Sněmovní seminář s Foltýnem a neziskovkami: Podpora vlády a premiéra je klíčová, padlo vážně

Když už má vláda skoro měsíc vládního koordinátora strategické komunikace státu, proč by se neměla pokusit zvýšit důležitost této nově vytvořené funkce a neuspořádat na půdě Poslanecké sněmovny konferenci s názvem „Strategická komunikace státu a občanská společnost. Hodnoty ve společnosti – otázka státu a/nebo společnosti“? Ochotně se toho chopili občanští demokraté Pavel Žáček, předseda výboru pro bezpečnost, a předsedkyně podvýboru pro podporu demokracie a lidských práv v zahraničí Eva Decroix. Jak jinak, diskutovalo se o nezbytnosti strategické komunikace pro občanskou společnost, rizicích její absence či politizace a o koordinaci mezi státem a občanskou společností. Účastníci se jednomyslně shodli, že efektivní strategická komunikace musí být nadstranická, a proto akce proběhla výlučně pod taktovkou ODS.

Přítomní se navzájem ujišťovali, že strategická komunikace je zcela klíčová pro udržení demokratických hodnot, posílení důvěry občanů ve státní instituce a prevenci šíření dezinformací. Prim v tom hrála zmíněná poslankyně ODS. „Mnoho z nás se domnívá, že potřeba strategické komunikace je všeobecně přijímaná. Bohužel tomu tak není, a je proto velkým úspěchem, že se vláda tímto tématem začala zabývat a roli koordinátora strategické komunikace vytvořila. Podpora vlády a premiéra je totiž klíčová i přes to, že strategická komunikace je nadstranickou otázkou,“ šplhala Eva Decroix u stranického šéfa Petra Fialy. Už v její řeči jenom chybělo, že podpora vlády a premiéra je nejen klíčová, ale i povinná, a že tedy už žádné volby ani nepotřebujeme.

Neziskovky jako živoucí příklad strategické komunikace

Poslankyně se nechala unést tolika přikyvujícími hlavami, že její vzletná řeč nebrala konce. „Co mě také velmi těší, je, že se dnešní konference zúčastnilo velké množství neziskových organizací, které reprezentují hodnoty, jako je porozumění, empatie a soucit. Právě oni jsou živoucím příkladem strategické komunikace, která funguje dlouhá léta a osvědčuje se,“ až se rozněžnila Eva Decroix. Jak by také ne, když ty hodnoty reprezentoval mimo jiné pokračovatel rodu Kroupů Mikuláš za Post Bellum/Paměť národa), Kamil Nedvědický za Ústav pro studium totalitních režimů, Adriana Černá za Člověka v tísni, David Klimeš za Nadační fond nezávislé žurnalistiky, Bára Stárek za neziskový spolek Díky, že můžem, Andrea Michalcová za Centrum pro informovanou společnost, Vendula Menšíková za Síť na obranu demokracie a další.

Stranický kolega Evy Decroix Pavel Žáček nezůstal v ódách na strategickou komunikaci státu vůbec pozadu. „Strategická komunikace by měla být vytvořena, vedena a podporována vládou, ale pro její úspěch musí být nadstranická a nesmí se týkat témat, která jsou předmětem souboje mezi opozicí a koalicí. Neměly by to být kampaně za přijímané zákony. Pochopení a přijetí ze strany opozice je v tomto případě klíčové. Strategická komunikace totiž není prováděna za vládní koalici, ale za stát jako celek. Úloha vládního koordinátora bude naprosto nezastupitelná a nebude jednoduchá, zejména při hledání konsenzu a pochopení. Problém spočívá nejen mezi politiky, ale i mezi odborníky a veřejností, kdy každý vychází ze své vlastní zkušenosti a není shoda na definici nebo přístupu k pojmům a hodnotám státu,“ překvapil Pavel Žáček stížností, že každý vychází ze své zkušenosti, místo aby papouškoval jenom to, co mu vrchnost vtlouká do hlavy jako jediné možné.

Ministr vnitra šířil dezinformaci o výjimce pro Česko

Akce se kromě poslaneckého dua ODS a zástupců vybraných neziskovek zúčastnili také vládní koordinátor strategické komunikace státu Otakar Foltýn a Nikola Nekvindová z oddělení strategické komunikace Ministerstva zahraničí. Hvězdou byl pochopitelně ještě nedávno náčelník Vojenské policie. Zatímco bývalý vládní zmocněnec pro oblast médií Michal Klíma si nevěděl rady s definicí dezinformace za celý rok ve funkci, muž v uniformě ji vystřihl po necelém měsíci v pozici vládního koordinátora. „Dezinformace je cílená manipulace. Lež, která o sobě ví, že lže,“ konstatoval tehdy Foltýn. „Nemám problém přijmout tezi, že dezinformace je cílená manipulace,“ reaguje pro ParlamentníListy.cz publicista Tomáš Kňourek, člen Rady Českého rozhlasu.

