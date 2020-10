Sociolog Herzmann jde proti proudu: ČSSD nepohřbívejte. A Trikolóru nepodceňovat

reklama

V krajských volbách se, podle Herzmanna, nesporně stalo vítězem hnutí ANO – ale politický výsledek takhle úplně jednoduchý není. „Zejména u ODS budeme muset nasčítat ty koalice, v nichž ODS byla, a podívat se na to, jaká je ta reálná politická síla,“ podotýká.

Z voleb vyplynulo, že mezi poražené patří levice. „Nicméně podle mě výsledek není pro ČSSD tak nepříznivý, jak to hrozilo ještě před půl rokem,“ myslí si sociolog. Horší je to spíš v případě KSČM, u které se dlouhodobě projevuje klesající trend výsledků. „U nich si myslím, že jsou ve vážné situaci, neboť jim hrozí, že by v parlamentních volbách v roce 2021 nemuseli překročit pět procent. Ne, že by to ČSSD nehrozilo vůbec, ale zdaleka jí to nehrozí tolik, jako v tom lednu, únoru letošního roku,“ říká.

Za propadem obou stran stojí, podle Herzmanna, dlouhodobý proces. „Ústup ze slávy ČSSD začal relativně krátce po roce 2017, kdy došlo k odvolání Andreje Babiše z postu ministra financí. Pokud jde o KSČM, tam je to dlouhodobější proces, který souvisí i s demografickými procesy,“ dodává sociolog.

Pirátům se podle něj nepodařilo to, v co doufali, že budou hlavními vyzyvateli vůči hnutí ANO. „Když to porovnám s ODS, tak mám pocit, že občanští demokraté díky účasti v různých koalicích dosáhli celkově lepších výsledků, a narýsovali si tak nadějnější vyhlídky,“ všímá si.

Pokud se stane, že vítěze, tedy hnutí ANO, při vyjednávání koalic opozice teď vyšachuje, tak to pak hnutí ANO ve volbách do Poslanecké sněmovny, podle Herzmanna, jedině pomůže. „Část voličů by to vnímala jako nespravedlnost. Část z nich to vidí tak, že chtějí vidět hejtmana vítězné strany, ale když je pak vyšachovaný, berou to jako podraz a politikaření,“ poznamenává.

Šance dává do budoucna Trikolóře, která sice v celostátním měřítku žádný super výsledek nezískala, ale má zastupitele ve Zlínském kraji, i v jiných krajích se pohybuje kolem tří procent. „Takže je vidět, že je to subjekt, se kterým se musí v celostátní politice počítat. Ze všech subjektů, které v posledních letech vznikly, je to jediný subjekt, který má reálnou šanci do vysoké politiky skutečně proniknout,“ dodal Herzmann.

