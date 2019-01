Sněmovna zpřesnila pravidla pro práci volebních komisařů

Předloha mimo jiné počítá s tím, že předsedové, místopředsedové a zapisovatelé okrskových volebních komisí budou muset povinně absolvovat školení ke zpracování výsledků voleb. Za neúčast na školení má hrozit snížení odměny absentujícího komisaře o jednu třetinu.

Volební komisaři by podle návrhu o práci v komisi přišli, pokud by se její práce neúčastnili déle než dvě hodiny. Dosavadní lhůta je tříhodinová. Sankce se nelíbí krajům a obcím. Kritiku vzbudila i zaváděná povinnost označovat členy komise jmenovkami s uvedením, kdo je nominoval. Vnitro tím podle předlohy reagovalo na připomínky pozorovatelů Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.

Novela počítá rovněž s tím, že volební lístky by měly být v budoucnu vytištěny pro poslanecké a krajské volby jen jednostranně. Oboustranné by s ohledem na počet kandidátů měly zůstat jen lístky pro komunální volby. Při souběhu voleb mají být hlasovací obálky barevně odlišeny. Senát například v novele zrušil nadbytečné přechodné ustanovení, které se týkalo loňských komunálních a senátních voleb.

Součástí novely se už v prvním sněmovním projednávání stal návrh, podle kterého by mohli v obecních volbách hlasovat občané ostatních zemí EU, kteří mají v Česku nejen trvalý, ale i přechodný pobyt. Další změna má umožnit, aby se místní a krajská referenda konala souběžně s volbami ve stejnou dobu i ve stejných místnostech. Výsledky referenda by pak zjišťovali volební komisaři. Podle autorů změny tím obce a kraje ušetří. Navíc by se tím mohla zvýšit účast v referendech, a tím i šance, že jejich výsledek bude pro zastupitelstva závazný.

Vláda novelu připravila v souvislosti s problémy při loňských sněmovních volbách. Nejvyšší správní soud totiž ve Středočeském kraji přepočítal výsledky hlasování kvůli špatně započítaným přednostním hlasům pro kandidáty ODS. Mandát tak nakonec získal starosta Líbeznic Martin Kupka namísto někdejšího ministra zemědělství Petra Bendla.

autor: nab