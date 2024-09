Smrt vůdce Hizballáhu. Lidé slaví v ulicích. Je zde ale varování

Anketa Zvládá Česká republika současné povodně? Zvládá 6% Nezvládá 92% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 9788 lidí

Videa ze sociálních sítí ukazují, že občané Státu Izrael zabití šéfa teroristického hnutí slaví. Začali ho slavit ještě dřív, než Hizballáh smrt svého vůdce potvrdil.

Není přitom bez zajímavosti, že podle záběrů ze sociálních sítí slaví Nasralláhovu smrt i v jiných zemích.

Belgická politička Darya Safaiová tvrdí, že Nasralláhovu smrt slaví i v Íránu. Konkrétně íránské ženy.

„Ženy v Íránu také oslavují odstranění Nasralláha a děkují Netanjahuovi. Samozřejmě doufají, že budou jednoho dne také svobodné,“ napsala politička.

Women in Iran are also celebrating Nasrallah's elimination and they are thanking Netanyahu.



They are of course hoping that they will be freed one day as well. pic.twitter.com/uriJA4Sg5I — Darya Safai MP (@SafaiDarya) September 28, 2024

Podle CNN znamená Nasralláhova smrt další eskalaci již tak dost velkého napětí mezi Libanonem a Izraelem. Hnutí Hizballáh ohrožuje velkým množstvím raket především severní část židovského státu. „To znamená velkou eskalaci nepřátelství,“ napsala CNN.

Hizballáh popsal Nasralláha jako „posvátného mučedníka“ a slíbil, že bude pokračovat v boji proti Izraeli. Skupina uvedla, že jejich vůdce byl zabit po „zrádném sionistickém náletu na jižní předměstí“.

„Vedení Hizballáhu se zavazuje nejvyššímu, nejposvátnějšímu a nejdražšímu mučedníkovi na naší cestě plné obětí a mučedníků, že bude pokračovat ve svém boji proti nepříteli, na podporu Gazy a Palestiny a na obranu Libanonu a jeho neochvějných a čestných lidí,“ stojí v prohlášení.

Izraelská armáda uvedla, že se zaměřuje na budovy, které Hizballáh používá jako velitelská centra, zbrojní výroby a skladiště. Hizballáh popřel, že by jeho zbraně byly skladovány v civilních budovách, na které se izraelské údery zaměřily.

Nioh Bergová, publicistka, která se věnuje dění na Blízkém východě a která také volá po obnově svobody slova na britských ostrovech, taktéž prohlásila, že lidé v Íránu slaví Nasralláhovu smrt. A také přidala video.

Lebanese citizens are also celebrating the kotletification of the tyrant Nasrallah.



Well deserved! Party all night ??pic.twitter.com/jmyNAnyLWP — ???????? ???????? ? ?? (@NiohBerg) September 27, 2024

Iráčan Hayder Alasadi na sociální síti X prozradil, že také slaví.

„Dnes oslavuji s vámi, mými židovskými bratranci,“ uvedl na sociální síti X. Zdůraznil, že v minulosti kvůli útokům teroristického hnutí Hizballáh umírali i Iráčané, takže po odchodu Hasana Nasralláha z tohoto světa je co oslavovat. „Dnes, po tomto úspěchu, mír nebyl nikdy předtím blíž,“ zdůraznil.

From Iraqi ???? to Israel ???? THANKYOU!

Congratulations to my Jewish brothers & sisters, congratulations to #Israel ???? & the civilized world on the elimination of #hizballah ter*rorists weapons leader #Nasrallah , this major achievement by Israel ???? will bring peace to our region… pic.twitter.com/girwwlWBfS — Hayder Alasadi ????? (@1AlasadiHayder) September 28, 2024

