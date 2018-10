Sněmovna schválila v prvním čtení rozpočet

Pro rozpočet hlasovalo 101 poslanců ANO, ČSSD a KSČM. Zapotřebí bylo 93 hlasů. Ostatní přítomní poslanci hlasovali proti schválení základních rozměrů rozpočtu. Sněmovna předtím zamítla tři návrhy na vrácení rozpočtu vládě k přepracování.

Předseda klubu TOP 09 a bývalý ministr financí Miroslav Kalousek navrhoval, aby vláda snížila výdaje rozpočtu o 40 miliard korun, tak aby rozpočet byl vyrovnaný. Současně měla vláda zvýšit výdaje na investice alespoň na 150 miliard korun. Mikuláš Ferjenčík (Piráti) navrhoval, aby vláda mimo jiné snížila výdaje o 23,7 miliardy korun. Předseda SPD Tomio Okamura navrhoval, aby vláda kromě jiného v přepracovaném návrhu rozpočtu nezvyšovala výdaje na státní správu ani počty úředníků. Vládní většina však tyto návrhy odmítla.

Prioritami rozpočtu jsou podle vlády investice, zvyšování životní úrovně seniorů a růst platů ve státní správě. Celkové výdaje rozpočtu navrhuje Ministerstvo financí na 1,505 bilionu korun a příjmy 1,465 bilionu korun. S deficitem 40 miliard korun úřad počítá i v letech 2020 a 2021.

Rozpočet přišel před poslance podpořit i prezident Miloš Zeman. Měl však k němu některé výtky, hovořil například o plýtvání, růstu počtu úředníků nebo o výdajích na podporu obnovitelných zdrojů energií. „Pokud jde o investice, nemohu říci, že jsem zcela nadšen. Ale uznávám, že proti minulosti, kdy naše ekonomika byla výrazně podinvestována, se situace zlepšila. Pokud jde o plýtvání, tam nadšen nejsem, protože to pokračuje,“ řekl Zeman.

Premiér Andrej Babiš (ANO) i ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) rozpočet vyzdvihovali. Hovořili hlavně o růstu výdajů na důchody nebo na investice. „Jsem přesvědčen, že tento rozpočet zlepší život našim občanům a pomůže i podnikatelům a živnostníkům. Předpokládá, že zadlužení země neporoste, že budeme investovat do potřebných projektů a důležitých priorit, jako jsou školství, zdravotnictví, životní úroveň seniorů, vědy a výzkumu a dalších oblastí, kde se to České republice v budoucnosti vrátí,“ prohlásil Babiš.

Rozpočet se setkal s tradiční kritikou ze strany opozice. Opoziční poslanci poukazovali třeba na to, že vláda rozpočet v době ekonomického růstu předkládá se schodkem. Varovali také, že vysoký růst skončí a stát by si měl dělat rezervy.

Předseda KSČM Vojtěch Filip uvedl, že vrácení rozpočtu vládě k úpravám by byla jen ztráta času. Podle něj rozpočet zvýší koupěschopnost obyvatel. „Bez její podpory nebudeme schopni narovnat vztah mezi evropskými cenami v České republice a mzdovým vývojem, který je dlouhodobě zanedbáván,“ řekl. Rozpočet podle něho vychází z nynějších možností české ekonomiky. Rozpočtu se také zastal sociální demokrat Roman Onderka, když řekl, že rozpočet se dívá nejen do budoucnosti, ale i do minulosti, protože splácí dluhy těch, kteří byli ve vládě dříve.

Poslanci už avizovali, že ve druhém čtení budou předkládat pozměňovací návrhy. Občanští demokraté budou chtít přesouvat peníze, tak aby výdaje státu klesly o 40 miliard a rozpočet byl vyrovnaný. Starostové budou chtít mimo jiné navýšit peníze na místní komunikace. Poslanci KDU-ČSL budou chtít přidat 800 milionů korun na sociální služby v krajích. Předseda SPD Tomio Okamura chce navrhovat přesun 400 milionů korun ze zahraničních operací české armády na pozemní síly a 80 milionů korun z transformační spolupráce, což jsou podle něho peníze pro politické neziskové organizace, na rozvojovou pomoc Sýrii.

Občanští demokraté kritizovali také nízkou účast ministrů na projednávání rozpočtu. „Milé torzo vlády, vy si z nás děláte legraci,“ prohlásil předseda jejich klubu Zbyněk Stanjura. Neúspěšně navrhoval přerušit debatu do doby, než budou přítomny aspoň dvě třetiny členů vlády. Premiér Babiš se po svém úvodním projevu ze schůze omluvil kvůli pracovní návštěvě Británie.

autor: nab