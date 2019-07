Sněmovna dala šanci návrhu na růst rodičovského příspěvku

Základní rodičovský příspěvek možná vzroste od příštího roku o 80.000 korun na 300.000 korun. Sněmovna vládní návrh v dnešním úvodním kole podpořila, nyní jej posoudí sociální výbor. Vyšší rodičovskou by měli dostávat podle předlohy rodiče novorozenců a dětí do čtyř let, kteří budou příspěvek ještě pobírat. Opoziční poslanci už ohlásili pozměňovací návrhy, byť má záměr kabinetu i jejich podporu.

V případě vícerčat se příspěvek zvýší podle novely ze současných 330.000 na 450.000 korun. Vyšší rodičovská ohledně vícerčat, konkrétně 1,5násobek základní, byla schválena v minulém volebním období.

Od ledna si na příspěvku polepší rodiny s novorozenci a rodiny s dítětem do čtyř let, které ještě rodičovskou nevyčerpaly. Přesná částka bude podle dřívějších informací záviset na předchozím příjmu a na potomkově věku, tedy na počtu měsíců, které zbývají do čtvrtých narozenin dítěte. Navýšení rodičovské prohloubí příští rok rozpočtové výdaje odhadem o 8,6 miliardy korun.

Piráti se podle Olgy Richterové budou snažit prosadit pravidelnou valorizaci příspěvku na podobných principech, jako jsou u důchodů. "Reálná hodnota pevných částek se každým rokem snižuje," uvedla. Obdobnou úpravu bude navrhovat i SPD, vyplynulo z vyjádření poslankyně hnutí Terezy Hyťhové. Poslankyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová zase bude chtít, aby mohl příspěvek pobírat i prarodič, jenž se o dítě stará.

Hned několik opozičních klubů - ODS, SPD a KDU-ČSL - bude navrhovat vyšší rodičovskou pro všechny rodiny s dětmi do čtyř let. Lidovecká poslankyně Pavla Golasowská označila variantu vlády ANO a ČSSD za diskriminační pro desítky tisíc rodin. "Trestá rodiče, kteří vyčerpali příspěvek dříve a vrátili se na trh práce," řekla. Podle Jana Bauera (ODS) jde zhruba o 20 procent z celkového počtu příjemců. Komunistická poslankyně Hana Aulická Jírovcová ale uvedla, že by se jednalo o jednorázovou sociální dávku. Rodičovský příspěvek je náhrada za ušlou mzdu v době, kdy se rodič stará doma o dítě, podotkla.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) řekla, že vyšší rodičovská pro všechny rodiny s dětmi do čtyř let by byla nejspravedlivější. "Nicméně z rozpočtových a časových důvodů došlo na úrovni vlády ke kompromisu," uvedla. Příspěvek podle Maláčové pobírá kolem 280.000 rodin, vládním návrhem si přilepší zhruba čtyři pětiny z nich.

Maláčová také připomněla, že za 12 let se příspěvek "nepohnul ani o korunu". U nejčastějšího tříletého čerpání příspěvku bude v případě schválení předlohy podle ní činit měsíční částka asi 9700 korun místo nynějších zhruba 7000 korun.

Novela obsahuje i další změny. Počet hodin, na který mohou rodiče dávat své děti do dvou let do školky či jinam na hlídání - a nepřijít přitom o rodičovskou - by se měl od ledna zdvojnásobit. Zatímco nyní je to 46 hodin měsíčně, nově by to mělo být až 92 hodin v měsíci. Rodičovský příspěvek se také bude započítávat do příjmů pro nárok na všechny dávky státní sociální podpory, které na výší příjmů závisí.

autor: čtk