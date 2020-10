Smutné sledovat, jak ten člověk je mimo... Senátor Linhart ztrhal ministry bez politických zkušeností

Zbyněk Linhart (nestr. za STAN) byl jako jediný v letošních volbách zvolen v prvním kole do Senátu. Kandidoval také na sedmém místě kandidátky do zastupitelstva Ústeckého kraje a díky preferenčním hlasům postoupil z prvního místa. V pořadu Interview na ČT24 prozradil, s jakými plány hodlá pokračovat ve svém druhém funkčním období v horní komoře Parlamentu.

„Jsem rád, že si lidi všimli, že šest let dělám maximum toho, co je v moci senátora. Kromě toho se snažím dělat i práci v regionu, vnímám lidi a reflektuji, jak zde lidé žijí,“ sdělil dlouholetý starosta Krásné Lípy a senátor Linhart, čím si vysvětluje, že tak velkolepě obhájil na Děčínsku svůj mandát.

Senátor podle něj může něco ovlivnit, ale zdaleka ne vše, zvláště ne, co od něj někteří voliči očekávají. Je podle něj proto potřeba vysvětlovat roli Senátu. „Mám ale zkušenosti z komunální politiky a ty jsou nenahraditelné. Nežiju v oblacích. Když jsem v Praze, nahlížím na věci, ať je to zákon nebo jiná problematika, právě pohledem toho regionu,“ pokračoval Linhart, který do Senátu kandidoval jako nestraník za koalici STAN a Starostové pro Liberecký kraj (SLK). Získal 15 780 hlasů.

„Snažil jsem se upozorňovat na to, jak se předstírá v rámci regionální politiky České republiky, jak se předstírá v evropských dotacích, kdy v posledních patnácti letech na kohezní politiku České republiky šly stovky miliard, ale místo do chudých krajů šly peníze do bohatých,“ upozornil.

V Praze se podle jeho slov často „malují vzdušné zámky“: „Pořád se říká, co pomůže, a já předem vím, že to nepůjde. Když se někdo stane ministrem a nebyl nikdy ve Sněmovně, nebyl v krajské nebo místní samosprávě, tak je pak dost smutné se dívat na to, jak tento člověk je vlastně úplně mimo,“ podotkl.

Pustil se do Sněmovny za to, jak nakládá se senátními návrhy zákonů: „Zvláště v posledních dvou letech se s nimi zachází dost nevybíravě, někdy i dost ideologicky, tedy za každou cenu téměř proti Senátu. Přičemž celá řada věcí je opravována dobře. Naše návrhy zákonů bohužel Poslanecká sněmovna nemá tu povinnost projednat,“ zmínil, že návrhy některých zákonů leží ve Sněmovně léta.

Dotazován byl i na možnost dělat díky preferenčním hlasům hejtmana, což odmítl. „Plně placenou profesi zastávám a zastávat budu jenom jednu. Nepřišlo by mi to fér, to je práce na dvanáct hodin denně. A pokud bych chtěl dělat dobře funkci senátora, tak to je rovněž na dvanáct hodin denně,“ uvedl Linhart ke kumulaci funkcí.

Jak si vysvětluje volební debakl KSČM a ČSSD v Ústeckém kraji? „V našem kraji byly osm let u moci, výsledky propadu kraje voliči takto ohodnotili. Viděli, jak krajská samospráva nezvládá a neumí připravovat projekty na budoucí i toto plánovací období od evropských fondů,“ sdělil senátor Linhart.

