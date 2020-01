Smrt kapitalismu? Jak se to liší od Chvilek? Na Filipa vybafli v XTV

Moderátorka Jana Bobošíková v pořadu JB Talk internetové televize XTV přivítala šéfa komunistů Filipa Vojtěcha, jehož označila za opravdu velmi zkušeného politika, který ve Sněmovně sedí přes dvacet let. Z této pozice obvinil Milion chvilek pro demokracii, že se snaží o státní převrat a nerespektuje ústavní systém republiky. Vysvětlil také, jak hodnotí požadavek své stranické kolegyně Petry Prokešové, která volá po smrti kapitalismu. Filip považuje konec kapitalismu za legitimní požadavek.

V první řadě chtěla od Vojtěcha Filipa slyšet, jak se dívá na vývoj situace v Íránu. Ten si posteskl, že kabinet Andreje Babiše (ANO) dosud nezaujal dostatečně jasné stanovisko.

„Po schůzce prezidenta s premiérem jsem očekával, že to vyjádření bude proměněno v nějaký konkrétní krok, když už teda mluvili o jednání prostřednictvím Evropy. Zaprvé jsem očekával stažení českých vojáků z Iráku,“ upozornil Filip s tím, že k tomuto kroku sáhlo např. Dánsko.

„A očekával jsem také, že Evropa se chopí své šance a bude hráčem na tom mezinárodním poli,“ pokračoval Filip, podle něhož se Spojené státy dopustily „bezprecedentního aktu agrese“. „Očekával jsem od dvou stálých členů Rady bezpečnosti OSN – Velké Británie a Francie, že tento krok, který je v zásadním rozporu s mezinárodním právem, je to akt agrese a obrovské provokace, která má vyvolat světový konflikt, že se zúčastní rozhovoru a budou chtít vysvětlení.

Se členy české vlády chce prý mluvit o tom, kdy začnou respektovat skutečnost, že jsme členy EU. „Vláda skutečně se chová tak, že nemíní respektovat to rozhodnutí občanů, že jsme členy EU, byť si o tom může každý myslet, co chce,“ uvedl Filip. Narážel tím na fakt, že jsme nové vojenské vrtulníky nekoupili od Italů, od členské země Unie, ale od Spojených států. „To mi vadí,“ zdůraznil. Italská vláda prý dokonce zvažuje, že kvůli tomu Česko dožene až k arbitráži, což by nás v případě, že bychom ji prohráli, mohlo stát velké peníze.

Bobošíková chtěla od Filipa také slyšet, kdo usiluje o český Majdan, o státní převrat, před kterým KSČM varuje?“

„Já myslím, že tady je několik skupin nátlaku a ty usilují bez toho, aby měly mandát od občanů, prostřednictvím nějakých protestních akcí o narušení toho státního mechanismu. Toho jsme tady svědky,“ vypálil Vojtěch. „Významnou skupinou nátlaku byla např. Rekonstrukce státu. Nebo Milion chvilek pro demokracii. Ti nemají žádný mandát od občanů. Mají právo organizovat demonstrace. Ty zorganizovaly. Jejich požadavky byly veskrze politické, nebyly ani odůvodněné. Někdo, kdo neprošel volbami, požaduje odchod premiéra. Přitom ty důvody k tomu neexistují, protože i průzkumy ukazují, že politické strany, které jsou součástí Poslanecké sněmovny, mají z velké části důvěru na politickém trhu České republiky, takže nevidím žádný důvod, proč by tento požadavek měl být legitimní,“ pokračoval v kanonádě šéf komunistů.

„V podstatě jsou destrukčním systémem, který říká, ‚vy fungujete špatně‘, ale pak už nenavrhují žádný konkrétní krok. Oni říkají, kdo má odejít, ale neříkají, jak se to má dělat,“ nedal se zastavit Filip.

„Pane předsedo, vy jste dlouholetý zkušený a vysoce postavený politik a teď máte taková zásadní podezření, že někdo usiluje o státní převrat, zaúkoloval jste vládu, nebo požádal jste vládu, aby zaúkolovala bezpečnostní služby, aby toto vaše konkrétní podezření, že v České republice existují skupiny nebo osoby, které, jak vy říkáte, usilují o státní převrat, aby to prošetřily?“ zeptala se Bobošíková. Fotogalerie: - Proti vládě pod záštitou KSČM

Filip odvětil, že o tom komunisté jednali na poslaneckém klubu a Alexandr Černý a Zdeněk Ondráček prý chtěli o těchto i jiných věcech jednat.

Poté se dovolával zpráv Bezpečnostní informační služby. „Musím říct, že nerad, ale poprvé jsem si s důvěrou přečetl část zprávy Bezpečnostní informační služby o bezpečnostní situaci, která sama konstatuje, že posun v té společnosti je od dialogu ke konfrontaci,“ bil na poplach Filip.

