, co Havel provedl a podobně. A podstata pak unikla. Kromě toho se zaměřil i na to, proč se o Roubalovi říkalo, že smrdí a nemyje se. Za to prý nemohl on, ale vězeňská služba.

Roubal byl prý fantasta, ale zkazky, že se odmítal mýt, podle Kajínka pravdivé nejsou. „Já ho znám tak, že ten člověk se myl, sprchoval, všechno bylo v pohodě. Do momentu, kdy mu vězeňská služba tohleto tak znepříjemnila, že on mi řekl: Než bych tam umřel v tý sprše, tak já tam radši chodit nebudu,“ vysvětlil. Problém byl v tom, že ovládání teploty vody ve sprše měli v rukou bachaři. A voda byla dle Kajínkovi vlastní zkušenosti často nastavená na „opařování prasat“. On se s dozorci byl schopen dohodnout, ale Roubal ne.

„Ivan Roubal tam přišel, a protože byl neoblíbený a pořád se s bachařema dohadoval, tak on pod tu sprchu vlez a nemohl tam vydržet. Takže on to zkusil jednou, podruhé, potřetí, vyšel opařenej. A jak byl velikej a tlustej, měl problémy s dýcháním a se srdcem, tak říkal, že ho to zabije, že nemůže dýchat. A skončilo to tím, že se přestal sprchovat,“ uvedl Kajínek. Roubal se pak na cele myl vodou z ešusu, ale s ne moc dobrými výsledky. „Takže samozřejmě on potom smrděl. Bohužel, ale nebyla to jeho vina,“ zhodnotil Roubalův bývalý spoluvězeň.

Roubalův náboženský fanatismus byl prý skutečný, ale jen do doby než se ho Svědci Jehovovy zřekli. „Ivan Roubal byl fantasta, který mi třeba ukazoval nákresy ponorky,“ popsal vězňovu povahu. A jednou v rámci těchto fantazií vymyslel útěk z věznice s použitím improvizovaného rogala. A skutečně vymyslel, jak by se z košťat a prostěradel dalo něco takového vyrobit. Ale když přišlo na způsob, jak se dostat na střechu věznice, odkud by útěk začínal, bez upoutání pozornosti dozorců, tak mu Roubal řekl: „To už je na tobě, to musíš vymyslet ty. Já jsem vymyslel to hlavní.“

Novináři dle Kajínka rádi Roubala pomlouvali a zesměšňovali, například když chtěl po vězeňské službě punčocháče. Což vysvětlil jednoduše, že Roubal měl křečové žíly a podle doktora měl mít stahovací punčocháče, tedy si o ně řekl. Ale připustil, že doytčný si opravdu rád stěžoval a stížnosti posílal na všechny strany. „Podepisoval se jako doživotní vězeň Havlova svědomí, to byl jeho podpis,“ vzpomenul si Kajínek.

Ale Roubal byl podle něho „odbíhač“. „On psal stížnost a do té stížnosti napsal tolik všelijakých různých invektiv na různé lidi a tolik všelijakých nesmyslů, kdy napadal kdekoho, o každém vykládal, jak je to neskutečně špatný člověk a co ten Havel zase provedl, a jak někdo může v Havlistánu, pořád Havlistán, pořád Havel a doživotní vězení. Havlovo svědomí, Havel neměl svědomí. A tohle v těch stížnostech pořád opakoval a rozebíral až těm lidem ta podstata, kvůli které tu stížnost poslal, vlastně unikla,“ popsal Roubalův styl Kajínek. Že adresát stížnosti jeho dopis nepochopí, Roubalovi i říkal. „Ne, ne, ne, když jsou tak chytrý, že můžou rozhodovat o jiných, tak to pochopěj,“ namítal bývalý jehovista. Ale Kajínkovi pak většinou dala za pravdu odpověď, ve které adresát stížnosti Roubalovi sděloval, že nepochopil, na co si vlastně stěžuje.

