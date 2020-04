Šmucler se u Moravce rozjel: Viděl jsem soukromé televize, tam to vypadalo, že umřeme

reklama

Prymula hned na úvod vyčetl lidem, že pomalu obcházejí nařízení vlády. „Bohužel to není zcela šťastné. My tam ta data neuvidíme teď, ale myslím si, že to uvidíme po příštím víkendu. Já to nechci nijak paušalizovat, ale tady v Praze se to nedodržovalo, když jsem viděl, kolik lidí tady bylo na cyklostezkách, tak to nebylo v pořádku,“ varoval Prymula.

Již za krátkou dobu počítá s tím, že se udělá plošný test určitého vzorku populace, několika tisíc lidí, aby se ukázalo, kdo koronavirus opravdu prodělal, i kdy neměl žádné příznaky.

Šmucler oponoval, že se mu většina Čechů jeví jako zodpovědní lidé. Jen prý teď musíme nastavit režim, aby se také rozjela česká ekonomika, bez čehož se neobejdeme. Podle Šmuclera je třeba jasně říci, jak se alespoň trochu vrátit k normálnímu životu. Podle Šmuclera lidé potřebují podpořit i ze strany médií, např. České televize, aby věděli, že nás nečeká apokalypsa.

Prymula uznal, že se k normálnímu fungování musí vrátit i zdravotnictví, aby se znovu dostalo pomoci onkologickým pacientům i jiným lidem, protože, kdyby to stát nadále zdržoval ve jménu boje s koronavirem, lidé budou umírat na jiné, teď bohužel zanedbávané nemoci.

Balík taktéž zvedal varovný prst. „Máme velké obavy z toho, že zanedbáváme onkologické pacienty, že tu zanedbáváme imunosupresivní program, že tu zanedbáváme kardiovaskulární oblast. My bychom ty nemocnice měli opět otevřít a léčit tak, jak se má,“ řekl jasně Balík.

Pokud toto nenastane, budeme podle Balíka brzy řešit situaci, že tu budeme mít celou řadu zanedbaných nemoci a navrch ještě koronavirus.

Šmucler to viděl naprosto stejně. Varoval, že pacienti, kterým je špatně, nevědí, že jim je špatně proto, protože mají rakovinu. Prostě jim je špatně a lékaři by je opět měli začít vyšetřovat, aby se ukázalo, co jim opravdu je.

Volal také po tom, aby se otevřely lázně a pacienti s různými nemocemi aby se znovu léčili i tam, ale Prymula takovýto nápad okamžitě smetl ze stolu. „K tomu zatím určitě nedojde,“ řekl jasně Prymula, s tím, že tito pacienti jsou bráni jako více ohrožení a stát pro ně prozatím lázně neotevře.

Boj s koronavirem bude podle prof. Prymuly během na dlouhou trať, protože prozatím neexistuje lék, u kterého bychom mohli říct ‚ano, to je on, ten nám pomáhá‘. V tuto chvíli s bojem proti koronaviru pomáhají různé kombinace léků s různými úspěchy.

Budeme si prý tedy muset zvyknout na to, že budeme ještě dlouho nosit roušky, protože roušky lidem ztěžují život relativně málo, ale v boji s koronavvirem pomáhají poměrně významně.

Šmucler jedním dechem dodal, že už teď je v celé ekonomice i ve zdravotnictví zaťata veliká sekera v podobě šedesáti miliard – a my si musíme říct, zda konečně začneme obnovovat život, nebo jestli si řekneme že se ta sekera bude zvětšovat a že čeští lékaři budou nuceni léčit kupříkladu infarkty toliko klidem na lůžku.

Balík žádal vládu, aby se více obracela na české výrobce, protože to pomůže jak českým lékařům, tak české ekonomice.

Prymula dal Balíkovi za pravdu. „Já souhlasím s tím, že musime podpořit lokální průmysl,“ pravil profesor. Prozradil také, že stát dosud za nákup ochranných zdravotnických pomůcek investoval asi 12 miliard korun.

Nakonec zdůraznil, že pokud data ukážou, že se epidemii opravdu podařilo zbrzdit, tak co nejrychleji bude třeba přejít na chytrou karanténu. Ale pokud se ukáže, že se epidemie znovu rozjíždí, nebude možné ta opatření uvolňovat.

Šmucler ještě jednou zvedl varovný prst.

„Nedělejme to tak, že si sedneme, budeme 14 dní čekat a někdo nás bude živit. Prostě tahle republika vyráběla auta, za to dostávala jídlo – ale když ty auta vyrábět nebudeme, tak nebude to jídlo. Tak jak to řekl německý prezident. Ta naše realita bude jiná, ale my s tím musíme žít a hledět dopředu. Nejde říkat, že počkáme 14 dní, pak ještě 14 dní – a nakonec z toho budou dva roky prázdnin,“ uzavřel své vystoupení Šmucler.

