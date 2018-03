Sobotka rychle mizí ze Sněmovny, ale vyšetřování kauzy OKD běží dál. Velkou pozornost vzbudila výpověď Hany Marvanové

Expremiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) přehazuje výhybku a od 1. dubna se vydá po jiné životní koleji. Rád by se věnoval rodině. Minulosti se však nezbaví. Zvláště ne s minulostí, která je zachycena v trojici písmen. OKD. Sněmovní komise, která prověří privatizaci OKD, jejíž vznik prosadili Piráti, začala pracovat. Poslanci si pozvali právničku Hanu Marvanovou, která mimo jiné zastupovala nájemníky ze sdružení Byty OKD. To, co Marvanová komisi řekla, podle pátečních Lidových novin vzbudilo u poslanců nemalou pozornost.

Členové komise zvolili Marvanovou za expertní spolupracovnici, která sněmovnímu orgánu pomůže vnést do privatizace OKD více světla. Poslanci se budou zabývat situací ve firmě od chvíle, ve které stát přišel o většinový podíl v této společnosti. To se stalo dávno předtím, než Bohuslav Sobotka usedl do křesla ministra financí. Sobotka měl na starosti až privatizaci menšinového podílu OKD, která proběhla za vlády Stanislava Grosse. To bude druhá fáze, na kterou si posvítí. Třetí fáze by se měla týkat údajného tunelování firmy, které vedlo až k jejímu nedávnému pádu.

Marvanová ve členech komise vzbudila nemalou pozornost, když jim prozradila, jakou roli hrál v procesu privatizace již mnohokrát zmiňovaný podnikatel Zdeněk Bakala. Ten po privatizaci z roku 2004 společnost ovládl. Stát prodal menšinový podíl ve společnosti za 4,1 miliardy, což bylo podle řady expertů hluboko pod reálnou cenou. Advokátka Marvanová poslancům řekla, že Bakala hrál důležitou roli už před privatizací. OKD koupila společnost Karbon Invest Viktora Koláčka a Petra Otavy, ale Bakala údajně už stál v pozadí.

„Mělo to dokonce ten důsledek, že k vyjednávání s vládou, kdy došlo k dohodě, že cena nakonec bude 4,1 miliardy korun, potřebovali zástupci společnosti Karbon Invest, kteří právě s vládou jednali, tedy pan Koláček a pan Otava, souhlas společnosti Charles Capital,“ uvedla Marvanová. Právě Charles Capital ale v Česku zastupoval Bakala.

autor: mp