Sociální demokraté Prahy 10 se bouří proti vedení. Máme i dokumenty. Hovoří se také o finančních snahách TOPkařů

Když je problém, mlčíme. Tak se sociální demokraté chovají řadu let nejen k médiím, ale také ke kritikům. Výjimku představují snad jedině volby. Ale co v případě, že se proti rozhodnutí partaje staví vlastní straníci? Ano. I v tu chvíli vedení mlčí.

Už zkraje prosince jsme uveřejnili dopis, jehož autorem je místopředseda OVV ČSSD Praha 10 Petr Želízko (Praha 10 je největší organizací v Praze), a který zaslal statutárnímu místopředsedovi ČSSD Chovancovi. Od té doby šlo Chovancovi psaní hned několikrát. Vždy bez odpovědi. Želízko tento způsob komunikace akcentuje i v interních mailech. Ty se dostaly rovněž do redakce ParlamentníchListů.cz.

„Vážení přátelé, oslovuji vás s tím, že KVV Prahy svým svévolným způsobem chce zabránit členům Prahy 10 zúčastnit se krajské konference a sjezdu ČSSD. Tím chtějí vlastně nejen zmanipulovat volby do vrcholného orgánu, ale zároveň vyřadí největší organizaci (tedy Prahu 10) z možnosti rozhodovat v Praze. KVV nereaguje ani na řešení přeregistrace až po sjezdu. Jejich postup je účelový, sprostý a pamatujte, že je možný ho aplikovat na každou organizaci. Proto záleží na vás, jestli nám v tom pomůžete, protože demokracie je jen jedna," píše Želízko.

Ten rovněž před dvěma dny napsal Milanu Chovancovi. I tento text jeho emailu máme k dispozici. „Přeposílám vám usnesení naší ZO (základní organizace, pozn. red.) Staré Vršovice, které nesouhlasí s přeregistrací. Vzhledem k tomu, že chyby, které komise pana Slezáka našla, jsou jasně administrativní, a tyto chyby by se našly ve většině ZO: naše přeregistrace je účelová a tím nám účelově brání se zúčastnit Krajské konference a Sjezdu. Proto vás žádám v rámci praní špinavého prádla o posunutí přeregistrace po sjezdu a zároveň žádám o přeregistraci celé Prahy," konstatuje. Ač marně. Chovanec totiž nereagoval.

O co v bitvě o již schválenou přeregistraci vlastně jde?

ČSSD v Praze 10 mnoho let hrála výraznou roli díky množství svých členů. Kdo má větší členskou základnu, bere všechno, to znamená i volitelná místa na kandidátních listinách pro různé volby, ale především pro volby do zastupitelstva Prahy, „protože z těchto míst si pohlaváři ČSSD rozdělovali vlivy v městských společnostech a vyváděli peníze z městského rozpočtu," řekl naší redakci dobře informovaný sociální demokrat.

V každé obvodní organizaci ČSSD v Praze jsou podle něj procenta členů, kteří jsou takzvanými mrtvými dušemi: jsou evidovaní, aby uměle navyšovali členskou základnu té konkrétní obvodní organizace, čímž funkcionáři získali více delegátů pro konference, kde se vnitrostranicky hlasuje o tom, kdo bude na volitelném místě například ve volbách do zastupitelstva MČ Praha 3, anebo do Evropského parlamentu.

„Anebo také: kdo bude v kontrolní komisi strany, která rozhoduje, která organizace bude brána v nemilost a bude na ni uvalena klatba a bude přeregistrována. Do mrtvých duší patří členové, kteří buď nežijí, anebo žijí, ale netuší, že jsou členy v ČSSD, anebo sociálně slabší občané, kterým se za hlasování na schůzích platí alkoholem, anebo drobnou mincí," dodává praktiky v ČSSD.

A co si tento dobře informovaný zdroj myslí o Praze 10? „Místopředseda OVV ČSSD Praha 10 Petr Želízko podává dotazy a protesty směrem k celorepublikovému vedení strany a má za sebou několik místních organizací ČSSD v Praze 10. Vzhledem k tomu, že bývalý ministr vnitra Chovanec je loajální europoslanci Pochemu, který má tendenci akumulovat moc nad pražskou ČSSD do svých rukou, nejsou protesty z ČSSD Prahy 10 ze strany celorepublikového vedení vyslyšeny," dodal.

Jak už naše redakce informovala v minulosti, v Praze 10 mělo dojít rovněž ke změně na pozici starosty. Hlasy na odvolání Vladimíra Nováka (ČSSD) se nakonec nenašly. V pozadí těchto snah byla podle řady dokumentů, které jsme získali z jednání nejvyšších činitelů Prahy 10, především ekonomická snaha. „Maximum pro své blaho nyní dělá TOP 09, ty návrhy, které na miliony a miliony předkládají, jsou úsměvné, ale také lehko napadnutelné," sdělil pro ParlamentníListy.cz zástupce radnice.