„Pokud si vypůjčím její definici ze stránek Ministerstva vnitra, tak znamená ‚šíření záměrně nepravdivých informací, obzvláště pak státními aktéry nebo jejich odnožemi vůči cizímu státu nebo vůči médiím, s cílem ovlivnit rozhodování nebo názory těch, kteří je přijímají‘. Byl bych ze strany pana plukovníka trochu opatrný, protože zmíněné platí třeba i pro nynější členy vlády. Logicky z toho vyplývá, že například sám ministr vnitra je dezinformátor, když do médií šířil informaci, že součástí vyjednaného migračního paktu je výjimka pro Českou republiku. Pokud bude náplní Foltýnovy práce upozorňování na ‚dezinformace‘, může být ještě veselo. Plukovník se nedávno svěřil, že ‚se spoléhá‘ na svou vyřídilku a bezohlednost při plnění úkolů. Tak snad bude bezohledný i vůči členům kabinetu,“ není si tím Tomáš Kňourek tak úplně jist.

Musíme se bezmezně klanět politice vládnoucí garnitury

Otakar Foltýn na konferenci také tvrdil, že během studené války měl sovětský režim základní narativ, že sovětský systém je lepší než západní, zatímco dnes nám ruský narativ říká ničemu nevěřte. „Když nebudeme ničemu věřit, tak nás může ruský režim rozložit, aniž sem přijede jediný tank,“ varoval vládní koordinátor strategické komunikace státu s tím, že se docela dobře může stát, že se rozplyneme v šedi lží a ignorace. Navázal tím na svůj nedávný výrok, že rozhodně potřebujeme, aby občané věřili svému státu. To vypadá jako doporučení občanům, aby o krocích státu nebo vlády, která plukovníka do funkce instalovala, vůbec nepřemýšleli, ale prostě a jednoduše jen věřili.

„Ale, ale, pan plukovník snad nevěří každodenním informacím o blízkém konci ruského režimu, o kolapsu ruské ekonomiky v důsledku fungujících sankcí a o definitivním vítězství Ukrajiny? Protože pak by nemohl hlásat, že nás tak slaboučký stát může rozložit. Ale vážně, co je to proboha, věřit státu? Stát je organizační jednotkou, má své obyvatele, území a vykonává na něm moc. Pokud si plukovník představuje, že se musíme bezmezně klanět politice vládnoucí garnitury, ať už je jakákoli, cítím z toho pachuť diktátorských praktik. Ve svobodné společnosti si každý z nás může věřit, čemu chce,“ oponuje Tomáš Kňourek názoru muže, který evidentně nezapře více než dvě desítky let strávených ve vojenském mundúru, v němž není třeba myslet, ale plnit rozkazy.

Foltýna může mít za cenzora jen kremelský kolaborant

V armádě by si zcela jistě nikdo netroufl označit ho za cenzora, jak je částí společnosti, pochopitelně civilní a zvyklé na svobodu, vnímán. Evidentně mu to vadí, a proto se ve Sněmovně rázně ohradil: „Žádnou cenzuru dělat nebudu. Pakliže někdo tvrdí, že ano, tak tímto říkám, že prosazuje ruský narativ, jedná proti zájmům vlastního státu a je kolaborantem současného kremelského režimu proti zájmům České republiky.“ Tak od příště pozor, plukovníka raději z cenzury nepodezírejte.

„O náplni práce vládního koordinátora Foltýna toho ještě moc nevíme. Nicméně na plukovníka je až moc přecitlivělý. Jestli ho někdo označí za cenzora, měl by to přejít s nadhledem a svojí činností dokázat, že tomu tak není. Sám přitom občany státu s ‚nesprávnými‘ názory uráží, když je označuje za zombíky,“ říká pro ParlamentníListy.cz publicista Tomáš Kňourek s tím, že by se svobodomyslní lidé jeho ubohým nálepkováním neměli nechat odradit a stejně tak jim nic nebrání, aby Foltýnovu funkci vnímali tak, jak sami uznají za vhodné.