Snad Juncker Trumpovi řekne, že dělá nesmysl, věří ministryně Nováková

Šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker dnes zamířil do Bílého domu na schůzku s Donaldem Trumpem s cílem projednat budoucnost obchodních vztahů USA a Evropské unie. Co by mu měl přesně říci a jaký dopad bude mít zavedení amerických cel na Českou republiku? „Předpokládám, že mu řekne, že cla jsou nesmysl, dopady mohou být dramatické,“ uvedla v pořadu Interview na ČT24 Marta Nováková (nestr. za ANO), ministryně průmyslu a obchodu.

Obchod je nyní v souvislosti se cly, které uvaluje Amerika na Evropu a na celý svět, velkým mezinárodním tématem. „Předpokládam, že Juncker na schůzce Trumpovi sdělí, že cla jsou nesmysl. Evropa se v tomto směru koordinuje a stanoviska jsou jasná, hledat možnou dohodu celosvětově přes všechny výrobce automobilů, která by vedla k nějakému jasnému principu obchodování,“ uvedla Nováková s tím, že pokud to nepůjde, je třeba hledat bilatelární dohodumezi Evropu a USA.

Nejde však jenom o automobily, problém je mnohem širší, začal ocelí a hliníkem a posunul se k atomobilům, jelikož ty jsou podle Novákové sensitivnější. „U nich je dopad na průmysl daleko rychlejší. Česko je zásadně proti principům,“ řekla a dodala, že jestliže máme pětačtyřicet procent podílu exportu na HDP, tak se pochopitelně musíme clům a bariérám bránit.

Pokud by nakonec přece jen Amerika cla na auta zavedla, dopady mohou být prý poměrně dramatické. „Není to jen o vlastní výrobě automobilů, ale celé řadě subdodavatelských firem do automobilového průmyslu,“ sdělila a připomněla, že Česká republika je právě na automobilovém průmyslu velmi závislá.

Evropská unie uzavřela dohodu o zóně volného obchodu s Japonskem. Podobné dohody podle Novákové Evropská unie potřebuje mít se všemi klíčovými ekonomickými velmocemi. „Japonsko, Čína, Rusko a Spojené státy nevyjímaje,“ dodala Nováková s tím, že je možné, že jeden s Junckerových argumentů na schůzce s Trumpem bude to, že EU může začít pracovat samostatně na různých dohodách, protože k tomu bude opatřeními ze strany Ameriky přinucena. „Nemohu říct, jestli je na tom celoevrospký konsenzus, pravda je, že v tomto duchu jsme my dávali podklady a myslím, že většinový konsenzus tam je,“ uvedla.

„Evropa se musí nyní srovnat s tím, co v ostatních zemích je, a jaká je tam situace na trhu. Není v ambici Evropanů ovlivňovat to, jak to vypadá,“ odpověděla na otázku, zda Evropa vůbec ví, co si má počít s nevypočitatelným Donaldem Trumpem a dodala, že otázka spíše je, jestli ví vůbec samotní Američané, co si s Trumpem počít.

autor: nab