Smrt Chramostové: „Spratku!“ Údery na Hrad i výzva těm, co soudí Gotta. Silná slova

Jak okomentovaly úmrtí herečky Vlasty Chramostové různé osobnosti? „V případě Vlasty Chramostové se dnes o státním pohřbu ani nespekuluje, neboť po roce 1968 nám z nějakého nepopsatelného důvodu odmítla dělat svým uměním radost,“ napsal s ironií Bittner; a nejen to, Jenny Nowak z Fora24 vynadala Ovčáčkovi se slovy: „Státní pocty by si pro ni přál i předseda Ústavního soudu Rychetský. Drzý spratek Ovčáček mu spílá a vyzývá ho za to k rezignaci.“ No, a co poslanec Foldyna, nebo Procházková z Respektu?

Petr Bittner vydal na serveru Deník Referendum článek o Vlastě Chramostové. V pondělí 7. října napsal totiž na Facebook následující status:

„V případě Vlasty Chramostové se dnes o státním pohřbu ani nespekuluje, neboť po roce 1968 nám z nějakého nepopsatelného důvodu odmítla dělat svým uměním radost.“

Podobně byl psaný tedy i článek na Referendu. V článku se psalo, že umřely dvě významné ikony české kultury. Avšak dále napsal: „Jejich osudy se vydaly radikálně odlišnými směry po roce 1968 – zatímco Karel Gott si vybral cestu, na níž mohl i po příjezdu vojsk Varšavské smlouvy dál ‚rozdávat lidem radost‘, Vlasta Chramostová se rozhodla normalizaci vzdorovat. Zatímco první následujících dvacet let opanoval československé přijímače, obrazovky i kulturní domy, druhá z nich zmizela. Zatímco první tak díky svému postoji prožil jediný život na výsluní, druhá se musela poprat s životy třemi – hereckým, disidentským a životem návratu.“ Dále Bittner napsal, že prezident a „kulturní a novinářská fronta“ rozdává vyznamenání a spekuluje o státních pohřbech, kdy se mají údajně odkazovat na to, kolik ten či onen rozdal radosti.

„Pokud nám lidé jako Karel Gott ‚rozdávali radost‘ i po roce 1968, proč nám ji asi Vlasta Chramostová na dvacet let rozdávat přestala? Ne, tahle otázka prostě nezmizí ani z úcty k pěvecké legendě,“ napsal dále. Dodává, že máme morální povinnost otevřít dilemata, kterým obě osobnosti čelily. V článku však napsal i to, že rozhodně se nad jednoho morálně nevyvyšuje, stejně jako se morálně nepřipodobňuje k druhé osobnosti. „Kdo se nikdy nemusel zachovat jako Vlasta Chramostová, nemá právo soudit Karla Gotta,“ dodal Bittner. Prý se totiž nikdy nedozvíme, jak bychom se zrovna my sami zachovali.

Jenny Nowak, redaktorka Fora24 a spisovatelka, okomentovala úmrtí Vlasty Chramostové takto: „Miroslav jako obvykle – stručně a trefně: Zemřela Vlasta Chramostová, statečná žena, svolejte vládu.

Státní pocty by si pro ni přál i předseda Ústavního soudu Rychetský. Drzý spratek Ovčáček mu spílá a vyzývá ho za to k rezignaci.“ Nowak takto okomentovala status Miroslava Kalouska, v kterém psal: „Pane premiére Andreji Babiši, zemřela Vlasta Chramostová. Velká česká herečka, statečná žena, signatářka Charty 77. Komunistický režim ji pronásledoval, ale nezlomil. Svolejte mimořádné zasedání vlády a projednejte státní pocty při pohřbu. Děkuji. Na vědomí: ministr kultury Lubomír Zaorálek.“

Stále ještě poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna si myslí, že herečka Chramostová si pohřeb se státními poctami rozhodně zaslouží. „Ano, Vlasta Chramostová si zaslouží pohřeb se státními poctami, je to politická pocta ženě, které státní politika minulého režimu hodně vzala. Je to tedy politická pocta.

Karel Gott si zaslouží státní pohřeb; proto, že si to přeje drtivá většina národa.

U pana Gotta je to pocta národa,“ napsal.

Avšak ne všichni se statusem Jaroslava Foldyny souhlasili. Věra Trnková Žáková v diskuzi pod příspěvkem napsala: „Výjimečně s Vámi nesouhlasím. Paní Chramostová mně nedala nic, Karel Gott celý můj život rozdával radost i lásku, velice si cenil svých fanoušků. A fanoušci mu to opláceli. Co dělala Charta? Pořádala mejdánky na Hrádečku, v bytech. A po roce 1989 se jim to setsakramentsky vyplatilo. Tak jaké státní pocty?“ Na to zareagoval Foldyna a odpověděl: „Věra Trnková Žáková, proto píši, že to je politická pocta, tedy i politická poptávka, kdežto Karel Gott je z vůle národa, který jej chce takto uctít. Myslím, že se shodujeme.“ „Foldyna Jaroslav. Tak v tom určitě shoda je. Ale ta politická poptávka je děs,“ zareagovala nakonec Žáková.

Do diskuze přispěl i Petr Hamrský, když napsal: „Nevím, proč by to měla mít i Chramostová. Skoro se mi chce zeptat, kdo to byl. Lidí s nesouhlasnými názory je mnoho i dnes, budou mít i oni státní pohřeb?“

Redaktorka Respektu Andrea Procházková sdílela na Facebooku článek o Vlastě Chramostové, komentovala ho slovy: „Moje uzdravení a znovuzrození nemůže vést jinudy než cestou neúprosné sebereflexe. Dva roky staré tesknění, proč to mám být zase já, kdo se bude drásat, je pryč. Bolestnou minulost nelze vyhojit tím, že na ni zapomeneme. Vidím, že musím začít u sebe.

Ve věku 92 let dnes zemřela autorka tohoto výroku, divadelní a filmová herečka, signatářka Charty 77 Vlasta Chramostová. Čest její památce...“

V článku je popsán život Vlasty Chramostové. O návratu na scénu potom, co dle slov autorů nemohla po dvě dekády z politických důvodů hrát. V článku se zmiňují i o tom, jak bylo její jméno jako údajné agentky StB uvedeno v Cibulkových seznamech, či to, jak se s tím vyrovnala.

