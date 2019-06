Sněmovna odložila schvalování změn v ubytovacím poplatku

Rozpočtový výbor chce, aby maximální sazba mohla činit už od příštího roku 100 korun na osobu a den. Kabinet navrhl sazbu ponechat příští rok na nejvýše 21 korunách, o rok později by mohla být až 50 korun na osobu a den. Poplatek by za hosty podle předlohy odváděli i ubytovatelé v soukromí, tedy pronajímatelé zapojení například do služby typu Airbnb.