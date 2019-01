Smůla: Sněmovna odmítla řešit Rusko a Čínu. Ale že se Langšádlová snažila! Podívejte, co vše se dělo

Poslanci KDU-ČSL, STAN, TOP 09 a Pirátů se sešli na tiskové konferenci k tématu zřízení komise, která by měla zvažovat vliv autoritářských režimů na vnitřní záležitosti Česka. Podle nich je bezpečnost Česka zanedbanou prioritou. Argumentovali zprávou BIS, ukradenými e-maily i chováním Hradu. Komise by se měla věnovat i dezinformacím, které podle Heleny Langšádlové z TOP 09 stály za spácháním teroristického činu. Leč Sněmovna měla jiné mínění.

Helena Langšádlová na úvod zdůraznila, že budou strany společně „pevně apelovat" na své kolegy, aby byl bod na jednání Sněmovny zařazen. „Bezpečnost našich občanů pro nás musí být prioritou, a přestože dnes ty hrozby, kterým čelíme, mají novou podobu, než jsme byli zvyklí z minulosti, tak jsou pro nás hrozbou a velmi naléhavě, opravdu, budeme prosit naše kolegy, abychom tuto komisi zřídili. Abychom měli dobrou analýzu, v jakých oblastech těm hrozbám čelíme, a abychom udělali všechno pro to, aby naše společnost byla odolnější," vysvětlila postoje TOP 09.

Dalším zastáncem komise byl Jan Bartošek z KDU-ČSL. Zopakoval, že národní bezpečnost musí být prioritou vlády a Parlamentu. Prý plně věří, že budou úspěšní ve zřízení komise, protože komise navazuje na zprávu BIS, která hovoří o pronikání vlivu Číny a Ruska. Podle Bartoška by se měla vláda a Parlament věnovat auditu české bezpečnosti, protože Parlament i vláda je zodpovědná za bezpečnost a suverenitu ČR.

Pirát Jan Lipavský doplnil, že se opakovaně ukazuje, že zabezpečení české státní správy proti zahraničnímu vlivu je naprosto nedostatečné: „Ty ukradené e-maily na ministerstvu zahraničí jsou naprostá špička ledovce oproti tomu, co se dále děje. Jsou to osobní kontakty, je to způsob, jakým zaměstnanci pracují a uvědomují si svá rizika. I toto by bylo tématem, kterým by se komise zabývala.“

Jako poslední hovořil jan Farský ze STAN: „Žijeme v nejlepším období evropského kontinentu. 70 let míru, obrovský ekonomický růst a Evropská unie je silná jako nikdy předtím. V podstatě není na světě síla, která by nás dokázala porazit. Jediný, kdo nás dokáže porazit, jsme my sami. Když si přečtete zprávy bezpečnostních služeb, jaká rizika nám hrozí, a zároveň slyšíte reakci na jejich varování z úst nejvyšších představitelů státu, kterou není apel na bezpečnost a slušné chování, ale útok na tyto bezpečnostní služby, je naší povinností a je v zájmu bezpečnosti občanů ČR, abychom tuto komisi zřídili a o bezpečnost občanů ČR se starali.“

Z řad novinářů se ozvala otázka na konkrétní činnost komise. Zda to bude kauza Huawei nebo i aktivity Pražského hradu. Langšádlová řekla, že nechce předjímat, ale potvrdila, že by se komise měla zabývat vlivem osob z okolí prezidenta, kauzou Huawei, únikem dat ústavních činitelů, zahraničních investic a jejich ochrany „dezinformační kampaní, z jejíhož popudu zde byl spáchán „dezinformační čin“. „Ukazuje se i v jiných zemích, že tyto vlivy jsou velmi destruktivní. Například když proběhlo referendum v Katalánsku, ukázalo se, že 90 % diskuzí na sociálních sítích nebylo z území Katalánska a Španělska, ale byly z Ruska, z Venezuely, a že tam docházelo k ovlivňování,“ řekla Langšádlová a dodala, že chce, aby volby byly férové a rozhodovali v nich občané ČR, ne cizí vlivy.

Naděje poslanců čtyř klubů ovšem naplněny nebyly. Sněmovna odmítla tento bod na jednání vůbec zařadit.

