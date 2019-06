Sněmovna schválila rozšíření EET na řemeslníky a další obory

Elektronická evidence tržeb se zřejmě rozšíří i na další obory, které pod ni dosud nespadaly, například na řemeslníky nebo lékaře. Někteří menší podnikatelé budou mít možnost evidovat tržby bez připojení k internetu. Současně s tím se některé služby nebo vodné a stočné přesunou do desetiprocentní sazby daně z přidané hodnoty. Dnes to v novele zákona o evidenci tržeb i přes odpor opozice schválila Sněmovna. Za podpory vládní ČSSD a přes nesouhlas ministerstva financí poslanci při závěrečném hlasování z povinnosti evidovat tržby vyřadili sociální služby.

Předlohu nyní dostane k projednání Senát. Dá se očekávat, že senátoři k ní budou mít výhrady a zřejmě ji Sněmovně vrátí. Novelu v závěrečném hlasování podpořilo 102 poslanců, zapotřebí jich bylo 96. Hlasovali pro ni poslanci ANO, ČSSD a KSČM. Proti byly kluby ODS, Pirátů, SPD, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a všichni nezařazení poslanci.

Sněmovna v závěrečném hlasování schválila přesun audioknih a elektronických knih do desetiprocentní sazby DPH z nynějších 21 procent. Zvýšila limit tržeb v hotovosti, do něhož budou moci podnikatelé využívat papírovou evidenci tržeb. Vláda původně navrhovala 200.000 korun, Sněmovna ho zvýšila na 600.000 korun ročně. Poslanci také přes nesouhlas ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) výraznou většinou vyřadili z evidence tržeb předvánoční prodej sladkovodních ryb.

Evidenci tržeb nebude podléhat předvánoční prodej sladkovodních ryb ve dnech 18. až 24. prosince v takové provozovně, kde se uskutečňují pouze takovéto tržby. S návrhem přišel Pavel Kováčik (KSČM) a ztotožnil se s ním i rozpočtový výbor.

Rozšíření EET i změny v DPH mají nastat prvním dnem sedmého měsíce po vyhlášení novely zákona ve sbírce. Na návrh vlády se do nejnižší sazby DPH přesouvá například vodné a stočné, stravovací služby, úklidové práce nebo domácí pečovatelské služby, které dosud spadají do sazby 15 procent. Do nejnižší sazby předloha zařazuje opravy oděvů, obuvi, kol nebo kadeřnické služby, které jsou v základní sazbě 21 procent. Stejně tak se z nejvyšší do nejnižší sazby přesouvá točené pivo.

Ministryně Schillerová opakovaně ujišťuje, že její úřad prostřednictvím cenového výměru dohlédne na to, aby se snížení DPH na vodné promítlo do nižší konečné ceny pro spotřebitele. Původně měly do nejnižší sazby spadat i řezané květiny. Tato položka ale z návrhu vypadla při projednávání ve vládě.

Evidenci budou podléhat pouze tržby na území ČR. Zvláštní režim evidence tržeb bez připojení k internetu budou moci využít podnikatelé, kteří nejsou plátci DPH a nemají víc než dva zaměstnance.

Vláda předložila poslancům novelu loni v červnu. Její projednávání se prodlužovalo kvůli nesouhlasu opozice a jejím rozsáhlým projevům. Některé opoziční strany si za to od premiéra Andreje Babiše (ANO) vysloužily obvinění z obstrukcí, které ale odmítaly. První čtení začalo loni v září a Sněmovna ho dokončila až na osmý pokus letos v únoru.

Během závěrečného schvalování museli poslanci rozhodnout o osmi stovkách pozměňovacích návrhů. Bylo mezi nimi asi 770 návrhů ODS na vynětí jednotlivých oborů podle úřední klasifikace NACE z evidence tržeb. Pozornost vzbudilo například odmítnutí návrhu vyjmout chov velbloudovitých zvířat nebo kosmickou dopravu.

Opozice se neúspěšně pokusila zrušit celou evidenci tržeb nebo zamítnout projednávanou předlohu. Koaliční strany hájí EET argumenty o narovnání podnikatelského prostředí a o lepším výběru daní. Naopak předseda ODS Petr Fiala slíbil, že pokud jeho strana uspěje ve volbách, evidenci tržeb zruší.

Novela zákona o EET především reaguje na předloňské rozhodnutí Ústavního soudu, který část zákona zrušil. Evidence začala platit 1. prosince 2016 pro restaurace a ubytovací zařízení. Od března 2017 je povinná pro podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu.

