Smrt vojáka: Z okolí Babiše padla velmi silná slova

Při útoku na vozidlo české armády na základně Šindánd v afghánské provincii Herát včera zemřel český voják. Další dva vojáci byli zraněni, jsou mimo ohrožení života. Česká armáda to uvedla na svém webu. Podle Severoatlantické aliance na spojence zaútočil afghánský voják, bližší podrobnosti nebyly zveřejněny. K útoku se následně na svých profilech na sociálních sítích vyjádřili mnozí politici.

„Je mi velmi líto úmrtí našeho dalšího vojáka v Afghánistánu. Upřímnou soustrast rodině a přátelům. Některým by se měla zavřít kompletně ústa, aby mlčeli a neohrožovali tak naši bezpečnost, a to včetně politiků a novinářů. Padni, komu padni!“ rozčílila se exministryně obrany Karla Šlechtová. Narážela tak zřejmě na to, že minulý týden byly zveřejněny informace o odvetě českých vojáků za smrt tří jejich českých kolegů v srpnu tohoto roku.

„Další ztráta života v Afghánistánu mě zasáhla, proto budu s ministrem obrany mluvit i o tom, jestli je možné přijmout opatření, která by eliminovala tyto útoky,“ napsal po útoku premiér Andrej Babiš (ANO). Rodině padlého vojáka vyjádřil upřímnou a hlubokou soustrast, dvěma zraněným popřál brzké uzdravení.

K útoku se v úterý ráno na Ministerstvu obrany uskuteční mimořádný briefing ministra obrany Metnara a náčelníka generálního štábu české armády Aleše Opaty. „Prožívám nejtěžší období kariéry. Žádná slova nenahradí bolest v srdcích rodin, i tak jim musím vyjádřit svoji nejhlubší soustrast a zraněným vojákům popřát hladké zotavení. Pro rodiny i zraněné vojáky uděláme maximum možného a potřebného!“ uvedl na Twitteru Metnar.

Nesmírně hrdý je na české vojáky, kteří v Afghánistánu bojují proti terorismu, ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Napsal to na Twitteru. „Tito hrdinové každý den riskují vše, abychom my doma byli v bezpečí,“ dodal.

Místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) na Twitteru vyslovil obdiv a dík českým vojákům, kteří v cizině bojují za bezpečnost České republiky. Stejně jako on vyjádřili soustrast rodině padlého a zraněným popřáli brzké uzdravení také předseda TOP 09 Jiří Pospíšil a šéf ODS Petr Fiala. „Obdivuji statečnost našich účastníků mise v Afghánistánu. Jejich působení má velký význam pro mezinárodní společenství a zaslouží si naši úctu a plnou podporu,“ doplnil na Twitteru předseda občanských demokratů.

Podle poslance KDU-ČSL Marka Výborného jsou čeští vojáci hrdinové a vlastenci. „Boj se zlem v podobě mezinárodního terorismu musíme vést společně se spojenci dál. Čest památce zemřelého vojáka!“ napsal na Twitteru.

„Upřímnou soustrast rodině vojáka, který dnes přišel o život v Afghánistánu. Padl tam za nás všechny, abychom my tady mohli žít v bezpečí,“ poznamenal politik TOP 09 Marek Ženíšek na svém facebookovém profilu.

„Je mi líto dalšího zmařeného života českého vojáka v Afghánistánu, je mi líto jeho rodiny. Naši vojáci tam bojují s islamisty a s Afghánci, kteří tam cizí vojáky nechtějí. Myslím, že je to v Afghánistánu marná válka, že jim tam nejde zvenčí zařídit sekulární vládu ani demokratické volby. Podle mě by USA a jejich spojenci udělali líp, kdyby se stáhli a jen bránili expanzi islamismu do naší civilizace. Normálním Afgháncům přeju, aby se se zlem v podobě Tálibánu dokázali po svém vypořádat,“ podotkl pak bývalý předseda Strany svobodných občanů Petr Mach.

Český rotný T. P., ročník 1976, dnes zemřel a další dva vojáci byli zraněni při útoku na vozidlo české jednotky na základně Šindánd. Zranění jsou mimo ohrožení života. Podle Severoatlantické aliance na spojence zaútočil afghánský voják, bližší podrobnosti nebyly zveřejněny. Vojáci v provincii Herát pomáhají s výcvikem afghánských ozbrojených složek.

Pět českých vojáků bylo v Afghánistánu zraněno minulý týden. Atentátníci tehdy zaútočili v okolí základny Bagrám automobilem naloženým výbušninami na obrněný vůz českých vojáků. Jeden z nich byl zraněn vážně, byl dvakrát operován. Do České republiky by měl být převezen na konci tohoto týdne.

Na začátku srpna pak zahynuli v Afghánistánu při sebevražedném útoku tři čeští vojáci. Trojice zemřela během ranní pěší hlídky nedaleko základny v Bagrámu, když se v jejich blízkosti odpálil sebevražedný útočník. K útoku, při němž byli zraněni dva afghánští a jeden americký voják, se přihlásilo radikální islamistické hnutí Tálibán, které podniká podobné atentáty proti členům mise NATO či afghánským bezpečnostním silám.