Ze zostřování situace ve společnosti viní Milion chvilek, který podle předsedy KSČM nerespektuje výsledky voleb. Pokud chce promlouvat do politiky, pak ať se tento spolek promění v politickou stranu a usiluje o hlasy voličů.

Bobošíková Filipovi připomněla jeho vlastní slova, že Milion chvilek nerespektuje ústavní princip práva na osobní vlastnictví, když vyzývá Andreje Babiše, aby se zbavil svých médií. Filip potvrdil, že si to skutečně myslí. A Bobošíková na něj vytáhla fotografii paní Petry Prokšanové, předsedkyně komunistické Republikové komise mládeže, která se na veřejnosti oháněla transparentem s nápisem „smrt kapitalismu“.

„Mě by zajímalo, jak se liší pan Minář, který podle vás navádí k porušení principu ústavního práva na soukromé vlastnictví, od Petry Prokšanové z KSČM, která požaduje smrt kapitalismu, když je kapitalismus na soukromém vlastnictví postaven.“

„Zeptejte se paní Petry Prokšanové, co tím myslela,“ začal se jasné odpovědi vyhýbat Filip.

Ale Bobošíková ho nechtěla nechat utéct od otázky. „Toto je z vašeho stranického Facebooku,“ ukázala na fotografii Prokšanové moderátorka. „Velmi jste ji tam chválil a k její činnosti se ještě dostaneme, ale předpokládám, že kdybyste s její politikou smrti kapitalismu nesouhlasili, tak byste ji asi neustanovili do vedení takové důležité komise,“ pustila se Bobošíková do Filipa. Fotogalerie: - Devátý sjezd KSČM

Já říkám to, že kapitalismus je společenský systém a ten může být nahrazen jiným společenským systémem, což je legitimní požadavek," pravil na to konto Filip. My říkáme, že veřejné vlastnictví je stejně dobré jako to soukromé. To je to, jak my si představujeme ten příští socialismus. To není žádný návrat do minulosti," argumentoval dál.

A Bobošíková pokračovala v kanonádě. Poukázala totiž na to, že členové KSČM na Facebooku Prokšanovou chválili, že jí nechybějí „dobré nápady a zdravá radikalita“. „Takže jaké další dobré nápady kromě smrti kapitalismu paní Petra Prokšanová má?“ tázala se Bobošíková.

Filip Prokšanovou pochválil za propagaci stranických Haló novin, což jsou podle jeho názoru jediné opravdu levicové noviny v České republice.

„Je součástí smrti kapitalismu také požadavek smrt kapitalistům?“ zeptala se Bobošíková. „Určitě ne, ujišťoval chvatně šéf komunistů. „Za 30 let fungování KSČM jsme žádný takový požadavek nikdy nevznesli, není součástí naší politické linie a byl by nesmyslný. Zejména proto, že my respektujeme naše zákony... a určitě nikomu nepřejeme smrt,“ doplnil ještě.

Komunisté se prý toliko domnívají, že není dobré, když kapitál řídí stát, ale je dobré, když stát dokáže řídit kapitál. Věří, že by stát dokázal lépe pečovat např. o české železnice a měl by si udržet kontrolu také nad českou energetikou, případně nad klíčovými surovinami státu.

Poté se Filip obul do médií, především do veřejnoprávních – do České televize a Českého rozhlasu. Fotogalerie: - Okamura v Úpici

„Já myslím, že důvěra občanů České republiky v řadu médií včetně veřejnoprávních poklesla na nebývalou úroveň. Musím říct, že část médií je schopna poskytovat veřejnou službu, byť jsou v soukromém vlastnictví a uvádějí objektivní informace. Stížnosti na postup veřejnoprávních médií tady existují a jsou vážné. Pokud veřejnoprávní média nejsou schopna plnit povinnosti veřejnoprávní služby, tak se to dá změnit jen zákonnou cestou a vyměnit vedení veřejnoprávních médií, tak aby plnilo službu veřejnosti,“ konstatoval Filip, jenž je toho názoru, že Česká televize nejedná vůči komunistům, jak má, a v minulosti je poškodila.

Když se rozhovor pomalu blížil k závěru, Filip varoval nad opětovným posilováním fašismu. Dochází k němu prý na Ukrajině, ale i u nás, mezi těmi lidmi, kteří chtějí stavět pomníky vlasovcům.

Kromě toho je podle Filipa chybou české sbližování se sudetskými Němci. Nevidí k tomu důvod, pokud Němci na oplátku nejezdí např. na srazy Spolku českého pohraničí.

„My máme zaplaceno z válečných reparací pouze sedm procent, což znamená, že nám Německá spolková republika dluží 97 procent reparací,“ dopočítal chybně Filip s tím, že vzhledem k těmto číslům sudetští Němci nemají právo vznášet požadavky vůči České republice.

